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Как России и США выстроить доверие? Путин и Трамп о "духе Эльбы"

26 апреля 2020, 17:10  •  49 • Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп высказались о "духе Эльбы" в совместном заявлении по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе. Они подчеркнули, что данное событие стало примером сотрудничества США и России ради общей цели и вопреки всем противоречиям.
На сайте Кремля появилось совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе.
Это событие произошло 25 апреля 1945 года, накануне окончания Великой Отечественной войны. Тогда советские и американские солдаты обменялись рукопожатиями на повреждённом мосту через Эльбу у немецкого города Торгау.
Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима, - подчёркивается в коммюнике.
В заявлении также указано, что "дух Эльбы" стал примером сотрудничества США и России ради общей цели и вопреки всем противоречиям.
Давая сегодня отпор наиболее серьёзным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, - подчеркнули президенты.
В заключение Трамп и Путин добавили, что героический подвиг всех причастных к уничтожению фашизма людей будут помнить всегда.

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