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Как Россия наказывает иностранных дипломатов: Греки ждали месяц, словака выслали сразу

14 декабря 2018, 00:24  •  60 • Политика
Россия ответила на высылку российского дипломата из Словакии по подозрению в шпионаже. Всегда ли Москва отвечает зеркально, и почему ответ грекам занял почти месяц, а британцев с американцами объявили персонами нон грата почти мгновенно?
Автор:
Гасанов Камран
После «дела Скрипалей» российские дипломаты в одночасье превратились в шпионов, которых надо бы выслать. Дипломатические и шпионские скандалы у России разгорелись с целым рядом стран, включая даже нейтральную, дружественную Австрию и единоверцев из Греции.
Но таков тренд, который задают покровители евроатлантического мира в лице Соединенных Штатов и уходящих из Европы, но все еще могущественных англичан. В марте Лондон заставил НАТО «плясать под свою дудку». Около 160 российских дипломатов выслали из Америки, Великобритании, Германии, Франции и других стран Запада.
Фото: www.globallookpress.com
России не остается ничего другого, кроме как играть в навязанную ей игру. И принимать ответные действия. Они не всегда зеркальные. Но по большому счету укладываются в единый контекст давления на Россию.

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