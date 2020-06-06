Как Румыния «помогла» Молдове справиться с эпидемией

Молдаванам отправили то, от чего отказались румынские больницы

Несмотря на то, что карантинные меры в Молдавии смягчаются с каждой неделей, количество заразившихся коронавирусом растёт.

В ближайшие выходные – поминальный праздник Радоница, когда, по традиции, христиане едут на кладбища. В связи с этим премьер-министр Молдовы Ион Кику выступил с обращением, призвав молдаван оставаться дома.

По его словам, строгий карантин был снят, в первую очередь, из-за падения экономики.

«Вновь закрывать людей дома больше нельзя. Вновь останавливать всю экономику больше нельзя. Всех штрафовать – нельзя. Поэтому молдаване сами должны проявить ответственность и позаботиться о себе»,

– отметил Кику.

Премьер-министр предупредил, что все больницы уже переполнены, всего в Молдавии 2000 больничных коек в инфекционных отделениях, из которых уже заняты более 1200. Учитывая, что после массовых посещений кладбищ количество заразившихся резко увеличится, через неделю больницы могут не справиться с потоком больных.

«Мест в больницах хватит ещё на 5 дней. Оставайтесь дома, не спешите на кладбище», – добавил Кику.

Поддержал премьера и мэр Кишинёва Ион Чебан.

«Рискуя навлечь на себя критику многих из вас, я всё же призываю всех не ходить на кладбища. Я думаю, что вы можете это сделать. Из-за высокого риска заражения коронавирусом 6, 7 и 8 июня не будет ходить общественный транспорт»,

– объявил мэр столицы.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну также настоятельно советует воздержаться от посещения кладбищ, несмотря на то, что количество тестов для диагностики коронавируса в стране достаточно.

«В настоящее время у нас около 55000 тестов. Ранее было закуплено 80000 тестов. Это тесты, приобретённые через фонды обязательного медицинского страхования»,

– рассказала Думбрэвяну в пятницу.

Глава Минздрава напомнила, что первые партии тестов Молдова получила бесплатно в качестве помощи от Китая и России.

А румынская помощь, которую с большими почестями встречали в Кишинёве и о которой столько писали, обернулась большим скандалом.

Как оказалось, румыны отправили своим «братьям-молдаванам» те медикаменты и оборудование, которые отказались принимать румынские больницы из-за низкого качества и несоответствия европейским стандартам.

В Румынии разгорается скандал, но не потому, что молдаванам отправили в подарок некачественную помощь – дарёному коню, как известно, в зубы не смотрят, а потому, что неожиданно вскрылась коррупционная схема по отмыванию денег.

«Отмывание грязных денег, полученных под маски низкого качества, было осуществлено государственной структурой под названием Unifarm S.A. Само румынское государство, через министерство здравоохранения провело эту «стирку», спровоцировав, с моей точки зрения, дипломатическую проблему. Мы пожертвовали Республике Молдова маски низкого качества и плохое оборудование, от которого отказались румынские больницы, хотя их заставляли его приобрести»,

– заявил вице-председатель комиссии здравоохранения Палаты депутатов Румынии Эмануел Унгуряну.

Румынский Департамент по борьбе с коррупцией уже занимается этим делом, добавил вице-председатель.

«В тот день, когда новостные каналы транслировали видео с грузовыми автомобилями, доставляющими защитное снаряжение, купленное министерством у Unifarm, в Молдову, договор о закупках между министерством здравоохранения и Unifarm ещё даже не был подписан. То есть они доставили товар по незавершённому контракту на закупку»,

– отметил Унгуряну.

Напомним, после встречи румынской помощи оппозиционные молдавские политики обвинили Игоря Додона в том, что встреча прошла не достаточно торжественно.