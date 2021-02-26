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Как Россия "издевается" над Европой: Семь лет санкций закончились провалом - немецкий политолог

26 февраля 2021, 17:35  •  31 • Политика
Немецкий политолог заявил об "издевательстве" России над Евросоюзом и констатировал провал семилетней политики санкций, которая не привела к "зримым" результатам.
Политика Германии в отношении России за последние семь лет полностью провалилась, санкции не дают никакого результата, а Европа полностью разобщена. Так немецкий профессор и политолог Томас Егер прокомментировал неудачные попытки европейских политиков надавить на Россию.
Он указывает, что в настоящий момент Европа разобщена и не имеет единой стратегии отношений с Москвой. Польша относится к России резко отрицательно, Франция хочет диалога и сотрудничества, а Германия и вовсе не имеет какой-то сформированной позиции по этому вопросу.
В таких условиях единственным инструментом воздействия на Россию остаются санкции, указывает политолог. Однако антироссийские санкции не приводят к "зримым результатам".
У Евросоюза в настоящее время практически нет других средств воздействия. Таким образом, канцлер Меркель признала провал политики в отношении России как минимум за последние семь лет,
- констатирует Томас Егер в своей статье для издания Focus.
Также он отмечает, что Россия, в отличие от Европы, отстаивает свою территориальную целостность и не намерена менять что-либо из-за давления извне. Более того, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем указал коллеге на высокомерие Европы и предостерёг от вмешательства во внутренние дела страны. Томас Егер расценивает это как издевательство со стороны России.
В этой связи немецкий политолог советует Евросоюзу уделить внимание разграничению вопросов, по которым он сотрудничает с Москвой, от тем, вызывающих разногласия.

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