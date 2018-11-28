Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать

Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал почти 20-минутную запись переговоров между российскими пограничниками и украинскими моряками во время «керченского противостояния» 25 ноября. Из этой записи совершенно очевидно, что береговая охрана долго и тщетно пыталась буквально упросить нарушителей госграницы по-хорошему покинуть наши территориальные воды. Однако в какой-то момент терпение пограничников истощилось. И украинским катерам напротив запретили покидать нашу территорию. В этот момент старший «корабельной группы» Роман Мокряк принял решение возвращаться в Одессу. Но было уже поздно.

Шарий, чтобы придать радиопереговорам трагифарса, наложил фоном тревожную музыку Бетховена. Мы же решили пойти дальше и на основе обнародованного эфира написали мини-пьесу. Прямые цитаты из переговоров выделены курсивом.

Действующие лица:

Доктор - представитель погранслужбы ФСБ России.

Пациент - командир катера «Бердянск» Роман Мокряк.

Голос в голове пациента - капитан 3 ранга Павел Рудь, ставивший задачу на выход в море.

Посетители - капитаны гражданских судов на якорной стоянке у Керченского пролива.

Действие первое

Ночь. Одесса. Пациент с испариной на лбу нервно ворочается в кровати.

Голос в голове:

«Осуществить переход из Одессы в Бердянск скрытным порядком вне береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой ФСБ России, «сосредоточить основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него». (Цитата из трофейного документа с постановкой боевой задачи - Ред.)

Действие второе

День. Районная больница. Кабинет врача-психиатра. Пациент в «шапке-невидимке» медленно крадется вдоль стены к окну.

Доктор, косясь на колпак из газеты «Урядовый курьер», вежливо: У нас по записи, где ваш талончик? Нет? Подождите в коридоре. «Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря, дождитесь своего разрешения, не идите, куда глаза глядят. Вам уже разрешали до этого, никто никаких препятствий не строил для прохода. Сейчас вам сказали, что временно приостановлено движение. Открыли бы движение, разрешили бы вам, и вы бы проследовали».

Пациент, вздрогнув, начинает наворачивать круги по кабинету: Мне надо! Мне положено!

Доктор, галантно указывая на дверь: Подождите в коридоре, у меня прием. «Покиньте территориальные воды, встаньте там и ждите разрешения. Прецедент прохода ваших кораблей недавно был, спокойно прошли. Сейчас движение временно приостановлено. Не навсегда. Но запрет - есть запрет. На данный момент ваши действия расцениваются как провокация».

Пациент, бегая по коридору больницы и врываясь в разные кабинеты: «Российско-украинское соглашение! Свобода судоходства!».

Доктор, терпеливо ходя по пятам за Пациентом: Успокойтесь, присядьте, попейте водички. Побудьте лучше пока здесь. «Я вам рекомендую застопорить ход, и не выходить за пределы территориального моря Российской федерации, как меня поняли, прием».

Пациент, бегая глазами по стенам: «Вас не понимаю, прием».

Доктор, меланхолично: Давайте не будем дебоширить. «Напоминаю вам, вы являетесь нарушителем государственной границы. Выход вам из территориальных вод Российской Федерации запрещен».

Пациент, испуганно вскинув голову и перейдя на мову: Нет уж увольте, я пожалуй пойду. «Наши действия - выходим из Керченской протоки в Черное море. Я возвращаюсь в свой порт назначения».

Действие третье

Вечер. Райбольница. Посетители с неподдельным интересом наблюдают за происходящим в коридоре.

Доктор, настойчиво: Не надо так нервничать, присядьте, я вам говорю. «Застопорите ход, как меня поняли, прием».

Пациент, срываясь на фальцет: Да нет, я все-таки пойду. «Двигаюсь на выход из Керченского пролива, вооруженных агрессивных намерений не имею».

Доктор, строго кладя руку на плечо Пациенту: А я вам говорю - присядьте: «Вы являетесь нарушителем, немедленно остановите свое судно. Сигнал «Лима» (по международному своду сигналов - «немедленно остановитесь» - Ред.)».

Пациент, размахивая руками и мечась по коридору мимо посетителей, едва не сбивая их с ног: Вы не имеете права! Я буду жаловаться в «Спортлото»! «Ваши действия нарушают устав ООН и международное морское право». Срываясь в истерику: «Всем судам! Всем судам, находящимся в Керченском проливе. Намерений вооруженной агрессии не имею, иду на выход из протоки!»

Посетитель 1, возмущенно: «Да застрелите его уже, пускай не орет!»

Пациент, обиженно: «Угрозы не представляю».

Посетитель 2, нецензурно: «Да замолчи ты, редиска!»

Пациент, будучи неправильно понятым: «Всем судам! Всем судам!»

Доктор, крайне убедительно: Послушайте, молодой человек, я ведь могу и галоперидолу вколоть. «Немедленно застопорите свой ход, иначе по вам будет применено оружие».

Посетитель 3, облегченно: «Давно пора!»

Посетитель 4, мастерски жонглируя терминами обсценной лексики: «Да примените уже, надоел этот цирк, блин».

Пациент, окруженный докторами и посетителями, вжав голову в плечи: Может все-таки отпустите, а? «Двигаюсь из Керченского пролива... В Черное море... Конвенция ООН... Договор...»

Доктор, строго, внушительно, безапелляционно, вытаскивая из-за спины шприц с раствором: Стоять-бояться! Допрыгался-доскакался! «Застопорить ход! Лечь в дрейф! Вы являетесь нарушителем границы Российской Федерации! Сигнал «Лима»!

Пациент, дергается, пытаясь вырваться из окружения докторов, но постепенно угасает и, словно Трус Вицина, повисает на руках «Балбеса» и «Бывалого».

Посетитель 5, плотоядно: «Топи его уже, блин».

Доктор, занося шприц: Простите, но я буду вынужден, иначе вы навредите себе. «Вы не подчиняетесь законным требованиям пограничного корабля Российской Федерации. Сигнал «Лима», иначе будет применено оружие!»

Пациент, жалобно: ООН... Гаага... «Спортлото»...

Посетитель 6, раздраженно и непечатно: «Когда ж тебя уже на абордаж возьмут и наших россиян на тебя, редиску, обменяют».

Звуки борьбы, треск поломанных стульев, всхлипы. Занавес.

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