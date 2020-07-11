Как Россия до сих пор цела? На Украине проверили в деле "ракетные комплексы унижения"

На Украине прошли масштабные военные учения, в ходе которых были испытаны пресловутые американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Киев выпрашивал это оружие у Вашингтона с 2014 года, но получил лишь в 2018 году.

Украинские политики называют ПТРК Javelin не иначе, как "ракетным комплексом унижения России". Правда, от того, что после нескольких лет выклянчивания оружие всё-таки попало на Украину, ничего особо не изменилось.

Сообщается, что вместе с Javelin в учебных стрельбах приняли участие комплексы "Стугна-П" украинской разработки. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня".