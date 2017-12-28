Как Россия уверенно побеждает санкции с точностью до наоборот • 1114 • Аналитика







Кризис миновал, мы победим. Окончательно и безоговорочно.





Хотелось бы верить в эти слова. А еще лучше — ощущать это на своей шкуре.



Но на практике порой случаются вещи, которые вызывают полное недоумение и даже нежелание понимать сложившуюся ситуацию.



Генеральный директор вроде бы российского железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" Олег Букин сообщил журналистам, что в 2018 году ПГК планировала приобрести до 5 тысяч новых железнодорожных вагонов, но не может этого сделать.



Причина отдает безумием: основной поставщик ПГК в плане вагонов, «Уралвагонзавод» (да, он еще и вагоны производит), находится под санкциями США!



Возникает вопрос: какое отношение имеет указ Трампа от 2 августа этого года к поставкам вагонов от российского производителя российскому же грузовому оператору?



Если внимательно присмотреться, то всплывают интересные нюансы.



ПГК — крупнейший российский частный оператор железнодорожных перевозок, представляет собой выкупленное подразделение МПС. Владелец – олигарх-3 России Владимир Лисин (Новолипецкий меткомбинат, Невский судоремонтный завод, Санкт-Петербургский морской порт и так далее).



Компания зарегистрирована в Москве. В руководстве – исключительно русские фамилии.



Но ПГК входит в международную транспортную группу UCL Holding. Сайт UCL, также принадлежащей Лисину, сообщает, что группа UCL состоит из АО «Первая грузовая компания» и вагоноремонтного депо «Грязи».



Казалось бы, при чём тут Трамп и его указ? И как американский президент вообще может указывать российским компаниям, где, что и у кого покупать?



Как оказывается, может. Более того, российская вроде бы компания покорно следует указаниям из США. Добровольно исполняя команду.



Возможно, все дело в том, что российская компания и российский же холдинг таковыми уже не являются. На сайтах все в полном порядке: российские адреса, телефоны, регистрационные номера. Но «Форбс», размещая информацию об UCL, в качестве «порта прописки» почему-то указывает город Амстердам. А это уже никак не Россия. Это Нидерланды.



Собственно, на этом сказка о том, что санкции нам не вредят, а наоборот, усиливают страну, заканчивается.



На деле ставшие частными и международными компании, принадлежащие олигархам, не просто зависят от того, как скомандуют в США, они еще будут беспрекословно исполнять команды из-за океана.



Иначе – реальные санкции и реальные финансовые потери. Угроза бизнесу, угроза личной империи кавалера орденов Почета и Александра Невского Владимира Лисина.



И «Уралвагонзавод» остается без заказа на 2018 год. Возможно, проблему решит вагоностроительный завод в Торжке, который не попал под санкции. Или, что еще проще, вагоны будут заказаны где-то еще за рубежом.



Все эти разглагольствования на тему того, что импортозамещение решит проблему санкций, превращаются в пыль и пустой звук, когда речь заходит о частных интересах.



И здесь все будет так, как скомандуют истинные хозяева положения. Речь, понятное дело, идет не о представителях российской власти. Речь идет о так называемых элитах, давным-давно завязанных на Западе.



Печально, конечно. То, что УВЗ не получит весьма хороший заказ, это половина беды. Вторая половина заключается в том, что на поверку российские компании принадлежат не России. Они принадлежат мировому капиталу, который не имеет гражданства и национальности.



Отсюда не просто попытки влиять (как это случилось на воронежском предприятии «Верофарм», принадлежащем американцам, которые пытались диктовать санкционные условия сотрудникам), а диктовать свои условия. Немного о Сталине. Из мемуаров Любови Орловой



Как диктуют условия победители проигравшим.



И самый неприятный момент: наши олигархи идут на выполнение этих условий.



Конечно, взывать к патриотизму того же Лисина нет никакого смысла. Когда у человека 3-й капитал в России и 57-й в мире (по данным того же «Форбс» на 2017 год), это уже не совсем гражданин России, как ни увешивай его орденами. Это гражданин своего капитала, император своей империи.



Что-то мне подсказывает, что наши элитарные императоры признали себя побежденными перед Западом. А значит, удара в спину можно ожидать в любой момент. Всем, от Путина до дворника.



По материалам:

https://ria.ru/economy/20171221/1511396230.html

http://www.forbes.ru/profile/universal-cargo-logistics-holding

http://www.uclholding.ru/uclrail/pgk/about Если верить нашим средствам массовой информации, в которых последнее время дружно выступают высокие государственные лица, наперебой уверяющие, что нам на санкции плевать, импортозамещение — на полном ходу развития, и всё прочее.Кризис миновал, мы победим. Окончательно и безоговорочно.Хотелось бы верить в эти слова. А еще лучше — ощущать это на своей шкуре.Но на практике порой случаются вещи, которые вызывают полное недоумение и даже нежелание понимать сложившуюся ситуацию.Генеральный директор вроде бы российского железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" Олег Букин сообщил журналистам, что в 2018 году ПГК планировала приобрести до 5 тысяч новых железнодорожных вагонов, но не может этого сделать.Причина отдает безумием: основной поставщик ПГК в плане вагонов, «Уралвагонзавод» (да, он еще и вагоны производит), находится под санкциями США!Возникает вопрос: какое отношение имеет указ Трампа от 2 августа этого года к поставкам вагонов от российского производителя российскому же грузовому оператору?Если внимательно присмотреться, то всплывают интересные нюансы.ПГК — крупнейший российский частный оператор железнодорожных перевозок, представляет собой выкупленное подразделение МПС. Владелец – олигарх-3 России Владимир Лисин (Новолипецкий меткомбинат, Невский судоремонтный завод, Санкт-Петербургский морской порт и так далее).Компания зарегистрирована в Москве. В руководстве – исключительно русские фамилии.Но ПГК входит в международную транспортную группу UCL Holding. Сайт UCL, также принадлежащей Лисину, сообщает, что группа UCL состоит из АО «Первая грузовая компания» и вагоноремонтного депо «Грязи».Казалось бы, при чём тут Трамп и его указ? И как американский президент вообще может указывать российским компаниям, где, что и у кого покупать?Как оказывается, может. Более того, российская вроде бы компания покорно следует указаниям из США. Добровольно исполняя команду.Возможно, все дело в том, что российская компания и российский же холдинг таковыми уже не являются. На сайтах все в полном порядке: российские адреса, телефоны, регистрационные номера. Но «Форбс», размещая информацию об UCL, в качестве «порта прописки» почему-то указывает город Амстердам. А это уже никак не Россия. Это Нидерланды.Собственно, на этом сказка о том, что санкции нам не вредят, а наоборот, усиливают страну, заканчивается.На деле ставшие частными и международными компании, принадлежащие олигархам, не просто зависят от того, как скомандуют в США, они еще будут беспрекословно исполнять команды из-за океана.Иначе – реальные санкции и реальные финансовые потери. Угроза бизнесу, угроза личной империи кавалера орденов Почета и Александра Невского Владимира Лисина.И «Уралвагонзавод» остается без заказа на 2018 год. Возможно, проблему решит вагоностроительный завод в Торжке, который не попал под санкции. Или, что еще проще, вагоны будут заказаны где-то еще за рубежом.Все эти разглагольствования на тему того, что импортозамещение решит проблему санкций, превращаются в пыль и пустой звук, когда речь заходит о частных интересах.И здесь все будет так, как скомандуют истинные хозяева положения. Речь, понятное дело, идет не о представителях российской власти. Речь идет о так называемых элитах, давным-давно завязанных на Западе.Печально, конечно. То, что УВЗ не получит весьма хороший заказ, это половина беды. Вторая половина заключается в том, что на поверку российские компании принадлежат не России. Они принадлежат мировому капиталу, который не имеет гражданства и национальности.Отсюда не просто попытки влиять (как это случилось на воронежском предприятии «Верофарм», принадлежащем американцам, которые пытались диктовать санкционные условия сотрудникам), а диктовать свои условия.Как диктуют условия победители проигравшим.И самый неприятный момент: наши олигархи идут на выполнение этих условий.Конечно, взывать к патриотизму того же Лисина нет никакого смысла. Когда у человека 3-й капитал в России и 57-й в мире (по данным того же «Форбс» на 2017 год), это уже не совсем гражданин России, как ни увешивай его орденами. Это гражданин своего капитала, император своей империи.Что-то мне подсказывает, что наши элитарные императоры признали себя побежденными перед Западом. А значит, удара в спину можно ожидать в любой момент. Всем, от Путина до дворника. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 1114 Источник Похожие новости Поскреби русского и не найдешь татарина Россия взялась прикрыть спину Сербии на переговорах по Косово Немного о Сталине. Из мемуаров Любови Орловой

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