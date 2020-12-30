Как Россия обойдет санкции США против "Северного потока-2" - Bloomberg

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На стороне Москвы сейчас играет время. Деловое издание назвало достройку части трубопровода победой Путина и "Газпрома"

Россия активизирует работы по достройке "Северного потока-2" и усиливает газовую связь с Европой до того, как США ужесточат санкции против газопровода. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что значительные объемы российского голубого топлива будут направлены в Германию.

В понедельник, 28 декабря, оператор проекта Nord Stream 2 объявил о завершении укладки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Следующим шагом будет возобновление работ в датской части Балтийского моря, где расположена большая часть оставшегося отрезка проекта – около 157 км магистрали (по иным данным примерно 170 км).

"Прогресс в этом направлении – это победа президента России Владимира Путина и чемпиона страны по экспорту газа ПАО "Газпром". После завершения проекта Россия сможет расширить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину", – говорится в статье.

В свою очередь, США и страны Восточной Европы утверждают, что "СП-2" сделает Германию и Евросоюз слишком зависимыми от российского сырья.

На запрос издания, каковы планы оператора газопровода после достройки немецкого отрезка, там ответили, что пока не могут предоставить "дальнейшие детали строительства" и пообещали сообщить о работах на шельфе "в свое время".

В материале указывается, что трубоукладчик "Фортуна" может прокладывать до одного километра труб в день. При таких темпах, по оценкам аналитиков, при оптимистичном сценарии "Северный поток-2" может быть запущен уже в конце 2021 года.

"Я твердо верю, что трубопровод будет завершен. Не обязательно, чтобы трубопровод нравился людям, но он нужен Европе", – сказал в среду главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Шеренбек в интервью немецкой газете Rheinische Post.

США пытаются маневрировать, чтобы ужесточить санкции, распространяя штрафы на компании, которые предоставляют техническую сертификацию и страхование работ. Соответствующий закон стал частью более широкого законопроекта об обороне, который принят Конгрессом, но на него наложил вето президент Дональд Трамп. Палата представителей проголосовала за отмену вето. Если оборонный бюджет одобрит Сенат, в котором доминирует Республиканская партия Трампа, новые рестрикции могут вступить в силу в ближайшие несколько недель.

В Вашингтоне заявляют, что российская труба дает Москве слишком много рычагов воздействия на Европу, а вот поставки американского сжиженного природного газа являются лучшей альтернативой. По словам же Путина, "СП-2" приносит пользу европейской и, в частности, немецкой экономике, поскольку цена на отечественный трубопроводный газ на 20% ниже, чем на СПГ из Штатов.

