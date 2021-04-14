Как русские С-400 выслеживают американские стелс-истребители: китайское Sohu раскрыло секрет

Китайское издание Sohu настаивает, что раскрыло секрет, рассказав о том, как русские С-400 выслеживают американские стелс-истребители. Но есть ли в сказанном тайна?

Как зенитные ракетные системы С-400 обнаруживают американские стелс-истребители F-35 и F-22? Китайское издание Sohu настаивает, что фиксация цели происходит с помощью высокоэффективной цифровой антенны 5,5 x 7 м.

В материале отмечено, что две базовые РЛС входят в не предназначенную для экспорта версию. Одна работает в дециметровом диапазоне, вторая - в метровом. Причём метровая становится своего рода ретранслятором сигналов, которые отражаются от стелс-самолёта на значительном расстоянии. Дальше сведения собирают через РЛС дециметрового диапазона, имеющую цифровую антенну.

Собранные сведения уходят на пост управления ракетами ЗРК. Также сигнал получает управляющая РЛС, функционирующая в сантиметровом диапазоне. Во время сбора подобной информации F-35 и F-22 не могут приблизиться к ЗРК С-400, и более того, обнаружение наших систем стандартными способами заканчивается неудачей.

Ретрансляторы делают С-400 практически неуязвимыми. Однако, как отмечает китайское издание, на экспорт "Триумфы" с таким набором оборудования не поставляют. То есть дополнительные ретрансляторы в такую базовую модификацию не входят.