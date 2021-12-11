Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Смерть Европы наступила только что
Учим гимн России и идем навстречу Донбассу. Патриоты переобуваются в прыжке, вое...
Главная / Политика

Как Россия может приструнить Украину: мнение политолога

11 декабря 2021, 13:55  •  152 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Наказать Киев Москва спокойно может и без военного конфликта
Переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также отношения нашей страны и Украины оценил турецкий политолог Сулейман Сейфи Огун.
Путин, по мнению эксперта, вышел из этой встречи победителем. Москва, судя по всему, в очередной раз дала понять и Украине, и США, и Европе, что не собирается проявлять агрессию по отношению к Киеву. Если бы РФ действительно планировала напасть на Незалежную, ее бы вряд ли остановили угрозы Запада ввести новые санкции.
При этом политолог заявил, что Москва в состоянии наказать Киев и без вооруженного конфликта. Учитывая непростую ситуацию на газовом рынке, Россия попросту может отказаться от поставок голубого топлива соседнему государству. При этом по факту воевать за Украину, вступать из-за нее в конфронтацию с Москвой западные страны вряд ли захотят. Осложнить отношения до предела не желает никто. То есть Киев, по мнению эксперта, остался в одиночестве. Рассчитывать на поддержку украинская сторона может лишь в случае вступления в НАТО. Однако в ближайшее время Незалежная не станет членом альянса, уверен он.
Напомним, онлайн-встреча Путина и Байдена прошла 7 декабря. Главный акцент в переговорах сделали на Украине. Подробности – в нашем материале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



152
Источник
Похожие новости
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
11 декабря 2021, 04:00
"Время уступок закончилось": Польский премьер приписал России невообразимое
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
11 декабря 2021, 07:30
Украина ждёт оговорки Путина, читая между строк. Для чего?
11 декабря 2021, 04:00
Медведчук о Донбассе: "Зеленский не воспользовался окном возможностей, но..."
11 декабря 2021, 02:15
Защитнику русских в Казахстане добавили срок. Пора вмешаться
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 16:45
В самой невакцинированной стране Европы поставили вопрос ребром: "Как наказать выскочку?"
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
09 декабря 2021, 15:50
Выходки Киева утомили даже Генштаб: Из России прозвучало короткое предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.