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Как Россия уверенно побеждает санкции с точностью до наоборот

28 декабря 2017, 18:39  •  1114 • Аналитика
Если верить нашим средствам массовой информации, в которых последнее время дружно выступают высокие государственные лица, наперебой уверяющие, что нам на санкции плевать, импортозамещение — на полном ходу развития, и всё прочее.



Кризис миновал, мы победим. Окончательно и безоговорочно.


Хотелось бы верить в эти слова. А еще лучше — ощущать это на своей шкуре.

Но на практике порой случаются вещи, которые вызывают полное недоумение и даже нежелание понимать сложившуюся ситуацию.

Генеральный директор вроде бы российского железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" Олег Букин сообщил журналистам, что в 2018 году ПГК планировала приобрести до 5 тысяч новых железнодорожных вагонов, но не может этого сделать.


Причина отдает безумием: основной поставщик ПГК в плане вагонов, «Уралвагонзавод» (да, он еще и вагоны производит), находится под санкциями США!

Возникает вопрос: какое отношение имеет указ Трампа от 2 августа этого года к поставкам вагонов от российского производителя российскому же грузовому оператору?

Если внимательно присмотреться, то всплывают интересные нюансы.

ПГК — крупнейший российский частный оператор железнодорожных перевозок, представляет собой выкупленное подразделение МПС. Владелец – олигарх-3 России Владимир Лисин (Новолипецкий меткомбинат, Невский судоремонтный завод, Санкт-Петербургский морской порт и так далее).

Компания зарегистрирована в Москве. В руководстве – исключительно русские фамилии.

Но ПГК входит в международную транспортную группу UCL Holding. Сайт UCL, также принадлежащей Лисину, сообщает, что группа UCL состоит из АО «Первая грузовая компания» и вагоноремонтного депо «Грязи».

Казалось бы, при чём тут Трамп и его указ? И как американский президент вообще может указывать российским компаниям, где, что и у кого покупать?

Как оказывается, может. Более того, российская вроде бы компания покорно следует указаниям из США. Добровольно исполняя команду.

Возможно, все дело в том, что российская компания и российский же холдинг таковыми уже не являются. На сайтах все в полном порядке: российские адреса, телефоны, регистрационные номера. Но «Форбс», размещая информацию об UCL, в качестве «порта прописки» почему-то указывает город Амстердам. А это уже никак не Россия. Это Нидерланды.

Собственно, на этом сказка о том, что санкции нам не вредят, а наоборот, усиливают страну, заканчивается.

На деле ставшие частными и международными компании, принадлежащие олигархам, не просто зависят от того, как скомандуют в США, они еще будут беспрекословно исполнять команды из-за океана.

Иначе – реальные санкции и реальные финансовые потери. Угроза бизнесу, угроза личной империи кавалера орденов Почета и Александра Невского Владимира Лисина.

И «Уралвагонзавод» остается без заказа на 2018 год. Возможно, проблему решит вагоностроительный завод в Торжке, который не попал под санкции. Или, что еще проще, вагоны будут заказаны где-то еще за рубежом.

Все эти разглагольствования на тему того, что импортозамещение решит проблему санкций, превращаются в пыль и пустой звук, когда речь заходит о частных интересах.

И здесь все будет так, как скомандуют истинные хозяева положения. Речь, понятное дело, идет не о представителях российской власти. Речь идет о так называемых элитах, давным-давно завязанных на Западе.

Печально, конечно. То, что УВЗ не получит весьма хороший заказ, это половина беды. Вторая половина заключается в том, что на поверку российские компании принадлежат не России. Они принадлежат мировому капиталу, который не имеет гражданства и национальности.

Отсюда не просто попытки влиять (как это случилось на воронежском предприятии «Верофарм», принадлежащем американцам, которые пытались диктовать санкционные условия сотрудникам), а диктовать свои условия.
Немного о Сталине. Из мемуаров Любови Орловой


Как диктуют условия победители проигравшим.

И самый неприятный момент: наши олигархи идут на выполнение этих условий.

Конечно, взывать к патриотизму того же Лисина нет никакого смысла. Когда у человека 3-й капитал в России и 57-й в мире (по данным того же «Форбс» на 2017 год), это уже не совсем гражданин России, как ни увешивай его орденами. Это гражданин своего капитала, император своей империи.

Что-то мне подсказывает, что наши элитарные императоры признали себя побежденными перед Западом. А значит, удара в спину можно ожидать в любой момент. Всем, от Путина до дворника.

По материалам:
https://ria.ru/economy/20171221/1511396230.html
http://www.forbes.ru/profile/universal-cargo-logistics-holding
http://www.uclholding.ru/uclrail/pgk/about
Автор: Роман Скоморохов

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