Как России и США выстроить доверие? Путин и Трамп о "духе Эльбы"

На сайте Кремля появилось совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе.

Это событие произошло 25 апреля 1945 года, накануне окончания Великой Отечественной войны. Тогда советские и американские солдаты обменялись рукопожатиями на повреждённом мосту через Эльбу у немецкого города Торгау.

Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима, - подчёркивается в коммюнике.

В заявлении также указано, что "дух Эльбы" стал примером сотрудничества США и России ради общей цели и вопреки всем противоречиям.

Давая сегодня отпор наиболее серьёзным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, - подчеркнули президенты.

В заключение Трамп и Путин добавили, что героический подвиг всех причастных к уничтожению фашизма людей будут помнить всегда.