Как России уйти от санкций США? В Иране озвучили сценарий

Замглавы Центробанка Исламской республики по международным делам Мохсен Карими заявил, что власти Ирана предложили Москве шаги по противостоянию американским санкциям.

Иран озвучил России меры, которые можно применить в борьбе с санкционным давлением. Представитель иранского Центробанка Мохсен Карими указал, что его страна имеет богатый опыт нахождения под западными санкциями. За эти годы Ирану удалось уйти из-под влияния американского господства и враждебных стран.

Власти страны для этого приняли необходимые меры, о них и было сказано России.

Карими отметил, что страны видят перспективу в налаживании торговли в национальных валютах.

"Есть и договорённости, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах", - приводит его слова "РИА Новости".

Напомним, что страны Запада ввели ограничения против Тегерана более 40 лет назад, и за это время страна переориентировалась на производство собственных товаров во всех отраслях экономики. При этом Иран участвует в международной торговле, сотрудничая с азиатскими странами, в частности с Китаем.