|
Как Россия смогла обогнать Запад в гонке за вакциной от COVID: Академик РАН поделился секретом
22 декабря 2020, 11:50 • 87 • Политика
Названа причина успешного создания Россией вакцины от COVID. "В принципе в работе вакцины нет ничего нового. Это то, что российская наука изучала десятилетиями", - объяснил академик РАН.
В России десятилетиями изучали инфекции, поэтому российские учёные первыми в мире смогли создать вакцину от COVID-19. Об этом заявил академик РАН, заместитель академика-секретаря Отделения медицинских наук РАН Валерий Береговых.
Он объяснил, что в ряде стран разработка сыворотки от коронавирусной инфекции COVID-19 шла буквально с нуля. А в России уже наработана база и научная школа, которой можно гордиться.
- цитирует Nation News слова эксперта.
Напомним, что на Западе создали вакцину значительно позже, чем в России. При этом западным фармкомпаниям всё равно понадобилась помощь российских разработчиков, чтобы довести собственную сыворотку до ума.
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 декабря 2020, 02:15
|
16 декабря 2020, 12:50
|
19 декабря 2020, 21:30
|
17 декабря 2020, 09:55
|
18 декабря 2020, 20:45
|
20 декабря 2020, 01:10
|
18 декабря 2020, 01:30