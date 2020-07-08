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Как русские заранее перехитрили США: Загадку С-400 раскрыл Баранец
08 июля 2020, 21:00 • 49 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец раскрыл загадку C-400. Он заметил, что русские заранее перехитрили США: даже если Турция передаст американским военным наши комплексы, они попросту не смогут изучить технологии или тем более использовать их против самой России.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал в беседе с корреспондентом Царьграда поправки в оборонный бюджет США, которые могут позволить Вашингтону выкупить у Турции российские комплексы С-400.
Власти Соединённых Штатов предложили Анкаре приобрести у неё зенитно-ракетные комплексы, поставленные Москвой, - за счёт бюджета Пентагона. Чтобы обеспечить себе такую возможность, они внесли изменения в проект расходов на оборону на 2020-2021 годы.
Баранец заметил, что опасаться передачи Турцией данных систем ПВО Вашингтону не стоит. Он подчеркнул, что российская сторона заранее себя обезопасила на этот счёт.
Он добавил, что даже если Турция и нарушит эту норму, американские специалисты всё равно не смогут разгадать загадку русских С-400.
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