Как России обустроить планету • 115 • Аналитика







Учебник истории за шестой класс, самое начало. Ведьмы и их коты, инквизиция, венецианские интриги, уложение о наказаниях и «Русская правда». Время, когда правосудие вершится без адвокатов, прокуроров, и лишь верховный вождь или государь, выслушивая коротенькое обвинение, выписывает в качестве наказания колесование или по милости своей отсечение головы преступнику на плахе.





С другой стороны, если посмотреть объективно, пытаясь выжать максимум из сложившейся ситуации, средние века дали обильную пищу для цивилизации. Многое можно с успехом использовать и поныне в быту. Отечественным дипломатам (многие из которых сформировались во времена Горбачева и Ельцина) нужно найти несколько дней для прослушивания лекций по истории дипломатии. Взять хотя бы дипломатию 1500-х годов, когда в Западной Европе было около 500 государств: графств, епископств и т.д. И каждое государство со своим уставом, экономикой, монетой. (Не будем углубляться в 1000-е, когда государств было что-то около 1000). Одна треть тогдашней переписки была посвящена признанию титулов.



Титул царя Алексея Михайловича Романова:



Божиею милостию, Мы, Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Литовский, Смоленский, Тверский, Волынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и Великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны Повелитель, и государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей, и Кабардинския земли, Черкасских и Горских Князей и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчич и дедич, и наследник, и Государь, и Обладатель.



Если посол чужой державы в грамоте забывал указать какую-нибудь землю, принадлежавшую российской короне, то его отправляли с богом переписывать документ, не рассматривая существа вопроса. Сначала «Крымнаш», а потом все остальное! Напомним, один из самых первых русских политических эмигрантов был дьяк посольского приказа Котошихин, который по лености или злым умыслом «умалил» царский титул в дипломатической переписке. Котошихина били палками, и он бежал на Запад от обиды…







Феодальное право разрешает с легкостью признавать право отдельных народов на самоопределение, право на покупку и отторжение земель любыми искателями приключений.



По этой логике России выгоднее держать в соседях и корреспондентах десятки немецких государств, несколько испанских владений и раздробленный британский остров. Как добиться этого? Не обязательно высаживать десант на берега Темзы. Войны с фронтами от моря до моря закончились. Можно действовать через непризнанные цивилизованным миром государства, некоторые из которых существуют уже более 20 лет. Взять и признать! Не всех, не сразу, сообразуясь с выгодами длительной перспективы. Добро пожаловать в гонку вооружений, господа!



Можно осуществлять посильное содействие шотландцам в обретении независимости, пригреть на груди каталонцев, алчущих свободы от испанской короны. Французские бельгийцы жаловались на притеснения, опять же, северные ирландцы страдают. Баварцам пора уже перестать кормить Бонн. Корсиканцы издревле свободолюбивы и были бы не прочь обзавестись гимном и флагом. Даже маленький остров Эльба, и тот был государством под управлением Бонапарта. Цыганские ученые мужи и ученые дамы легко обоснуют необходимость государства для разделенных цыган мира в Румынии. А какая была бы дружба с Республикой Техас и государством индейцев чероки! Что там с индейцами? Общественность волнуется. Павел Первый, наш государь, получил семь грузинских княжеств под свою руку, а Советский Союз отпустил на волю единую Грузию. Непорядок! А как же Сванетия, Кахетия и прочие великие княжества, оставившие неизгладимый след в истории? Огромное упущение. Разделяй и властвуй – такой завет оставили нам римляне, владевшие половиной мира.



Есть, конечно же, и неприятные стороны процесса: придется иметь дело со всякими мерзавцами и сепаратистами. Но, как говорил один американский сенатор: «Сомоса, конечно же, сукин сын, но он наш сукин сын». Придется слушать истошные крики о вмешательстве во внутренние дела государств, но в чем проблема? Россию и так обвиняют в этом денно и нощно. То мы Трампа поставили на престол путем злочинных хакеров, то Британию из Евросоюза вывели. Пора соответствовать предъявленным обвинениям. Надо начинать потихоньку тиранить, у нас Лобное место в Москве давно простаивает без дела. И ведь в каком месте расположено!



Придется нашим политикам учиться некоторым вещам заново. Такая техника воздействия на другие страны требует большого количества навыка и политического изящества так же, как хорошего понимания политической науки, истории и психологии. Русское поле экспериментов: вечность пахнет нефтью...



Хорошо бы на некоторых культурных и спортивных мероприятиях в качестве приветствия немецкой стороне включать «по ошибке» гимн ГДР. Признать дипломы и аттестаты, выданные в ГДР, действующими. С ГДР неудобно получилось: ни референдума, ни автономии не предоставили восточным немцам. Кстати, в рамках ползучего средневековья надо посмотреть все документы времен оставления ГДР, Чехословакии, Польши и других бывших ранее братских республик. Что там с нашей собственностью? Дома культуры, аэродромы, военные городки – на каких основаниях это передавалось? Где акты о приеме противной стороной занавесок и цистерн с мазутом? Все ли построены немцами обещанные военные городки в саратовской глуши, или русские и так обошлись? Феодализм – прежде всего контроль и учет. Казна любит серебро и золото.



Шесть стран у нас под боком, и все достойны признания. Некоторые, уже признанные Россией, не могут пользоваться всеми благами цивилизации из-за тирании международных правил, сочиненных в 20-м веке. Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Донецкая Республика, Луганская Республика, Нагорно-Карабахская Республика способны быть субъектами международного права. И ещё как минимум дюжина вполне себе государств во всем мире – от Республики Северного Кипра до Тайбея и Мальтийского ордена. Вполне достаточно, чтобы учредить параллельную вселенную со своим почтовым союзом, с признанием документов, со спортивным (привет МОК) и культурным обменом (привет ЮНЕСКО). Со своим авиационным сообщением (пламенный привет ИКАО) и прочими приятными опциями.



В этом прекрасном начинании у нас могут появиться временные влиятельные друзья. При словах «Давайте пилить Польшу» немецкие политики теряют волю. США немало потрудились, разделяя Югославию на куски. Как знать, может быть с их помощью во Франции найдется местечко для ещё одного Монако. Для небольшого такого государства только для своих. Где-нибудь в Нормандии, близ курортного Довиля. Там, где когда-то было графство Артуа. Чтобы все там было, как любят мальчики и романтические девочки: рыцари на белом коне, турниры, интриги, музыка и пиры с быками на вертеле. Чтоб все было, как мы любим: вы там семь лет сражайтесь за испанское наследство, а мы за вас молебен отслужим. Читать международные новости, слушать радио, смотреть телевизор, где показывают нынешнюю иностранную жизнь и политику, человеку с классическим юридическим и историческим образованием решительно невозможно. Сексуальные скандалы в киноиндустрии, где несвежие дамы обвиняют толстопузых и плохо побритых продюсеров за флирты двадцатилетней давности, отравление беглых шпионов просроченным ядом, облыжные допинговые обвинения спортсменов, сжигание котика из огнемета, ракетные удары по стране, охваченной пожаром внутренней войны, лишь по крику «Дело и слово государевы» каких-то «Белых касок». Обнюхивание западными корреспондентами вещей беженцев в надежде обнаружить отравляющие вещества… Это мрак кромешный с точки зрения классического права, типичные средние века.Учебник истории за шестой класс, самое начало. Ведьмы и их коты, инквизиция, венецианские интриги, уложение о наказаниях и «Русская правда». Время, когда правосудие вершится без адвокатов, прокуроров, и лишь верховный вождь или государь, выслушивая коротенькое обвинение, выписывает в качестве наказания колесование или по милости своей отсечение головы преступнику на плахе.С другой стороны, если посмотреть объективно, пытаясь выжать максимум из сложившейся ситуации, средние века дали обильную пищу для цивилизации. Многое можно с успехом использовать и поныне в быту. Отечественным дипломатам (многие из которых сформировались во времена Горбачева и Ельцина) нужно найти несколько дней для прослушивания лекций по истории дипломатии. Взять хотя бы дипломатию 1500-х годов, когда в Западной Европе было около 500 государств: графств, епископств и т.д. И каждое государство со своим уставом, экономикой, монетой. (Не будем углубляться в 1000-е, когда государств было что-то около 1000). Одна треть тогдашней переписки была посвящена признанию титулов.Титул царя Алексея Михайловича Романова:Божиею милостию, Мы, Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Литовский, Смоленский, Тверский, Волынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и Великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны Повелитель, и государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей, и Кабардинския земли, Черкасских и Горских Князей и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчич и дедич, и наследник, и Государь, и Обладатель.Если посол чужой державы в грамоте забывал указать какую-нибудь землю, принадлежавшую российской короне, то его отправляли с богом переписывать документ, не рассматривая существа вопроса. Сначала «Крымнаш», а потом все остальное! Напомним, один из самых первых русских политических эмигрантов был дьяк посольского приказа Котошихин, который по лености или злым умыслом «умалил» царский титул в дипломатической переписке. Котошихина били палками, и он бежал на Запад от обиды…Феодальное право разрешает с легкостью признавать право отдельных народов на самоопределение, право на покупку и отторжение земель любыми искателями приключений.По этой логике России выгоднее держать в соседях и корреспондентах десятки немецких государств, несколько испанских владений и раздробленный британский остров. Как добиться этого? Не обязательно высаживать десант на берега Темзы. Войны с фронтами от моря до моря закончились. Можно действовать через непризнанные цивилизованным миром государства, некоторые из которых существуют уже более 20 лет. Взять и признать! Не всех, не сразу, сообразуясь с выгодами длительной перспективы.Можно осуществлять посильное содействие шотландцам в обретении независимости, пригреть на груди каталонцев, алчущих свободы от испанской короны. Французские бельгийцы жаловались на притеснения, опять же, северные ирландцы страдают. Баварцам пора уже перестать кормить Бонн. Корсиканцы издревле свободолюбивы и были бы не прочь обзавестись гимном и флагом. Даже маленький остров Эльба, и тот был государством под управлением Бонапарта. Цыганские ученые мужи и ученые дамы легко обоснуют необходимость государства для разделенных цыган мира в Румынии. А какая была бы дружба с Республикой Техас и государством индейцев чероки! Что там с индейцами? Общественность волнуется. Павел Первый, наш государь, получил семь грузинских княжеств под свою руку, а Советский Союз отпустил на волю единую Грузию. Непорядок! А как же Сванетия, Кахетия и прочие великие княжества, оставившие неизгладимый след в истории? Огромное упущение. Разделяй и властвуй – такой завет оставили нам римляне, владевшие половиной мира.Есть, конечно же, и неприятные стороны процесса: придется иметь дело со всякими мерзавцами и сепаратистами. Но, как говорил один американский сенатор: «Сомоса, конечно же, сукин сын, но он наш сукин сын». Придется слушать истошные крики о вмешательстве во внутренние дела государств, но в чем проблема? Россию и так обвиняют в этом денно и нощно. То мы Трампа поставили на престол путем злочинных хакеров, то Британию из Евросоюза вывели. Пора соответствовать предъявленным обвинениям. Надо начинать потихоньку тиранить, у нас Лобное место в Москве давно простаивает без дела. И ведь в каком месте расположено!Придется нашим политикам учиться некоторым вещам заново. Такая техника воздействия на другие страны требует большого количества навыка и политического изящества так же, как хорошего понимания политической науки, истории и психологии.Хорошо бы на некоторых культурных и спортивных мероприятиях в качестве приветствия немецкой стороне включать «по ошибке» гимн ГДР. Признать дипломы и аттестаты, выданные в ГДР, действующими. С ГДР неудобно получилось: ни референдума, ни автономии не предоставили восточным немцам. Кстати, в рамках ползучего средневековья надо посмотреть все документы времен оставления ГДР, Чехословакии, Польши и других бывших ранее братских республик. Что там с нашей собственностью? Дома культуры, аэродромы, военные городки – на каких основаниях это передавалось? Где акты о приеме противной стороной занавесок и цистерн с мазутом? Все ли построены немцами обещанные военные городки в саратовской глуши, или русские и так обошлись? Феодализм – прежде всего контроль и учет. Казна любит серебро и золото.Шесть стран у нас под боком, и все достойны признания. Некоторые, уже признанные Россией, не могут пользоваться всеми благами цивилизации из-за тирании международных правил, сочиненных в 20-м веке. Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Донецкая Республика, Луганская Республика, Нагорно-Карабахская Республика способны быть субъектами международного права. И ещё как минимум дюжина вполне себе государств во всем мире – от Республики Северного Кипра до Тайбея и Мальтийского ордена. Вполне достаточно, чтобы учредить параллельную вселенную со своим почтовым союзом, с признанием документов, со спортивным (привет МОК) и культурным обменом (привет ЮНЕСКО). Со своим авиационным сообщением (пламенный привет ИКАО) и прочими приятными опциями.В этом прекрасном начинании у нас могут появиться временные влиятельные друзья. При словах «Давайте пилить Польшу» немецкие политики теряют волю. США немало потрудились, разделяя Югославию на куски. Как знать, может быть с их помощью во Франции найдется местечко для ещё одного Монако. Для небольшого такого государства только для своих. Где-нибудь в Нормандии, близ курортного Довиля. Там, где когда-то было графство Артуа. Чтобы все там было, как любят мальчики и романтические девочки: рыцари на белом коне, турниры, интриги, музыка и пиры с быками на вертеле. Чтоб все было, как мы любим: вы там семь лет сражайтесь за испанское наследство, а мы за вас молебен отслужим. Автор: Геннадий Генераленко Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 115 Источник Похожие новости Русское поле экспериментов: вечность пахнет нефтью... Время взрывать периметр? Как мистер Трамп "ястребов" одурачил

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