Как родственные связи помогли пробиться в жизни депутату от КПРФ Николаю Бондаренко – СМИ

Николай Бондаренко. Фото: Nikolay Titov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Ради политической карьеры парламентарий отказался от бизнеса, переписав компанию на тестя

Кандидат в Госдуму от КПРФ Николай Бондаренко отлично устроился в этой жизни: сам ставит социальные эксперименты, месяц питаясь "макарошками" на 3,5 тыс. рублей, при этом имеет "упакованных" родственников.

Еще весной, когда Бондаренко решил развивать политическую карьеру и из депутатов Саратовской облдумы перейти на федеральный уровень – в Государственную думу, он избавился от бизнеса. Свою компанию "Химинвест", занимающуюся оптовой торговлей химическими продуктами, он переписал на другого владельца – Виталия Мосягина. Вот только из семьи дело не ушло. Как выяснилось, Мосягин – это тесть Бондаренко.

Вероятно, родственники не думали, что эта история так легко вскроется. По фамилии близкие отношения не так легко вычислить, поскольку Мосягин – не родной отец жены Бондаренко Ольги Шевченко, а отчим.

С Мосягиным же у зятя-депутата давние деловые отношения: у него тоже есть компания, торгующая химикатами, – компания "Агрохим", зарегистрированная в Невинномыске. А у его жены, Валентины Мосягиной, до недавнего времени было свое дело – компания "Фортуна", занимающаяся автоперевозками. Зарегистрирована она была по адресу г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 41. По удивительному совпадению, именно этот юридический адрес имеет ООО "ХимПроект" – партнер группы "Уралхим" миллиардера Дмитрия Мазепина.

У мамы Бондаренко Галины – свои связи. Она идет рука об руку с Ольгой Зининой – была директором ее ООО "Поле чудес", занимавшегося розничной торговлей продуктами, напитками и сигаретами. Сеть магазинов Зининой "Кормилица" не раз вызывала нарекания Роспотребнадзора за торговлю фальсификатом и просроченной продукцией. Жена Бондаренко, кстати, именно Зинину считает "второй мамой" – по крайней мере, в соцсетях подписала ей статус "свекровь".

Еще момент – Галина Бондаренко является учредителем ООО "Агропромзавод" в Саратове, директором которого числится Ольга Бондаренко.

Вот такие интересные родственные связи у кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко. В соцсетях давно настоятельно рекомендовали комиссии саратовской облдумы по контролю за достоверностью доходов обратить особое внимание на этого парламентария, чтобы убедиться, что он не пользуется услугами подставных лиц для своей деятельности, пока публично радеет о пенсионерах и малоимущих.