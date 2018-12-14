Как Россия наказывает иностранных дипломатов: Греки ждали месяц, словака выслали сразу

Россия ответила на высылку российского дипломата из Словакии по подозрению в шпионаже. Всегда ли Москва отвечает зеркально, и почему ответ грекам занял почти месяц, а британцев с американцами объявили персонами нон грата почти мгновенно?

Автор:

Гасанов Камран

После «дела Скрипалей» российские дипломаты в одночасье превратились в шпионов, которых надо бы выслать. Дипломатические и шпионские скандалы у России разгорелись с целым рядом стран, включая даже нейтральную, дружественную Австрию и единоверцев из Греции.

Но таков тренд, который задают покровители евроатлантического мира в лице Соединенных Штатов и уходящих из Европы, но все еще могущественных англичан. В марте Лондон заставил НАТО «плясать под свою дудку». Около 160 российских дипломатов выслали из Америки, Великобритании, Германии, Франции и других стран Запада.

Фото: www.globallookpress.com

России не остается ничего другого, кроме как играть в навязанную ей игру. И принимать ответные действия. Они не всегда зеркальные. Но по большому счету укладываются в единый контекст давления на Россию.