Как Россия одним залпом Дальний Восток присоединила

Владивосток, Хабаровск, Благовещенск… Еще 150 лет назад на месте этих больших городов была тайга и никто даже толком не знал, какой из двух огромных империй она принадлежит: Российской или Китайской. Но все изменилось благодаря политику и дипломату Николаю Муравьеву, который в 1858 году заключил с Пекином договор о передаче спорных земель России (памятник сему государственному деятелю, кстати, можно увидеть на пятитысячной купюре).

Как удалось присоединить огромные территории без потерь и завоевательных походов? Об этом «Комсомолке» накануне Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, рассказал доктор исторических наук китаист Сергей Буранок.

ПРОДВИГАЛИ ТОЛЬКО ОПИУМ

- Сергей Олегович, в некоторых китайских исторических исследованиях можно встретить утверждение: мол, в середине XIX века Россия себя повела «вероломно и агрессивно»...

- Вокруг Китая тогда начал завязываться сложный узел геополитических противоречий. Особенно активно навязывать Поднебесной неравноправные договоры стала Великобритания. В начале 1840-х годов она развязала против Китая Первую опиумную войну за право свободно продавать там этот наркотик, на который подсели миллионы китайцев. Одержав победу, Лондон заключил с Пекином кабальный договор с торговыми привилегиями, получил во владение Гонконг.

Внешних игроков к активным действиям подталкивала очевидная слабость страны, которую раздирали внутренние конфликты. Имея длиннейшую и до конца не определенную границу на востоке, мы просто не могли оставаться в стороне.

САЛЮТ РУССКОЙ АРТИЛЛЕРИИ

- И вот сибирский генерал-губернатор Николай Муравьев начал по поводу «ничейной земли» переговоры с Китаем.

- Они стартовали в 1858 году в селении Айгунь, на правом (китайском) берегу Амура. А в Пекине как раз тогда находился другой российский дипломат - граф Евфимий Путятин. Он пытался убедить китайцев, что Россия стремится помочь им в обороне против Англии и Франции. Но Китай в это время уже испытывал недоверие ко всем европейцам и посчитал предложения Путятина обманом.

Муравьев использовал дипломатический ход - сыграл на трудном положении тогдашней правящей династии Цин. На юге грозило вспыхнуть крестьянское восстание, Англия и Франция готовили против Китая новую военную экспедицию. Пекину недоставало современного оружия. Для китайских сановников Муравьев устроил показательные военные стрельбы, именно из тех пушек, которые Россия предлагала Китаю для защиты от Запада. Представители императора были настолько впечатлены, что поспешили заключить договор, передававший «северному соседу» огромные территории.

ИТОГО

По Айгунскому и Пекинскому договорам Россия бескровно присоединила территорию в 600 тысяч квадратных километров (почти вдвое больше площади современной Германии). В неосвоенный край потянулись переселенцы из страдающих от малоземелья деревень в европейской части страны. Вскоре здесь возникли Владивосток, Хабаровск и другие города, а Николай Николаевич Муравьев за заслуги получил почетную приставку к фамилии - Амурский.

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