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Как Россия до сих пор цела? На Украине проверили в деле "ракетные комплексы унижения"
11 июля 2020, 21:00 • 70 • Политика
Украина отстрелялась "комплексом унижения" России. Речь идёт об американских ПТРК Javelin, которые Киев выпрашивал у Вашингтона несколько лет.
На Украине прошли масштабные военные учения, в ходе которых были испытаны пресловутые американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Киев выпрашивал это оружие у Вашингтона с 2014 года, но получил лишь в 2018 году.
Украинские политики называют ПТРК Javelin не иначе, как "ракетным комплексом унижения России". Правда, от того, что после нескольких лет выклянчивания оружие всё-таки попало на Украину, ничего особо не изменилось.
Сообщается, что вместе с Javelin в учебных стрельбах приняли участие комплексы "Стугна-П" украинской разработки. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня".
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