Как русские заранее перехитрили США: Загадку С-400 раскрыл Баранец

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал в беседе с корреспондентом Царьграда поправки в оборонный бюджет США, которые могут позволить Вашингтону выкупить у Турции российские комплексы С-400.

Власти Соединённых Штатов предложили Анкаре приобрести у неё зенитно-ракетные комплексы, поставленные Москвой, - за счёт бюджета Пентагона. Чтобы обеспечить себе такую возможность, они внесли изменения в проект расходов на оборону на 2020-2021 годы.

Баранец заметил, что опасаться передачи Турцией данных систем ПВО Вашингтону не стоит. Он подчеркнул, что российская сторона заранее себя обезопасила на этот счёт.

В контракте с Анкарой чёрным по белому прописано, что в третьи страны запрещается передавать это оружие. Я даже больше скажу: есть международное правило (международное!), запрещающее такие системы, как, допустим, переносные зенитные ракетные комплексы, передавать третьей стороне таким образом, - пояснил эксперт.

Он добавил, что даже если Турция и нарушит эту норму, американские специалисты всё равно не смогут разгадать загадку русских С-400.