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Как Россия может обойти санкции при помощи Японии: рассказал эксперт

30 августа 2021, 18:00  •  21 • Политика
Фото: imagebroker/Ina Hesmer/www.globallookpress.com
Пекин и Москва могут отказаться от евро в пользу иены из-за отсутствия у Токио реестра бенефициарных прав собственности
Япония может стать центром уклонения Китая и России от западных санкций. Такое предположение сделал в своей статье в американском издании The Diplomat научный сотрудник по геостратегии и финансовой дипломатии, политический аналитик Фрэнсис Шин.
По его мнению, это может произойти из-за того, что официальный Токио старается сохранить нейтралитет и наладить отношения с Москвой и Пекином. Страна восходящего солнца очень зависима от торговли со своими ближайшими соседями, отмечает эксперт.
По сравнению с остальной частью "Большой семерки", относительно слабая позиция Токио может сделать его главным кандидатом для "отмывания денег и других действий по уклонению от санкций", считает аналитик.
Несмотря на то, что Япония является близким союзником США и других членов G7, обращает внимание на такой факт специалист, власти этой страны сравнительно экономно применяют рестрикции в отношении РФ и КНР.
"Большой внутренний рынок и глубокая связь с мировой финансовой системой может сделать из Японии канал для продолжения незаконной финансовой деятельности Китая и России во всем мире, если она не будет координировать санкции с Соединенными Штатами", – прогнозирует Шин.
Он добавил, что Москва и Пекин активно работают над дедолларизация, опираясь до сих пор в этом на валюты евро и юаня. Однако и в этом вопросе все может измениться, поскольку Вашингтон, похоже, более тесно координируют свои действия с Евросоюзом при администрации действующего президента США Джо Байдена.
Следовательно, введение евро может быть прекращено из-за опасений Китая и России, что их способность использовать данную валюту также может быть ограничена. Тогда Пекин и Москва могут рассматривать иену как замену евро в процессе дедолларизации, учитывая, что это третья по величине мировая валюта после американского доллара и евро.
Шин указал на то, что в Японии не существует реестра бенефициарных прав собственности, который представляет собой публичную книгу, в которой указывается, кто является основным владельцем активов. Это делает Страну восходящего солнца более привлекательным местом для "подставных корпораций, спонсируемых Китаем и Россией, для уклонения от санкций", резюмировал аналитик.
Ранее в августе заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс в журнале The National Interest предсказал начало Третьей мировой войны, которую якобы развяжут КНР и РФ из-за территориальных претензий к Японии.

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