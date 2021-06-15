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Как русские обманули американцев: Эксперт раскрыл секрет лавсановой нитки
15 июня 2021, 21:15 • 54 • Политика
Американское издание попыталось шокировать мир статьёй о том, как американские военные обхитрили СССР, купив у него титан для производства военных самолётов. На самом деле ничего сенсационного тут нет, уверяет военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин: он рассказал, что во времена холодной войны русские ничуть не хуже обманывали американцев: взять хотя бы хитрую комбинацию с лавсановой нитью.
По словам Виктора Литовкина, факт, что американцы покупали у СССР титан для строительства самолётов, ни для кого особой тайной не был. Более того, русские были заинтересованы в том, чтобы США покупали у нас титан: "Они нам, благодаря тому что они покупали наш титан, построили завод по переработке титана".
И вообще, добавил эксперт, все "Боинги" и "Эйрбасы" на 40-50% сделаны из нашего титана, и если мы прекратим продавать американцам титан, то их лайнеры "встанут на прикол" - потому что не из чего будет делать.
Виктор Литовкин рассказал, что русские, в свою очередь, не отстают в хитрости, тем более что санкции против нашей страны в том или ином виде были всегда. В частности, СССР через третьи страны покупал американские станки для выпуска лавсановой нити. Этот материал отличается сверхпрочностью, а потому из него делали не только ткани, но и специальные провода, которые использовались для ракет на танках.
"Это такой своеобразный бизнес. Между странами, которые конкурируют между собой", - заключил эксперт в беседе с Царьградом.
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