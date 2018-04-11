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Как Россия ответит на американскую военную агрессию

11 апреля 2018, 12:24  •  234 • Аналитика

Информационная и политико-дипломатическая кампания, раскрученная Соединёнными Штатами и их союзниками под абсурдным предлогом «химической атаки» в поселении Дума в Восточной Гуте, поставила Вашингтон и Москву на грань военного противостояния. Президент США Дональд Трамп в эмоциональной, грубой манере обвинил Россию и Иран в поддержке якобы приказавшего произвести химическую атаку Башара Асада, пообещав в течение двух суток принять решение об ответных действиях.

«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», – сообщает Wall Street Journal. Перед встречей с военачальниками президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что после просмотра видеоматериалов о якобы погибших женщинах и детях в Думе он был готов к принятию «быстрого решения»: «Это не останется без ответа, и ответ будет мощным. Когда – не скажу. Мы не можем допускать такие зверства, как эти. Мы примем важное решение в течение ближайших 24 или 48 часов».

По данным турецкого издания Hurriyet, эсминец USS Donald Cook, оснащённый крылатыми ракетами «Томагавк» и системой ПРО «Иджис» и приблизившийся на 100 км к Тартусу, по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты, однако в Пентагоне эту информацию опровергли. «В районе Тартуса на удалении 150 миль появляется группировка кораблей ВМС США. В принятой международной практике заранее уведомляются потенциальные участники событий в этом районе. Мы не уведомлены, хотя на законных основаниях мы ратифицировали договор о двух наших базах в Тартусе и Хмеймиме», – заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Американские дипломаты недвусмысленно дают понять, что ракетный удар по Сирии будет нанесён безотносительно к итогам заседания Совета Безопасности ООН и гипотетического расследования, которое, кроме Москвы и её союзников в Сирии, похоже, никому не нужно. За последние сутки более 3600 боевиков и членов их семей были выведены из города Думы и перевезены на север провинции Алеппо (Джераблус). Наблюдать за процессом в этом районе можно на официальном сайте Минобороны РФ в режиме реального времени. Обстановка в городе стабилизируется, боевые действия прекращены, никаких признаков распыления хлора не наблюдается. Специалисты пиар-отдела запрещённой в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусры», как часто называют «Белые каски», орудуют в условиях якобы химической атаки, не защищая ни руки, ни лицо. МИД России неоднократно заявлял о том, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками – выгородить террористов и оправдать возможные удары по Сирии. Американцам и их союзникам не удалось остановить крушение террористического оплота в Думе, и теперь им важно не допустить возвращения под контроль сирийских властей других территорий (в провинциях Идлиб, Хама, Хомс, Дера`а, Дейр-зз-Зор, Ракка и др.), в том числе  превращённых интервентами в оккупационные зоны.

«Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей [чем год назад в ходе атаки на базу «Шайрат». – Авт.]. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны», – пишет эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас в издании Foreign Policy. По его мнению, атаке могут подвергнуться военные объекты как на востоке, так и на западе страны, что означает непосредственную угрозу для базы ВКС России на военном аэродроме Хмеймим. Угрозы, которая в любом случае должна быть нейтрализована.

Полторак – Порошенко: «Петя, не надо!»

Ночью 9 апреля два самолёта ВВС Израиля выпустили через территорию Ливана (что является нарушением международного права) 8 управляемых авиабомб типа SPICE по военной базе Т-4 («Тайфур») в провинции Хомс, между её административным центром и оазисом Пальмира. Пять бомб были поражены средствами сирийской ПВО (предположительно, комплексами «Панцирь-С1»), а ещё три разорвались в западной части базы, убив до полутора десятков сирийских и иранских военнослужащих. Присутствие на этом объекте иранцев (ещё до начала операции ВКС России в Сирии), равно как и россиян, секретом никогда не было. Именно отсюда запускаются беспилотники в сторону оккупированных Израилем Голанских высот, сопредельных с контролируемыми террористическими группировками территориями в южных провинциях Сирии Дера`а и Эль-Кунейтра. Кроме того, беспилотники могут использоваться для сбора информации о деятельности американских оккупационных сил в районах восточнее Евфрата.  В минувшем феврале один из таких беспилотников был сбит, после чего истребители F-16 ВВС Израиля вторглись в сирийское воздушное пространство, где один из них был поражён огнём с земли. Беспокойство Израиля и его союзников понятно: после освобождения Восточной Гуты сирийская армия, получившая в своё распоряжение большое количество тяжелых вооружений, может начать наступление на провинцию Дера`а.

Атака израильтян, за которой следили американцы, рассматривается некоторыми экспертами как возможная проба сил в преддверии более массированной атаки «Томагавками» с кораблей ВМС США в Восточном Средиземноморье, призванной, помимо прочего, испытать возможности российских комплексов противовоздушной обороны С-400 и средств радиоэлектронной борьбы. Согласно источнику в Генштабе, на который ссылается Telegram-канал WarGonzo, подразделения Вооружённых сил России в Сирийской Арабской Республике получили приказ перейти в повышенную боевую готовность.

Можно предположить разные варианты действий в отношении USS Donald Cook и USS Porter, но для перехвата запущенных с них ракет будет сделано всё возможное. Ранее, в начале марта, после очередных воинственных эскапад постпреда США при ООН Никки Хейли начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов предупредил о возможном ответе на ракетно-бомбовый удар по Дамаску: «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять». Постпред РФ при ООН Василий Небензя 9 апреля напомнил Вашингтону о рисках развития ситуации в Сирии по военному сценарию: «По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям».

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На фото ракетный эсминец USS Donald Cook

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