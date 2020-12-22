Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
Главная / Политика

Как Россия смогла обогнать Запад в гонке за вакциной от COVID: Академик РАН поделился секретом

22 декабря 2020, 11:50  •  87 • Политика
Названа причина успешного создания Россией вакцины от COVID. "В принципе в работе вакцины нет ничего нового. Это то, что российская наука изучала десятилетиями", - объяснил академик РАН.
В России десятилетиями изучали инфекции, поэтому российские учёные первыми в мире смогли создать вакцину от COVID-19. Об этом заявил академик РАН, заместитель академика-секретаря Отделения медицинских наук РАН Валерий Береговых.
Он объяснил, что в ряде стран разработка сыворотки от коронавирусной инфекции COVID-19 шла буквально с нуля. А в России уже наработана база и научная школа, которой можно гордиться.
В принципе в работе вакцины нет ничего нового. Это то, что российская наука изучала десятилетиями,
- цитирует Nation News слова эксперта.
Напомним, что на Западе создали вакцину значительно позже, чем в России. При этом западным фармкомпаниям всё равно понадобилась помощь российских разработчиков, чтобы довести собственную сыворотку до ума.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
22 декабря 2020, 01:45
"Может преодолеть даже самую сложную ПРО": В США назвали самое непобедимое оружие России
22 декабря 2020, 10:00
"Знакомый почерк, не правда ли?": С Навальным сыграли злую шутку. Версия Коца
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - ...
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в тел...
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "док...
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Укра...
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2020, 02:15
В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
18 декабря 2020, 01:30
"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал урок этикета по-американски
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.