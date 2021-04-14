Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", кото...
Главная / Политика

Как русские С-400 выслеживают американские стелс-истребители: китайское Sohu раскрыло секрет

14 апреля 2021, 10:15  •  73 • Политика
Китайское издание Sohu настаивает, что раскрыло секрет, рассказав о том, как русские С-400 выслеживают американские стелс-истребители. Но есть ли в сказанном тайна?
Как зенитные ракетные системы С-400 обнаруживают американские стелс-истребители F-35 и F-22? Китайское издание Sohu настаивает, что фиксация цели происходит с помощью высокоэффективной цифровой антенны 5,5 x 7 м.
В материале отмечено, что две базовые РЛС входят в не предназначенную для экспорта версию. Одна работает в дециметровом диапазоне, вторая - в метровом. Причём метровая становится своего рода ретранслятором сигналов, которые отражаются от стелс-самолёта на значительном расстоянии. Дальше сведения собирают через РЛС дециметрового диапазона, имеющую цифровую антенну.
Собранные сведения уходят на пост управления ракетами ЗРК. Также сигнал получает управляющая РЛС, функционирующая в сантиметровом диапазоне. Во время сбора подобной информации F-35 и F-22 не могут приблизиться к ЗРК С-400, и более того, обнаружение наших систем стандартными способами заканчивается неудачей.
Ретрансляторы делают С-400 практически неуязвимыми. Однако, как отмечает китайское издание, на экспорт "Триумфы" с таким набором оборудования не поставляют. То есть дополнительные ретрансляторы в такую базовую модификацию не входят.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
14 апреля 2021, 02:55
"Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому": В Госдуме оценили переговоры с Путиным
14 апреля 2021, 04:45
Украина назвала себя "границей демократического мира" и позвала на помощь США
14 апреля 2021, 08:25
Кадыров "поставил" Навального в угол: "Это враг и предатель"
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, подни...
14 апреля 2021, 04:45
Хватит и одной дозы: Аргентинских учёных удивил эффект "Спутника V"
14 апреля 2021, 02:55
Британцы ошиблись: Военных из Сибири "перебросили" к границам Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
07 апреля 2021, 16:55
"Наотмашь Зеленскому. Без всяких экивоков": Немцы "кинули" Украину с НАТО вслед за американцами
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
08 апреля 2021, 17:40
Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.