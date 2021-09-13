Как «Росатом» высасывает миллиарды из госбюджета

«Росатом» получит от государства около 80 млрд рублей на реализацию программы по развитию АЭС малой мощности. Перспективы реализации этой программы представляются экспертам весьма сомнительными. Зато уже сегодня очевидно: выделенные 80 млрд лишь первый транш. С началом реализации данной программы госкорпорация фактически подсадит российский бюджет на «атомную иглу».

Сюжет: Экология

Проект «Новая атомная энергетика», частью которого является программа «Малый атом», в «Росатоме» представили в апреле этого года. Развитие АЭС малой мощности по замыслу топ-менеджеров госкорпорации убивает сразу двух зайцев: в труднодоступные российские регионы приходит дешёвая электроэнергия, при этом сам «Росатом», обкатав технологию внутри страны, впоследствии сможет выйти на международный рынок. По прогнозам аналитиков из госкорпорации, спрос на АЭС малой мощности в мире в ближайшие годы будет расти. Среди потенциальных заказчиков называются страны Латинской Америки, Африки и Азии. Всего к 2030 году «Росатом» планирует занять до 20% мирового рынка малых АЭС.

В оптимистичных расчётах «Росатома» есть, впрочем, один немаловажный изъян: как такового рынка малых АЭС в мире сегодня не существует в принципе и появится ли он в ближайшее время – большой вопрос.

Маленькие, да опасные

Сама по себе идея строительства малых АЭС отнюдь не новаторская. Реакторы малой мощности уже давно используются военно-промышленным комплексом. Именно на таких реакторах, в частности, работает весь атомный подводный флот и ледоколы.

Использовать малые АЭС для гражданских нужд пробовали в США ещё в 60-е годы прошлого века, но в итоге от этой идеи было решено отказаться. Проект оказался экономически невыгодным. В прошлом году в Америке вновь вспомнили о строительстве АЭС малой мощности: энергетическая компания Билла Гейтса объявила о планах по строительству 345-мегаваттных установок. Однако оказалось, что стоимость одной такой установки составляет 1 млрд долларов. Потому идея о массовом внедрении подобных АЭС повисла в воздухе.

Не стоит забывать и о том, что сама по себе технология малых АЭС ничем не отличается от строительства традиционных атомных станций. «Отличие только в их мощности, в том, сколько она может выдавать энергии в единицу времени. Если мощности обычных станций исчисляются сотнями мегаватт, которых достаточно, чтобы запитать целый город, то мощности малой АЭС – это сотни киловатт», – поясняет директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. При этом, как поясняет эксперт, все существующие проблемы с безопасностью и с утилизацией отработанных ядерных отходов, которые есть у традиционных, больших, АЭС, касаются и АЭС малых. Потому неудивительно, что малые АЭС так и не появились. Затрат на них много, риск велик – лучше уж строить обычную атомную станцию. Так кому же «Росатом» собрался продавать свои малые АЭС? Или он планирует строить по цене ниже себестоимости? Среди стран, которые могут заинтересоваться нашими малыми реакторами, назывались, в частности, Намибия, Сингапур, Малайзия, Бразилия, Южная Корея и Китай. Однако вполне может оказаться, что строительство «Росатом» будет вести там за свой счёт, как это уже происходит в той же Турции. И не факт, что Намибия или Бразилия смогут Расплатиться. То есть за всё в итоге опять заплатит российский бюджет.

Куда уплыли 50 миллиардов

На сегодня единственной в мире действующей малой АЭС является российская ПАТЭС «Академик Ломоносов», введённая в эксплуатацию ещё в 2019 году, но пока что так и не заработавшая на полную мощность. На этапе разработки этого проекта критики утверждали, что стоимость одного киловатта в 7200 долларов никогда не окупится. Занимавший тогда должность министра экономического развития Герман Греф отмечал, что это в 7 раз дороже, чем в теплогенерации. Однако «Академик Ломоносов» был скорее имиджевым проектом, так что в итоге денег на него не пожалели. Изначально «Росатом» оценил стоимость затеи в 3 млрд рублей. По ходу реализации сумма выросла до 16 млрд, а в 2016 году уже звучала цифра 30 миллиардов.

Использовать малые АЭС для гражданских нужд пробовали в США, но в итоге от этой идеи было решено отказаться. Проект оказался невыгодным. В прошлом году компания Билла Гейтса объявила о планах по строительству 345-мегаваттных установок, однако оказалось, что стоимость одной установки составляет 1 млрд долларов.

Прибавим к этому ещё 18,4 млрд рублей, которые пришлось вложить в строительство ЛЭП, а также так и не озвученные суммы, потраченные на логистику: ПАТЭС надо было сначала перевезти из Санкт-Петербурга в Мурманск, а затем к месту её постоянной дислокации – в город Певек в Чукотском автономном округе. По экспертным оценкам, общая стоимость проекта составила никак не меньше 50 млрд рублей.

На этом фоне выделенные «Росатому» сегодня 80 млрд на реализацию всей программы по развитию малых АЭС выглядят сущими копейками. Однако проблема в том, что «Росатом» традиционно занижает себестоимость объектов. Так что 80 млрд – это только начало. «Они заворачивают в красивую обёртку троянского коня, когда деньги кончатся и начнутся проблемы, они начинают говорить, что это нельзя же бросить, это же радиация. Малые АЭС – это ещё один крючок, на который садится российский бюджет», – считает Владимир Чупров.

Кстати, с тем же «Академиком Ломоносовым» проблемы уже начались. В идеале предполагалось, что новая станция заменит подлежащую выводу Билибинскую АЭС. Однако теперь сроки вывода старой станции постоянно переносятся. Очередная дата – 2025 год. Похоже, что у госкорпорации просто нет денег на демонтаж старых реакторов.

Заметим, что при строительстве новых АЭС в стоимость проекта в обязательном порядке закладываются расходы на будущий вывод станции. По сумме эти деньги сопоставимы с себестоимостью строительства. Но, если верить неофициальной информации, например, денег на вывод ПАТЭС «Академик Ломоносов» предусмотрено не было. Так что не исключено, что в итоге малая АЭС за 50 млрд в лучшем случае повторит судьбу Билибинской АЭС с её бесконечными переносами сроков закрытия.