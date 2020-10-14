|
Как России избежать коронакризиса: Экономист дал практический совет
14 октября 2020, 11:10 • 65 • Политика
Попова не видит необходимости ограничивать деятельность предприятий из-за коронавируса. Отсутствие локдауна в экономике России из-за пандемии поможет избежать кризиса, уверен экономист Александр Разуваев.
Необходимость ограничивать деятельность каких-либо предприятий и отдельных секторов российской экономики из-за прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией сегодня отсутствует, заявила во вторник 13 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что локдауны могут неблагоприятно повлиять на финансовое положение граждан.
Её полностью поддержал экономист и руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. Он отметил, что если предприятия и бизнес продолжат работать, то к концу года ВВП России пострадает гораздо меньше, чем в других странах.
Он добавил, что следующие несколько месяцев будут непростыми, но совместными усилиями их удастся преодолеть. Эксперт подчеркнул, что необходимо учитывать экономические интересы граждан, и тогда всё будет хорошо.
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 октября 2020, 16:45
|
09 октября 2020, 00:05
|
08 октября 2020, 01:10
|
10 октября 2020, 10:00
|
10 октября 2020, 17:20
|
12 октября 2020, 11:30
|
11 октября 2020, 12:35