Как России ответить на санкции ЕС: "Хам понимает только силу" - Гаспарян

Европейский союз ввёл против России новые санкции за "отравление" Алексея Навального. Политолог и публицист Армен Гаспарян заявил о необходимости дать ЕС максимально жёсткий ответ.

Он отмечает, что Навальный - это всего лишь удобный информационный повод для введения новых санкций против России. Если бы его не было, Запад придумал бы что-нибудь другое.

Россия очень подходит под образ врага. Мы пытаемся добиться здравого смысла. Но это безнадёжно. Нам нужно жёстко отвечать, - приводит Nation News слова эксперта.

Гаспарян пояснил, что Запад ведёт себя с Россией по-хамски, а хамы понимают только язык силы. Россию любили только тогда, когда она проявляла силу, подытожил эксперт.