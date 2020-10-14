Как России избежать коронакризиса: Экономист дал практический совет

Необходимость ограничивать деятельность каких-либо предприятий и отдельных секторов российской экономики из-за прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией сегодня отсутствует, заявила во вторник 13 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что локдауны могут неблагоприятно повлиять на финансовое положение граждан.

Её полностью поддержал экономист и руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. Он отметил, что если предприятия и бизнес продолжат работать, то к концу года ВВП России пострадает гораздо меньше, чем в других странах.

"От экономики зависит эмоциональное состояние людей, а это сказывается на их здоровье. Мы намного лучше готовы, чем весной. У нас есть вакцина, есть лекарства. У нас падение будет 3-4% по итогам года. Это лучше, чем во всех крупных экономиках, кроме Китая", - сказал эксперт в беседе с Nation News.

Он добавил, что следующие несколько месяцев будут непростыми, но совместными усилиями их удастся преодолеть. Эксперт подчеркнул, что необходимо учитывать экономические интересы граждан, и тогда всё будет хорошо.