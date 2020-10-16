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Как России ответить на санкции ЕС: "Хам понимает только силу" - Гаспарян

16 октября 2020, 12:40  •  217 • Политика
Политолог Гаспарян уверен, что России надо жёстко отвечать на санкции ЕС. "Хам понимает только ответную силу, от глубокой озабоченности ничего не изменится", - считает эксперт.
Европейский союз ввёл против России новые санкции за "отравление" Алексея Навального. Политолог и публицист Армен Гаспарян заявил о необходимости дать ЕС максимально жёсткий ответ.
Он отмечает, что Навальный - это всего лишь удобный информационный повод для введения новых санкций против России. Если бы его не было, Запад придумал бы что-нибудь другое.
Россия очень подходит под образ врага. Мы пытаемся добиться здравого смысла. Но это безнадёжно. Нам нужно жёстко отвечать, - приводит Nation News слова эксперта.
Гаспарян пояснил, что Запад ведёт себя с Россией по-хамски, а хамы понимают только язык силы. Россию любили только тогда, когда она проявляла силу, подытожил эксперт.
Хам понимает только ответную силу, от глубокой озабоченности ничего не изменится, - подчеркнул Гаспарян.

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