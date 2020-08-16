Как русские живут на Брайтон-Бич - бедняки и богатые: "Это стыдно..."

Короткий ролик, в котором показано, как русские живут на Брайтон-Бич, вышел на Дзен-канале Made in Russia. Алексей Чижов рассказывает, что он переехал в Нью-Йорк 15 лет назад. По разным источникам, на Брайтон-Бич проживает примерно 50 тысяч выходцев из стран СНГ.

"Это огрызок СССР, летящий в бесконечность", - говорит один из героев видео.

Другой отмечает: главным плюсом жизни там является то, что вокруг соотечественники. Все друг друга знают и взаимодействуют. У американцев всё иначе: они живут порознь, сидят в школах за партами по одному, в университетах берут классы раздельно. Но на Брайтон-Бич это не работает.

"Есть среди знакомых несколько богатых, которые говорят, что им здесь нравится. Но я им, когда они мне это говорили, сказал, что это стыдно. Они получают удовольствие от того, что смотрят, как выживает их окружение", - произнёс ещё один герой ролика.

Когда-то делами в этом районе заправляли афроамериканцы. Но когда в 1970-х приехало много евреев из Одессы, жизнь стала другой. На родине этих людей много "криминальных всяких людей было", отмечает один из жителей Брайтона. По его словам, "чёрные быковали", но эмигранты из Одессы быстро поставили их всех на место.

"Для меня Брайтон - это моя родина. Я знаю здесь каждого, каждый знает меня. Кому-то я помог, кто-то помог мне", - отмечает один из живущих на Брайтон-Бич мужчин.