Как Россия защитит Крымский мост

На Украине и на Западе раздаются призывы уничтожить Крымский мост. Уже и варианты этой диверсии предлагают: разбомбить с самолета, послать на мост грузовик с тротилом, пустить со взрывчаткой подводных пловцов к опорам, а то и атаковать мост дивизией ВСУ. Все это может показаться бредом сумасшедших, но, судя по паранойе у соседей, от них можно ждать любых провокаций.

Когда объект был еще в чернильнице, ему был придан статус стратегического. 19-километровая магистраль, соединяющая Крым с материковой Россией, должна иметь высшую степень защиты (как у атомных станций).

Проезжающие по мосту уже на дальних подступах к нему будут процеживаться сквозь густое сито силовиков. За охрану моста будут головой отвечать несколько спецчастей, подчиненных единому штабу. На него же замкнута единая охранная система. Это слоеный пирог, верх которого находится аж в космосе, а низ - на дне моря.

Как Россия защитит Крымский мостФото: Алексей СТЕФАНОВ

В КОСМОСЕ И НЕБЕ

С заоблачных высот за мостом в режиме онлайн будет присматривать спутник космического наблюдения («Космос-К») (1).

В воздушном пространстве над Крымским мостом несет боевое дежурство авиация Южного военного округа и Черноморского флота. Су-27 регулярно прочесывают небо (2).

Здесь же можно увидеть и противолодочный самолет Ил-38 (3).

НА СУШЕ

На обеих берегах Керченского пролива охраняет мост лучшая сухопутная боевая техника. В том числе зенитная ракетная система С-400 «Триумф» (4), которая предназначены для противовоздушной обороны войсковых группировок и важнейших объектов от ударов крылатых, аэробаллистических и баллистических ракет тактического и оперативно-тактического назначения, от самолетов армейской, тактической и стратегической авиации, и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» (5), предназначенный для противовоздушной защиты объектов военного и промышленного назначения от самолетов и вертолетов, высокоточных крылатых ракет и управляемых авиабомб, беспилотных аппаратов.

В Крыму также располагаются береговой ракетный комплекс «Бал» (6), который предназначен для контроля территориальных вод и проливов, защиты военно-морских баз, побережья на десантоопасных направлениях и береговой ракетный комплекс «Бастион» (7), задача которого - поражение надводных кораблей различных классов, корабельных и авианосных ударных групп и наземных целей.

На многие сотни километров вокруг моста воздушное пространство круглые сутки просматривают загоризонтная РЛС «Подсолнух» (8) и РЛС системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж» (9). «Подсолнух» замечает даже те объекты, которые по всем законам физики не могут быть заметны по причине нахождения их на стороне планеты, скрытой горизонтом. А РЛС «Воронеж» еще глазастее - она видит цели за 6000 км по горизонту и 8000 км по вертикали.

Ближняя противовоздушная оборона моста будет обеспечиваться переносными ЗРК «Игла» (10) и «Верба» (11) .

НА МОРЕ

Крымский мост будут охранять и военные корабли Черноморского флота РФ. Например, малые ракетные корабли типа «Штиль» (12).

Кроме того, в Крыму создается специальная морская бригада Росгвардии, которая будет располагаться вблизи Керчи. Она оснащается противодиверсионными катерами типа «Грачонок» (13). Катер имеет массу различного спецоборудования. Это навигационная радиолокационная станция МР-231 «Пал», многофункциональный оптико-электронный телекомплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки, автоматизированный комплекс связи, интегрированная мостиковая система «Мостик-21980», гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа», телеуправляемый подводный аппарат «Фалкон» с рабочей глубиной до 300 метров, поисково-обследовательский комплекс «Кальмар», позволяющий исследовать поверхность дна на глубине до 200 метров при скорости движения катера до 8 узлов.

ПОД ВОДОЙ

У Крымского моста есть свои подводные глаза и уши. Это «Плавник» (14) - система контроля акватории и периметра шельфовых и прибрежных объектов. Данные от всех источников стекаются к сидящему на берегу оператору. А у него есть система «Амулет-П». Она работает в двух режимах: если диверсант в нескольких сотнях метров - срабатывает сигнал «Предупреждение», если он уже близко к опоре моста - «Интенсивное предупреждение».

При обнаружении приближающегося объекта на расстоянии ближе 300 метров автоматически врубается звуковой сигнал - это предупреждение, что надо покинуть запретную зону. Если же диверсант продолжает приближаться к опорам моста ближе чем на 100 метров, мощь звукового сигнала становится такой, что человек не выдерживает боли в ушах и всплывает.

Стоят под мостом и гидролокаторы (15) - средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения.

Противодиверсионная борьба в районе моста и под ним - главная задача боевых пловцов (16) Черноморского флота и специальной морской бригады Росгвардии.

Уже пошли гулять слухи, что якобы обсуждается и подготовка боевых дельфинов (17) в спецчасти Черноморского флота РФ.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Крымский мост для охраны - суперсложный объект, потому что немалая и важнейшая его часть скрыта под водой.

Крайне важно, чтобы службы, отвечающие за охрану объекта, имели возможность заблаговременно получать информацию о намерениях диверсантов. И первое слово тут, безусловно, за нашей разведкой. Она должна подавать сигналы тревоги еще тогда, когда враг лишь задумал покушение на мост.

Спутник «Космос-К»

По командам с Земли аппарат может выходить на орбиту с заданными параметрами. Чтобы осмотреть назначенную цель и передать ее изображение на Землю для анализа и принятия решений.

ТТХ: Полностью засекречены.

Су-27

Су-27

ТТХ: Вес - 28 тонн, боевая нагрузка (ракеты и бомбы) - 8 тонн.

Скорость - 2500 км/час.

Забирается на высоту 18 500 м.

Летает на дальность 3900 км.

Вооружен 30-мм пушкой. Несет под крыльями 10 управляемых ракет. А еще до 6 блоков неуправляемых ракет. Плюс 38 свободно падающих бомб.

Ил-38

Одна из его задач - ведение морской разведки. Аппаратура самолета позволяет надежно контролировать как надводную, так и подводную обстановку.

ТТХ: Средства поиска - радиогидрологические буи, средства поражения - 2 противолодочные торпеды или ракеты, глубинные бомбы, морские мины и др.

ЗРС С-400 «Триумф»

Обеспечивает гарантированное поражение воздушных целей на дальностях от 60 до 250 км. Видит цели на удалении до 600 км.

ТТХ: Максимальная скорость поражаемой цели - 4800 м/сек.

Количество одновременно обстреливаемых целей - 36.

Количество одновременно наводимых ракет - 72.

ЗПРК «Панцирь-С1»

ЗПРК «Панцирь-С1»

Универсальное средство борьбы с воздушными целями, имеющими скорость до 1000 м/сек., на дистанции от 200 до 20 тысяч метров и на высоте от 5 до 15 000 м.

ТТХ: Вооружение: два спаренных 30-мм зенитных автоматических орудия с дальностью стрельбы 4 километра и 12 управляемых зенитных ракет (дальность поражения - 20 км, высота - 15 км).

Береговой ракетный комплекс «Бал»

Береговой ракетный комплекс «Бал»

ТТХ: Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35, с ракетой Х-35У - 260 км. Количество ракет - 64. Вес ракеты - 620 кг. Максимальная скорость движения: по шоссе - 60 км/час, по бездорожью - 20 км/час.

Запас хода (без дозаправки) - не менее 850 км.

Береговой ракетный комплекс «Бастион»

Оснащен унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой (ПКР) «Яхонт» («Оникс»).

ТТХ: дальность полета - 120 - 300 км. Высота полета - от 10 - 15 до 14 000 метров. Масса боевой части - 200 кг.

РЛС «Подсолнух»

РЛС «Подсолнух»

Может обнаруживать цели, ранее недоступные для радарных станций. Видит объекты, находящиеся за препятствиями.

ТТХ: Дальность обнаружения судов - свыше 400 км, самолетов - свыше 500 км.

Количество сопровождаемых объектов: суда - 300, самолеты - 100.

РЛС «Воронеж-ДМ»

РЛС «Воронеж-ДМ»

Располагается в Краснодарском крае вблизи Армавира, обеспечивает точное наведение противокорабельных ракет и управление ими. Состоит из 2 сегментов, полностью закрывающих юго-западное направление от Южной Европы до Северной Африки и южное направление, включая Персидский залив.

ПЗРК «Игла»

«Игла» - ветеран нашей армии. Этот комплекс способен поражать воздушные цели на дальности 5 км и по высоте до 3 км.

ТТХ: Типы поражаемых целей - самолеты, вертолеты, БПЛА. Скорость поражаемых целей - встречных 400 м/сек., догонных 320 м/сек. Масса боевой части - 2,5 кг.

ПЗРК «Верба»

Достает цель на дальности до 6,4 км и на высотах до 4,5 км.

ТТХ: Типы поражаемых целей - самолеты, вертолеты, БПЛА.

Скорость поражаемых целей - встречных 400 м/сек., догонных 320 м/сек.

Масса боевой части - 17,25.

Малый ракетный корабль типа «Штиль»

Малый ракетный корабль типа «Штиль»

ТТХ: Водоизмещение - 730 т. Скорость хода: 34 узла. Вооружение: 6 пусковых установок противокорабельных ракет «Малахит» (6 ракет П-120), одна двуствольная зенитная ракетная пусковая установка «Оса-М» (20 ракет). Экипаж - 60 чел.

Противодиверсионный катер типа «Грачонок»

ТТХ: Водоизмещение - 139 т. Скорость хода - 23 узла (полная). Экипаж - 8 человек.

Вооружение: морская тумбовая пулеметная установка калибра 14,5 мм, малогабаритный дистанционно управляемый противодиверсионный гранатометный комплекс и др.

Система контроля акватории «Плавник»

Система контроля акватории «Плавник»

Кроме гидроакустического, она имеет тепловизионный и радиолокационный каналы. «Плавник» контролирует все - береговую черту, поверхность моря и его глубины.

ТТХ: Максимальная дальность обнаружения человека - 2000 м, судна - 3000 м.

Гидролокаторы

Гидролокаторы

Они двух типов. Пассивные - позволяющие определять место положения подводного объекта по звуковым сигналам, излучаемым самим объектом (шумопеленгование). И активные - использующие отраженный или рассеянный подводным объектом сигнал, излученный в его сторону гидролокатором.

Боевые пловцы ЧФ и Росгвардии

Боевые пловцы ЧФ и Росгвардии

Боевые пловцы будут регулярно вести разведку акватории вокруг объекта, обследовать опоры моста и реагировать на сигналы тревоги. А при необходимости - вступать в подводный бой. Соответствующие подразделения уже есть и еще дополнительно формируются в Крыму.

Боевые дельфины

Боевые дельфины

У Черноморского флота есть совершенно секретный объект - дельфинарий в севастопольской бухте Казачья, где еще с советских времен дельфинов готовили для охраны акватории и борьбы с диверсантами. Не так давно провели госзакупку 5 афалин, которые лучше всего поддаются дрессировке.