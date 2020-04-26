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Как России и США выстроить доверие? Путин и Трамп о "духе Эльбы"
26 апреля 2020, 17:10 • 49 • Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп высказались о "духе Эльбы" в совместном заявлении по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе. Они подчеркнули, что данное событие стало примером сотрудничества США и России ради общей цели и вопреки всем противоречиям.
На сайте Кремля появилось совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе.
Это событие произошло 25 апреля 1945 года, накануне окончания Великой Отечественной войны. Тогда советские и американские солдаты обменялись рукопожатиями на повреждённом мосту через Эльбу у немецкого города Торгау.
В заявлении также указано, что "дух Эльбы" стал примером сотрудничества США и России ради общей цели и вопреки всем противоречиям.
В заключение Трамп и Путин добавили, что героический подвиг всех причастных к уничтожению фашизма людей будут помнить всегда.
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