Как российские депутаты и чиновники стрелялись из пистолетов на дуэли

- Я больше привык к пулемету: взял его за станину и пошел, - жаловался депутат Госдумы Михаил Дегтярев, целясь в невидимого политического врага из снайперской винтовки. Кого он мысленно держал на мушке? Вот в чем вопрос!

В этот понедельник, 19 февраля, в столичном тире на Поклонной улице прошел турнир по стрельбе. Раньше его ежегодно устраивали среди депутатов. Но на этот раз посоревноваться позвали 4 команды: Госдуму, Администрацию президента, МВД и Правительство Москвы. Система проста, как белый день. Сначала стрельба из пистолетов по мишеням. Ну а на закуску – дуэли лучших «снайперов».

- О, так вот он родимый! – депутат Дегтярев взял с пола своего однофамильца – пулемет Дегтярева – и нежно, словно любимую женщину, поцеловал его приклад. – В принципе, вещь душевная.

Депутат Михаил Дегтярев с ручным пулеметом, разработанным его однофамильцем.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- С такой дурой вы всех противников на дуэли уложите, - крикнул кто-то из зала. Казалось, соперники Дегтярёва немного приуныли.

- А кого бы вы из политиков вызвали на дуэль? – одернул я Дегтярева. Тот призадумался, наморщил лоб.

- Из российских – Павла Грудинина, - наконец ответил он. – Готов с ним и на пистолетах, и на шпагах, и на арбалетах. Я к нему до начала избирательной кампании с большим уважением относился. Он производил впечатление честного человека. А из зарубежных политиков мне интересен Дональд Трамп. С ним бы с удовольствием порубился.

Депутаты и чиновники ведут стрельбу из автоматов Калашникова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но тут депутата, от греха подальше, увели к огневому рубежу. Бах-бах-бах! Уши заложило от первых выстрелов. Пистолеты только так плевались свинцом и отрыгивали порохом.

На необычный турнир посоревноваться позвали 4 команды: Госдуму, Администрацию президента, МВД и Правительство Москвы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Когда отстрелялись команды, за пистолеты взялись дуэлянты. Э, нет, тут вам не кровожадные обычаи русских дворян. Только в Евгении Онегине дуэлянты сходились, как стихи и проза, лед и пламень. Здесь противники лупят из пистолетов не друг по другу, а по мишеням. Глядишь, стрялись бы также в 19 веке и Александр Пушкин жив остался. А их дуэль с Дантесом закончилась подсчетом очков и разбором, чья пуля ушла в "десятку", а чья - в молоко.

ОФИЦИАЛЬНО

- Накануне Дня защитника Отечества мы хотим еще раз напомнить о традициях служения России и патриотических ценностях, о духе спорта и соревновательность, - рассказал журналистам организатор турнира, депутат Госдумы Александр Прокопьев. - Родину защищали не только кадровые военные и призывники, но и добровольцы, которые независимо от профессии и физической формы шли на фронт. И наши соревнования сегодня показывают, что в России не только военные владеют оружием.