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Как Россию превращают в "грязную лужу": "Моргенштерн получил по носу, но…"

08 июля 2021, 19:15  •  73 • Политика
Элина Жгутова рассказала, как Россию превращают в "грязную лужу", насаждая нашим гражданам западные тренды. Одним из амбассадоров этих ценностей является небезызвестный рэпер, подчеркнула общественный деятель: "Моргенштерн получил по носу, но…".
Сегодня, 8 июля, в России празднуется День семьи, любви и верности, обратила внимание ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".
Однако эта дата до сих пор не вошла в сознание многих граждан. Зато о Дне святого Валентина помнит почти каждый, с сожалением констатировала ведущая "Первого русского".
Она обсудила эту проблему с гостьей студии - общественным деятелем Элиной Жгутовой. По её мнению, в нашей стране, как это ни печально, по-прежнему остаётся актуальным тренд на всё западное.
Чтобы изменить ситуацию, необходимо сначала поменять общественное сознание. Однако это трудно сделать, пока моду диктуют такие представители шоу-бизнеса, как, например, рэперы Моргенштерн и Элджей.
До тех пор, пока это так, общественное сознание будет трудно заподозрить в какой-то прозрачности и чистоте. Откуда они, собственно говоря, возьмутся? Как в этой грязной, мутной луже можно будет выловить чистую рыбу? - задалась вопросом собеседница Царьграда.
Она заметила, что Моргенштерн недавно "получил по носу" после обвинений в пропаганде наркотиков и разрыва контракта с одним из крупнейших банков.
Однако вскоре после этого исполнитель смог спокойно вернуться к концертной деятельности. Так, одно из ближайших шоу, например, планируется в Хабаровске, подчеркнула Жгутова.

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