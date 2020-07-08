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Как русские заранее перехитрили США: Загадку С-400 раскрыл Баранец

08 июля 2020, 21:00  •  49 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец раскрыл загадку C-400. Он заметил, что русские заранее перехитрили США: даже если Турция передаст американским военным наши комплексы, они попросту не смогут изучить технологии или тем более использовать их против самой России.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал в беседе с корреспондентом Царьграда поправки в оборонный бюджет США, которые могут позволить Вашингтону выкупить у Турции российские комплексы С-400.
Власти Соединённых Штатов предложили Анкаре приобрести у неё зенитно-ракетные комплексы, поставленные Москвой, - за счёт бюджета Пентагона. Чтобы обеспечить себе такую возможность, они внесли изменения в проект расходов на оборону на 2020-2021 годы.
Баранец заметил, что опасаться передачи Турцией данных систем ПВО Вашингтону не стоит. Он подчеркнул, что российская сторона заранее себя обезопасила на этот счёт.
В контракте с Анкарой чёрным по белому прописано, что в третьи страны запрещается передавать это оружие. Я даже больше скажу: есть международное правило (международное!), запрещающее такие системы, как, допустим, переносные зенитные ракетные комплексы, передавать третьей стороне таким образом, - пояснил эксперт.
Он добавил, что даже если Турция и нарушит эту норму, американские специалисты всё равно не смогут разгадать загадку русских С-400.
Русские конструкторы, инженеры, технологи - они не дураки. Продавая такие системы, они вставляют в это оружие такие "фишки", которые не позволяют стрелять по российским самолётам. Во-вторых, такое оружие, внимание, продаётся с пониженными боевыми возможностями. И третье, самое главное. Золотые головы в нашем военно-промышленном комплексе придумали такие хитрости, что при вскрытии схем или плат они моментально приходят в негодность. Как только американцы залезут в какой-то узел, который считается суперсекретным, - он моментально выйдет из строя, - подчеркнул Баранец.

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