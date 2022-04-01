|
Как России уйти от санкций США? В Иране озвучили сценарий
01 апреля 2022, 19:10 • 145 • В мире
Замглавы Центробанка Исламской республики по международным делам Мохсен Карими заявил, что власти Ирана предложили Москве шаги по противостоянию американским санкциям.
Иран озвучил России меры, которые можно применить в борьбе с санкционным давлением. Представитель иранского Центробанка Мохсен Карими указал, что его страна имеет богатый опыт нахождения под западными санкциями. За эти годы Ирану удалось уйти из-под влияния американского господства и враждебных стран.
Власти страны для этого приняли необходимые меры, о них и было сказано России.
Карими отметил, что страны видят перспективу в налаживании торговли в национальных валютах.
"Есть и договорённости, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах", - приводит его слова "РИА Новости".
Напомним, что страны Запада ввели ограничения против Тегерана более 40 лет назад, и за это время страна переориентировалась на производство собственных товаров во всех отраслях экономики. При этом Иран участвует в международной торговле, сотрудничая с азиатскими странами, в частности с Китаем.
Подпишитесь на нас
145
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 марта 2022, 22:35
|
28 марта 2022, 16:35
|
27 марта 2022, 19:35
|
26 марта 2022, 19:05
|
27 марта 2022, 02:40
|
30 марта 2022, 12:20
|
26 марта 2022, 02:10