Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батьке надо разобраться": В Twitter назвали тех, кто хотел помешать и...
«Отказался от медосвидетельствования»: в Нижнем Новгороде задержан предполагаемы...
Соловьёв напомнил Киеву об опасности эскалации конфликта в Донбассе
План Зеленского сработает? СНБО Украины определился со сценарием реинтеграции До...
Главная / В России

Как родилась, почему провалилась и зачем снова воскресла попытка закончить войну в Донбассе

08 декабря 2019, 16:09  •  146 • В России

Девятого декабря лидеры России, Франции, Германии и Украины после паузы, длившейся больше трех лет, вновь встретятся в так называемом «нормандском формате». Как оказалось, за это время многие успели позабыть - что это вообще такое и зачем было придумано. Спецкорр «КП», присутствовавший при рождении этого формата и самых драматичных моментах его истории, вспоминает: с чего все начиналось и к чему привело.

СЫР ДЛЯ ПУТИНА

Самим странным словосочетанием «нормандский формат» мир обязан французскому городку Довиль, где в 2014 году затеяли праздновать 70-летие высадки союзных войск в Нормандии. Президент Франции Франсуа Олланд, решив, что это его звездный час, пригласил тогда на празднование всех, кого только можно. На французское побережье съехались лидеры половины стран планеты - от Барака Обамы до королевы Дании. Среди них оказался и без году неделя избранный президентом Украины Петр Порошенко. Выборы состоялись 25 мая, встреча в Нормандии - 6 июня, а на следующий день у Порошенко была назначена инаугурация. Таким образом Олланд задумал навести мосты между Россией, Европой и Украиной, проложить пути к урегулированию в Донбассе.

Времена были, что называется, от ножа - еще не остыл пепел в Доме профсоюзов в Одессе, разгорался Донбасс, Запад готовил санкции, масштабов которых не осознавал никто. И как ввести ситуацию хоть в сколько-нибудь управляемое русло, было решительно непонятно.

Собственно, встречи как таковой тогда и не получилось. В ходе торжеств, которые лидеры смотрели с трибуны, Меркель подвела к Путину Порошенко. В этот момент СМИ и получили знаменитую фотографию с подписью «Даже если ты ниже ростом, можно смотреть на собеседника сверху вниз». Да и сам разговор продлился всего ничего.

- Эта встреча состоялась, как в таких случаях говорят, в кулуарах, - рассказал позже Путин. - Мы сели за стол, поговорили минут 15. Не могу сказать, что это была обстоятельная беседа, тем не менее затронули основные вопросы урегулирования ситуации, развития экономических отношений.

Меркель стала инициатором встречи Путина и Порошенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для журналистов в этот день работы не было вообще до самого вечера. Все переговоры президента России проходили в тех самых «кулуарах», куда доступа никто не имел. И французы отправили прессу на улицу - дожидаться пресс-конференцию, которую мы чуть не сорвали. Журналисты закупились на рынке (он был рядом - на соседней площади) местным сыром. И каждый входивший потом в маленький зальчик пресс-конференции начинал подозрительно принюхиваться - из сложенных у стены журналистских сумок шел недвусмысленный запах. В экстренном порядке всю ручную кладь вынесли вон, а помещение принялись проветривать.

ХОЛОДНЫЙ ПОЛ ЛУКАШЕНКО

Спустя полгода понятия «нормандский формат» все еще не придумали, но уже было ясно, что Европе и России нужно садиться и разговаривать с Украиной всем вместе - в одиночку Порошенко недоговороспособен.

Долго решали - где же собраться. Но к вечеру 11 февраля 2015-го Путин, Меркель, Олланд и Порошенко все-таки собрались в Минске. Мы летели в столицу Белоруссии, настраиваясь на экспресс-визит. Всего час пути, тема понятна, быстро поговорят и разойдутся. К полуночи дома будем. Кто бы тогда знал, какой холодный мраморный пол во Дворце Независимости у Александра Лукашенко.

Да и сами лидеры России, Германии, Франции и Украины наверняка не подозревали, что разговор продлится всю ночь. И все утро. 16 часов!

Путин с коллегами сразу зашли в первую попавшуюся комнату и так там все время и провели.

- Сейчас они начнут выходить в туалет, тут я и щелкну, - приговаривал фотокорр одного российского агентства, дежуря вместе с толпой других журналистов метрах в 20 от заветной двери.

Но часов через 5 он, как и многие другие, уже утомленно лежал на полу - больше было просто негде, а из-за дверей так никто и не показывался.

Лишь под утро вышла и быстро вернулась Меркель, а потом и Путин. Но, как выяснилось, они выходили для телефонных консультаций.

Едва державшиеся на ногах официанты заносили за дверь кофе, а перед ней в задумчивости прогуливались члены делегаций, который тоже не представляли - чем и когда все закончится.

Под утро холл Дворца Независимости сильно напоминал картину Васнецова «Битва Игоря Святославича с половцами».

Лишь в одиннадцатом часу утра Путин вышел к журналистам со словами «Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности, нам всё-таки удалось договориться о главном».

«Отказался от медосвидетельствования»: в Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП с группой детей

Удалось договориться о прекращении огня, о конституционной реформе на Украине, которая обязалась принять закон об особом статусе Донбасса. Был подписан тот самый «Комплекс мер», который потом стали называть «Минскими договоренностями». В это утро казалось, что очень скоро в Донбасс вернется нормальная жизнь.

Лишь в одиннадцатом часу утра Путин вышел к журналистам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФИАСКО ОЛЛАНДА И МЕРКЕЛЬ

Еще полгода спустя всем стало очевидно, что никакие из достигнутых соглашений Киев не выполняет. И Олланд в октябре 2015-го предпринял еще одну попытку исправить ситуацию, пригласив всех в Париж. В этот раз лидеры сразу сели за стол переговоров в сопровождении внушительных делегаций, но продвинуться никуда так и не сумели. Обещая на словах исполнить все, под чем подписался, на деле Порошенко саботировал все от начала до конца. Поняв, что Минские договоренности за год (как предполагалось вначале) в жизнь не воплотить, их продлили на… неопределенный срок.

А томос-то ненастоящий: Главного раскольника Украины Филарета обвели вокруг пальца

Результаты встречи были настолько плохи, что по ее итогам не стали даже делать итоговую пресс-конференцию. Журналисты, стоя в сумерках во дворе Елисейского дворца (а в Париже именно так - либо в пресс-центре, но через дорогу, либо под открытым небом во дворе), не могли поверить, что лидеры вот так сядут в машины и разъедутся.

Но именно это и произошло.

В следующем году отношения между Россией и Украиной еще ухудшились: от многочисленных обвинения со стороны Киева во всем подряд до задержания в Крыму украинских диверсантов. И в Кремле официально заявили, что «до отказа Украиной от политики террора и провокаций смысла в «нормандском формате» нет». И тем не менее Путин пошел навстречу Меркель, позвавшей участников «нормандской четверки» в октябре 2016-го в Берлин.

В этот раз всю прессу разместили даже не в соседнем здании, как в Париже, а в соседнем квартале. Разговор проходил в сверхзакрытом виде. Журналистам пришлось довольствоваться коротким видео с начала встречи и обсуждать - куда же девалась хваленая немецкая принципиальность в исполнении законов. Рядом с Путиным за столом переговоров сидел Владислав Сурков, находящийся под действием санкций ЕС и вроде как не имеющий права въезда в Европу.

Но перезапустить «минский процесс» не удалось и на немецкой территории - Киев упорно отказывался исполнять политические пункты «Минска», наоборот пытаясь откреститься от этих соглашений. Отвечать на вопросы журналистов Путину пришлось поздно ночью в одном из залов берлинского аэропорта.

- Все участники сегодняшней встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения, - заявил он, как об одном из главных итогов переговоров. Но дальше этой аксиомы никакого прогресса так и не просматривалось. Порошенко своей воинственной риторикой загнал Украину в такой градус психоза, что ни о каких уступках Донбассу, ни о каком особом статусе для него, амнистии или хотя бы отведении войск слышать в Киеве не хотели.

После этого на надеждах о чем-то договориться с режимом Порошенко и в Москве, и в Париже, и в Берлине поставили крест.

Из небытия «нормандский формат» воскрес только с избранием нового президента Украины.

Берут "на слабо" пограничников: В Крыму оценили шансы проведения пешего хода из Украины на полуостров

Отвечать на вопросы журналистов Путину пришлось поздно ночью в одном из залов берлинского аэропорта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ВСТРЕЧА 9 ДЕКАБРЯ В ПАРИЖЕ

Чего ждать от встречи в «нормандском формате» сейчас? Зачем Зеленский при поддержке Меркель и Макрона так настаивает на этом саммите? Чего Киев хочет добиться от Путина?

По программе максимум - полностью отказаться от Минских договоренностей, грузом висящих на киевской власти все эти годы. Разорвать закон об особом статусе Донбасса, который, кстати, в декабре и заканчивается. И не объявлять амнистию ополченцам Донбасса. Потому что иначе националисты в Киеве завопят: «За что кровь проливали?!»

Ирония в том, что другого сценария у Зеленского нет. Даже похоронив все, что подписано Порошенко, он не сможет предложить Донбассу ничего нового. А все, что за пределами Минских договоренностей, это новый виток гражданской войны.

А чего хочет Путин?

Чтобы Киев сдвинулся с мертвой точки и хотя бы маленькими шажками начал выполнять обещанное людям. Не зря же каждый разговор президента России с коллегами из Германии и Франции завершается уже сакральной фразой: альтернативы «Минску» нет.

Возможен ли принципиальный сдвиг позиций, прорыв?

Почти невероятно. Потому что и Путин, и Зеленский за столом в Париже будут представлять не шахматные фигуры, а живых людей. Путин - 2 миллиона жителей Донбасса (и еще столько же беженцев оттуда), которые хотят мира и будущего в России или с Россией. Зеленский - партию войны и националистов, тех, для кого Россия - враг.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
07 декабря 2019, 17:24
А томос-то ненастоящий: Главного раскольника Украины Филарета обвели вокруг пальца
07 декабря 2019, 14:09
Берут "на слабо" пограничников: В Крыму оценили шансы проведения пешего хода из Украины на полуостров
08 декабря 2019, 11:09
«Общегосударственный подход»: какие задачи решает Северный флот в Арктической зоне
07 декабря 2019, 20:39
Украина в реальности не хочет мира на Донбассе
08 декабря 2019, 14:24
«Отказался от медосвидетельствования»: в Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП с группой детей
07 декабря 2019, 14:09
Чем больше Майданов, тем ближе развал Украины: Новые хроники смутного времени Незалежной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного
07 декабря 2019, 19:09
"Затопчут и в навоз вгонят?" Не тут-то было! Сатановский о российских "нежданчиках" для Запада
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пострадают больше всего
05 декабря 2019, 11:54
"В очередной раз не сработало": Космонавт разгромил мечты США о "начале конца России"
03 декабря 2019, 17:39
Аваков попал в ловушку "путинского дзюдо": В Сети объяснили просчёт Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.