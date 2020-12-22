Как Россия смогла обогнать Запад в гонке за вакциной от COVID: Академик РАН поделился секретом

В России десятилетиями изучали инфекции, поэтому российские учёные первыми в мире смогли создать вакцину от COVID-19. Об этом заявил академик РАН, заместитель академика-секретаря Отделения медицинских наук РАН Валерий Береговых.

Он объяснил, что в ряде стран разработка сыворотки от коронавирусной инфекции COVID-19 шла буквально с нуля. А в России уже наработана база и научная школа, которой можно гордиться.

В принципе в работе вакцины нет ничего нового. Это то, что российская наука изучала десятилетиями,

- цитирует Nation News слова эксперта.

Напомним, что на Западе создали вакцину значительно позже, чем в России. При этом западным фармкомпаниям всё равно понадобилась помощь российских разработчиков, чтобы довести собственную сыворотку до ума.