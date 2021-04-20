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«Как Россия собирается выходить из пандемии?»: что хотят услышать россияне в послании Путина

20 апреля 2021, 14:40  •  77 • В России
21 апреля Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Обращение традиционно задаёт ориентиры развития страны на год или даже на несколько лет вперёд. Каким будет посткоронавирусный мир и какое место в нём займёт Россия? RT задал политикам и общественным деятелям вопрос: «Что вы хотите услышать в послании президента?»
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович
 

Доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко:

 

«Хочется услышать комплексную оценку и перспективы хотя бы на ближайшие пять-семь лет. Куда будет идти Россия? Как будут выстраиваться её отношения с внешним миром, как будет строиться внутренняя политика? То есть иметь ясную дорожную карту для общества по крайней мере на ближайшие пять лет. Хотелось бы услышать общую оценку последствий ситуации с COVID-19. Как Россия собирается выходить из пандемии? Ограничения — это надолго или ненадолго, какие будут изменения и перспективы?»

  • Доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко
  • РИА Новости

 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская:

 

«Я надеюсь, что послание 21 апреля станет началом нового этапа развития нашей страны, выхода из сложных условий пандемии. На пороге предстоящих парламентских выборов, по всей видимости, будет дана оценка работе Думы седьмого созыва. Конечно, важно будет услышать про развитие отношений с Украиной, ситуацию в Донбассе и о выходе из кризиса, который затянул наши страны и привёл в тупик».

  • Депутат Госдумы Наталья Поклонская
  • РИА Новости

 

Врач Денис Проценко:

 

«Я бы хотел услышать призыв к вакцинации, вот и всё».

  • Врач Денис Проценко
  • РИА Новости

 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

 

«Уверен, что послание президента будет построено вокруг человека, заботы о нём. Исходя из последних мероприятий, которые проводил президент, будут подняты вопросы поддержки материнства и детства. Выведение на новый уровень удобства и комфорта в повседневной жизни людей. Будет звучать тема здравоохранения. Глава государства даст оценку тому, как система здравоохранения справилась с пандемией и какие выводы мы должны из этого извлечь. Исходя из непростой экономической ситуации, думаю, речь пойдёт и о развитии экономики, механизмах поддержки регионов в реализации важных проектов, поддержке бизнеса».

  • Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
  • РИА Новости

 

Замдиректора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павел Фельдман:

  

«Сейчас очевидно, что общественность и политологическое сообщество очень тревожит развитие ситуации вокруг ЛНР и ДНР — не перерастёт ли это в реальный военный конфликт. Хочется услышать от президента самую актуальную информацию по этому вопросу и, наверное, некое заверение российского общества, что того сценария, которого боятся многие граждане, не произойдёт и этот конфликт будет урегулирован мирным путём. Естественно, многие ждут инициатив, которые будут направлены на улучшение социально-экономической ситуации в стране, на повышение реальных доходов населения. Я тоже этого жду. Не просто как идею борьбы с бедностью, а цифры, проценты, на которые будут индексированы зарплаты, пенсии, возможно, какие-то абсолютно новые предложения по поддержке молодых семей, материнства, детства».

  • Замдиректора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павел Фельдман
  • © ИСИП РУДН

 

Депутат Госдумы Николай Валуев:

 

«Основное — это развитие страны в постковидный период. Буквально по каждой теме я бы хотел услышать, как президент видит её дальнейшее развитие, восстановление экономики, сфер социальной жизни».

  • Депутат Госдумы Николай Валуев
  • РИА Новости

 

Спортивный комментатор Иоланда Чен:

 

«Хочется услышать ответ на вопрос, что собирается делать наша страна в связи с нынешней ситуацией, когда мы лишены своего гимна, не можем отправлять достаточное количество спортсменов. Мне бы хотелось больше открытости в этом вопросе. Сейчас мы радуемся крохам, но так же не годится. Мы спортивная страна, которая упустила все свои завоевания в этой сфере».

  • Спортивный комментатор Иоланда Чен
  • РИА Новости

 

Актёр Константин Крюков:

 

«Я бы хотел услышать в этом послании, что у нас есть перспективы сближения нашей страны с мировым сообществом. Я говорю о мировом сообществе как едином целом».

  • Актёр Константин Крюков
  • globallookpress.com

 

Экс-биатлонистка сборной России Анна Богалий:

 

«Хотелось бы услышать о развитии спорта в сельских территориях. Самые талантливые ребятишки, как правило, оттуда. Нужно, чтобы они были обеспечены спортивными сооружениями, чтобы на них обратили внимание. Ребята не должны чувствовать себя обделёнными».

  • Экс-биатлонистка сборной России Анна Богалий
  • РИА Новости

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