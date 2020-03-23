Как Россия может выиграть в нефтяной войне: предположения экспертов • 159 • Аналитика

Падение цен на нефть привело к резкому снижению курса рубля. Однако не исключено, что Россия не только выстоит в нефтяной войне, но и победит в ней.



В пользу того, что именно Россия выйдет победителем из противостояния на нефтяном рынке, по мнению американского издания Bloomberg, говорит то, что страна обладает огромными ресурсами. И это действительно так. Не только за счет нефти прибавляется благосостояние российского государства, к тому же за годы санкций российская экономика значительно повысила свою самодостаточность.







В отличие от России, Саудовская Аравия при всем своем богатстве имеет гораздо более одностороннюю экономику. Так, экспорт Саудовской Аравии на 64,7 % состоит из нефти и на 8,3 % — из нефтепродуктов. Королевство очень зависит от импорта, причем даже в сфере продовольствия, будучи не в состоянии самостоятельно обеспечить собственную продовольственную безопасность.



Кроме того, королевство еще и сталкивается с множеством социальных и политических проблем. Среди них, например, и колоссальная безработица, которая среди молодежи составляет 32%. Каждый третий молодой саудит безработный, при том, что в стране полно гастарбайтеров из Юго-Восточной и Южной Азии, Африки, соседних арабских стран.



Колумнист Forbes Эллен Р. Вальд считает, что роль в победе России сыграют и опыт президента Владимира Путина и главы Минэнерго Александра Новака в принятии сложных решений в сфере нефтяного рынка, а вот руководители Саудовской Аравии таким опытом не обладают.



Кстати, российский бюджет изначально был «заточен» на более низкие цены за баррель нефти, чем саудовский бюджет. Разница в условной стоимости нефти составляет почти 2 раза (42 доллара у России и 80-82 доллара у КСА) и в текущей ситуации Эр-Рияд столкнется с невозможностью увеличения доходов своего бюджета. На фоне существующих социальных проблем, конфликта с Ираном, войны в Йемене это чревато очень серьезными последствиями.



Мало того, что нефть нужно добывать, ее нужно еще и доставлять. Это еще один значимый фактор. Но в условиях пандемии коронавируса многие морские порты оказываются закрытыми, либо значительно сокращают грузооборот, что также не выгодно Саудовской Аравии. Спрос на нефть остается невысоким по сравнению с периодом до пандемии, поэтому продавать небольшое количество нефти по незначительным ценам будет невыгодно и самим саудитам в первую очередь.



Россия может извлечь определенную выгоду для себя из нефтяной войны. Во-первых, это - устранение с нефтяного рынка производителей с высокой себестоимостью добычи нефти. Как мы знаем, это – американские производители сланцевой нефти, по которым обвал цен ударил в первую очередь. Уже сейчас в США задумываются о введении ограничительных мер на поставки нефти из России и Саудовской Аравии.



Во-вторых, ситуация на нефтяном рынке приведет к снижению конкурентоспособности американского СПГ по сравнению с российским газом. В этих условиях перспективы поставок газа по «Северному потоку-2» оказываются более чем оптимистичными. Тем более, что американское руководство, субсидировав добычу сланцевой нефти, оставило меньше средств на СПГ, и это привело к несоответствию стоимости последнего и тех цен, по которым его были бы готовы покупать в Европе.



В-третьих, не исключено, что рано или поздно Саудовская Аравия и Россия вновь сядут за стол переговоров и заключат новую сделку по нефти. Причем произойдет это по инициативе Саудовской Аравии, которая рискует куда больше нашей страны.



При этом эксперты утверждают, что чем длительнее цены на нефть будут сохраняться (в разумных временных пределах), тем лучше будет для России: тот же конкурирующий сланцевый сектор США будет если не уничтожен полностью, то потрёпан так, что на его восстановление уйдёт не менее 5-6 лет.



Потому предсказывать взлет цены барреля нефти преждевременно, но, по крайней мере, в обозримой перспективе цена может стабилизироваться, а это уже очень много в сложившейся ситуации. Падение цен на нефть привело к резкому снижению курса рубля. Однако не исключено, что Россия не только выстоит в нефтяной войне, но и победит в ней.В пользу того, что именно Россия выйдет победителем из противостояния на нефтяном рынке, по мнению американского издания Bloomberg, говорит то, что страна обладает огромными ресурсами. И это действительно так. Не только за счет нефти прибавляется благосостояние российского государства, к тому же за годы санкций российская экономика значительно повысила свою самодостаточность.В отличие от России, Саудовская Аравия при всем своем богатстве имеет гораздо более одностороннюю экономику. Так, экспорт Саудовской Аравии на 64,7 % состоит из нефти и на 8,3 % — из нефтепродуктов. Королевство очень зависит от импорта, причем даже в сфере продовольствия, будучи не в состоянии самостоятельно обеспечить собственную продовольственную безопасность.Кроме того, королевство еще и сталкивается с множеством социальных и политических проблем. Среди них, например, и колоссальная безработица, которая среди молодежи составляет 32%. Каждый третий молодой саудит безработный, при том, что в стране полно гастарбайтеров из Юго-Восточной и Южной Азии, Африки, соседних арабских стран.Колумнист Forbes Эллен Р. Вальд считает, что роль в победе России сыграют и опыт президента Владимира Путина и главы Минэнерго Александра Новака в принятии сложных решений в сфере нефтяного рынка, а вот руководители Саудовской Аравии таким опытом не обладают.Кстати, российский бюджет изначально был «заточен» на более низкие цены за баррель нефти, чем саудовский бюджет. Разница в условной стоимости нефти составляет почти 2 раза (42 доллара у России и 80-82 доллара у КСА) и в текущей ситуации Эр-Рияд столкнется с невозможностью увеличения доходов своего бюджета. На фоне существующих социальных проблем, конфликта с Ираном, войны в Йемене это чревато очень серьезными последствиями.Мало того, что нефть нужно добывать, ее нужно еще и доставлять. Это еще один значимый фактор. Но в условиях пандемии коронавируса многие морские порты оказываются закрытыми, либо значительно сокращают грузооборот, что также не выгодно Саудовской Аравии. Спрос на нефть остается невысоким по сравнению с периодом до пандемии, поэтому продавать небольшое количество нефти по незначительным ценам будет невыгодно и самим саудитам в первую очередь.Россия может извлечь определенную выгоду для себя из нефтяной войны. Во-первых, это - устранение с нефтяного рынка производителей с высокой себестоимостью добычи нефти. Как мы знаем, это – американские производители сланцевой нефти, по которым обвал цен ударил в первую очередь. Уже сейчас в США задумываются о введении ограничительных мер на поставки нефти из России и Саудовской Аравии.Во-вторых, ситуация на нефтяном рынке приведет к снижению конкурентоспособности американского СПГ по сравнению с российским газом. В этих условиях перспективы поставок газа по «Северному потоку-2» оказываются более чем оптимистичными. Тем более, что американское руководство, субсидировав добычу сланцевой нефти, оставило меньше средств на СПГ, и это привело к несоответствию стоимости последнего и тех цен, по которым его были бы готовы покупать в Европе.В-третьих, не исключено, что рано или поздно Саудовская Аравия и Россия вновь сядут за стол переговоров и заключат новую сделку по нефти. Причем произойдет это по инициативе Саудовской Аравии, которая рискует куда больше нашей страны.При этом эксперты утверждают, что чем длительнее цены на нефть будут сохраняться (в разумных временных пределах), тем лучше будет для России: тот же конкурирующий сланцевый сектор США будет если не уничтожен полностью, то потрёпан так, что на его восстановление уйдёт не менее 5-6 лет.Потому предсказывать взлет цены барреля нефти преждевременно, но, по крайней мере, в обозримой перспективе цена может стабилизироваться, а это уже очень много в сложившейся ситуации. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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