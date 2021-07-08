Элина Жгутова рассказала, как Россию превращают в "грязную лужу", насаждая нашим гражданам западные тренды. Одним из амбассадоров этих ценностей является небезызвестный рэпер, подчеркнула общественный деятель: "Моргенштерн получил по носу, но…".

Сегодня, 8 июля, в России празднуется День семьи, любви и верности, обратила внимание ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".

Однако эта дата до сих пор не вошла в сознание многих граждан. Зато о Дне святого Валентина помнит почти каждый, с сожалением констатировала ведущая "Первого русского".

Она обсудила эту проблему с гостьей студии - общественным деятелем Элиной Жгутовой. По её мнению, в нашей стране, как это ни печально, по-прежнему остаётся актуальным тренд на всё западное.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо сначала поменять общественное сознание. Однако это трудно сделать, пока моду диктуют такие представители шоу-бизнеса, как, например, рэперы Моргенштерн и Элджей.

До тех пор, пока это так, общественное сознание будет трудно заподозрить в какой-то прозрачности и чистоте. Откуда они, собственно говоря, возьмутся? Как в этой грязной, мутной луже можно будет выловить чистую рыбу? - задалась вопросом собеседница Царьграда.

Она заметила, что Моргенштерн недавно "получил по носу" после обвинений в пропаганде наркотиков и разрыва контракта с одним из крупнейших банков.

Однако вскоре после этого исполнитель смог спокойно вернуться к концертной деятельности. Так, одно из ближайших шоу, например, планируется в Хабаровске, подчеркнула Жгутова.