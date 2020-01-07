Как Россия стала энергетической державой в 2019 году

Автор:

Гасанов Камран

Если в каких-то других внешнеполитических сферах с успехами России можно поспорить, то в энергетике победа была абсолютной. Построены и запущены два магистральных газопровода, а один уже близок к завершению.

Основные события в энергетике России пришлись на самый конец года. После встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским «Газпром» и «Нафтогаз» подписали два важных соглашения: о продолжении транзита через украинскую территорию сроком на пять лет и об отказе от взаимных претензий по искам при условии, что «Газпром» выплатит 2,9 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Бесспорно, это большое достижение.

С учётом того, что 40% поставок газа в Европу проходят через Украину, а «Северный поток — 2» ещё не финализирован, украинский транзит на данном этапе жизненно необходим как России, так и ЕС и самой Украине.

Газопровод в Китай

Пока Киев и Москва разрешали взаимные претензии, 2 декабря состоялось открытие одного из важнейших проектов в Азии. Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин по телемосту запустили газопровод «Сила Сибири». Трубопровод начали строить в 2014 году, когда после Майдана ЕС и США ввели санкции против России, был остановлен «Южный поток» и начались спекуляции о блокировке потока северного.

Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин по телемосту запустили газопровод «Сила Сибири». Фото: Xie Huanchi / Globallookpress

Кремль объявил о «повороте на Восток», и в рамках этой стратегии было решено диверсифицировать экспорт за счёт растущего Китая. Две страны подписали договор о газопоставках на сумму 400 млрд долларов сроком на 30 лет. На первых порах объёмы прокачки будут небольшими — всего 5 млрд кубометров, но в дальнейшем их нарастят до 38 млрд кубометров. В отличие от «Северного потока — 2», для строительства которого «Газпрому» пришлось пройти «девять кругов ада», то дожидаясь разрешения Дании, то реакции задействованных компаний на возможные санкции США, работы по «Силе Сибири» шли, опережая график. Газопровод запустили на 20 дней раньше, чем планировалось изначально.

«Сила Сибири» протяжённостью свыше 2000 км открывает для России новый рынок, но не превращает Китай в альтернативу Европе. На ЕС ориентировано 3/4 российского газового экспорта. С запуском «Северного потока» поставки вырастут до 250 млрд кубометров с нынешних 200. Однако не стоит исключать появления новых проектов в Азии. Это и обсуждаемая «Сила Сибири — 2», и СПГ-поставки в Японию и Южную Корею. На данном этапе важно, что Россия повышает своё значение для Китая. КНР — самая крупная по импорту газа страна. Ежегодно она потребляет 125 млрд кубометров. Поставки идут в основном из Туркменистана, Австралии и других стран. Теперь им придётся потесниться. Российские 38 млрд — треть от нынешнего китайского потребления.

«Турецкий поток» не зависит от прихотей США

Когда строительство трубопровода зависит от двух стран — поставщика и потребителя, — проект всегда продвигается быстрее. Если, конечно, кто-то не сбивает ваши истребители. После непродолжительного кризиса из-за Су-24 в 2016 году, России и Турции удалось довести до конца строительство «Турецкого потока». Этот газопровод родился на могиле «Южного потока», который в самый последний момент под давлением Еврокомиссии забраковала Болгария. Будущее же «Турецкого потока» зависело исключительно от воли Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В отличие от европейских лидеров, Эрдоган не прогнулся под американским давлением и продавил строительство «Турецкого потока».

Будущее же «Турецкого потока» зависело исключительно от воли Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото: kremlin.ru

Газопровод по дну Чёрного моря напрямую соединяет Анапский район с приёмным терминалом у населённого пункта Кыйыкей в европейской части Турции. «Турецкий поток» длиной свыше 1000 км состоит из двух ниток общей мощностью 30 млрд кубометров газа в год. Первая нитка (15 млрд куб. м) предназначена для турецкого рынка, вторая (15 млрд куб. м) — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

30 ноября турецкая сторона сделала «золотой» сварной шов, соединяющий «Турецкий поток» с газопроводом «Балканский поток». Балканские страны уже выстроились в очередь за российским газом. Им интересуются Греция, Болгария, Сербия и другие игроки. 25 декабря агентство Bloomberg сообщило о завершении сербского участка «Турецкого потока». Этот трубопровод протяжённостью до 400 км проходит от границы Болгарии в Венгрию через Сербию. Остаётся достроить болгарский участок, и тогда уже с мая в Юго-Восточную Европу пойдут первые кубометры российского газа.

Официальное открытие «Турецкого потока» запланировано на 8 января. Об этом уже объявил Реджеп Эрдоган. В этот день в Стамбуле он примет Владимира Путина, с которым они успешно реализуют два других исторических проекта — поставки С-400 и строительство АЭС «Аккую».

3 апреля 2018 года. Церемония закладки фундамента атомной электростанции «Аккую» в Мерсине, Турция. Фото: Xinhua / Globallookpress

«Северный поток — 2»: Не хватило чуть-чуть

Если бы не санкции США, то список пополнился бы и «Северным потоком — 2». Этот газопровод по дну Балтики напрямую соединяет российский и немецкий берега. Мощность трубы составляет 55 млрд кубометров газа в год. Завершение строительства было намечено на конец 2019 года. Но за считаные недели до окончания, 21 декабря, Дональд Трамп подписал предложенный конгрессом оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, задействованных в строительстве газопровода.

Спустя пару дней швейцарская компания Allseas остановила работу крупнейшего в мире судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, строившего «Северный поток — 2». Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия сама способна завершить укладку, но сколько это займёт времени, пока неясно. Если удастся задействовать корабль «Академик Черский», то СП-2 можно закончить уже в будущем году. Но если ОСК дадут подряд на строительство другого судна-трубоукладчика, то проект может растянуться на несколько лет.

«Академик Черский». Фото: VladSV / Shutterstock.com

Несмотря на эту «ложку дёгтя», стоит отметить, что в этом году произошли важные позитивные события. Дания самой последней, но всё-таки дала разрешение на строительство СП-2, а поправки в Третий энергетический пакет ЕС не лишили Германию последнего слова в реализации проекта.

Санкции США нанесли урон, но они были введены не в начале строительства, а в самом конце. Из 1200 км осталось достроить всего 150 км.

Учитывая всё вышесказанное, можно отметить, что 2019-й оказался прорывным для российской энергетики. За счёт строительства «Силы Сибири», «Турецкого потока» и сохранения украинского транзита в следующем году Россия будет наращивать своё присутствие в Китае, ЕС, Турции и Юго-Восточной Европе. И если удастся реализовать альтернативный план завершения «Северного потока — 2», то позиции России в ЕС будут непоколебимы как минимум в ближайшее десятилетие.