Как родилась, почему провалилась и зачем снова воскресла попытка закончить войну в Донбассе

Девятого декабря лидеры России, Франции, Германии и Украины после паузы, длившейся больше трех лет, вновь встретятся в так называемом «нормандском формате». Как оказалось, за это время многие успели позабыть - что это вообще такое и зачем было придумано. Спецкорр «КП», присутствовавший при рождении этого формата и самых драматичных моментах его истории, вспоминает: с чего все начиналось и к чему привело.

СЫР ДЛЯ ПУТИНА

Самим странным словосочетанием «нормандский формат» мир обязан французскому городку Довиль, где в 2014 году затеяли праздновать 70-летие высадки союзных войск в Нормандии. Президент Франции Франсуа Олланд, решив, что это его звездный час, пригласил тогда на празднование всех, кого только можно. На французское побережье съехались лидеры половины стран планеты - от Барака Обамы до королевы Дании. Среди них оказался и без году неделя избранный президентом Украины Петр Порошенко. Выборы состоялись 25 мая, встреча в Нормандии - 6 июня, а на следующий день у Порошенко была назначена инаугурация. Таким образом Олланд задумал навести мосты между Россией, Европой и Украиной, проложить пути к урегулированию в Донбассе.

Времена были, что называется, от ножа - еще не остыл пепел в Доме профсоюзов в Одессе, разгорался Донбасс, Запад готовил санкции, масштабов которых не осознавал никто. И как ввести ситуацию хоть в сколько-нибудь управляемое русло, было решительно непонятно.

Собственно, встречи как таковой тогда и не получилось. В ходе торжеств, которые лидеры смотрели с трибуны, Меркель подвела к Путину Порошенко. В этот момент СМИ и получили знаменитую фотографию с подписью «Даже если ты ниже ростом, можно смотреть на собеседника сверху вниз». Да и сам разговор продлился всего ничего.

- Эта встреча состоялась, как в таких случаях говорят, в кулуарах, - рассказал позже Путин. - Мы сели за стол, поговорили минут 15. Не могу сказать, что это была обстоятельная беседа, тем не менее затронули основные вопросы урегулирования ситуации, развития экономических отношений.

Меркель стала инициатором встречи Путина и Порошенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для журналистов в этот день работы не было вообще до самого вечера. Все переговоры президента России проходили в тех самых «кулуарах», куда доступа никто не имел. И французы отправили прессу на улицу - дожидаться пресс-конференцию, которую мы чуть не сорвали. Журналисты закупились на рынке (он был рядом - на соседней площади) местным сыром. И каждый входивший потом в маленький зальчик пресс-конференции начинал подозрительно принюхиваться - из сложенных у стены журналистских сумок шел недвусмысленный запах. В экстренном порядке всю ручную кладь вынесли вон, а помещение принялись проветривать.

ХОЛОДНЫЙ ПОЛ ЛУКАШЕНКО

Спустя полгода понятия «нормандский формат» все еще не придумали, но уже было ясно, что Европе и России нужно садиться и разговаривать с Украиной всем вместе - в одиночку Порошенко недоговороспособен.

Долго решали - где же собраться. Но к вечеру 11 февраля 2015-го Путин, Меркель, Олланд и Порошенко все-таки собрались в Минске. Мы летели в столицу Белоруссии, настраиваясь на экспресс-визит. Всего час пути, тема понятна, быстро поговорят и разойдутся. К полуночи дома будем. Кто бы тогда знал, какой холодный мраморный пол во Дворце Независимости у Александра Лукашенко.

Да и сами лидеры России, Германии, Франции и Украины наверняка не подозревали, что разговор продлится всю ночь. И все утро. 16 часов!

Путин с коллегами сразу зашли в первую попавшуюся комнату и так там все время и провели.

- Сейчас они начнут выходить в туалет, тут я и щелкну, - приговаривал фотокорр одного российского агентства, дежуря вместе с толпой других журналистов метрах в 20 от заветной двери.

Но часов через 5 он, как и многие другие, уже утомленно лежал на полу - больше было просто негде, а из-за дверей так никто и не показывался.

Лишь под утро вышла и быстро вернулась Меркель, а потом и Путин. Но, как выяснилось, они выходили для телефонных консультаций.

Едва державшиеся на ногах официанты заносили за дверь кофе, а перед ней в задумчивости прогуливались члены делегаций, который тоже не представляли - чем и когда все закончится.

Под утро холл Дворца Независимости сильно напоминал картину Васнецова «Битва Игоря Святославича с половцами».

Лишь в одиннадцатом часу утра Путин вышел к журналистам со словами «Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности, нам всё-таки удалось договориться о главном».

Удалось договориться о прекращении огня, о конституционной реформе на Украине, которая обязалась принять закон об особом статусе Донбасса. Был подписан тот самый «Комплекс мер», который потом стали называть «Минскими договоренностями». В это утро казалось, что очень скоро в Донбасс вернется нормальная жизнь.

Лишь в одиннадцатом часу утра Путин вышел к журналистам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФИАСКО ОЛЛАНДА И МЕРКЕЛЬ

Еще полгода спустя всем стало очевидно, что никакие из достигнутых соглашений Киев не выполняет. И Олланд в октябре 2015-го предпринял еще одну попытку исправить ситуацию, пригласив всех в Париж. В этот раз лидеры сразу сели за стол переговоров в сопровождении внушительных делегаций, но продвинуться никуда так и не сумели. Обещая на словах исполнить все, под чем подписался, на деле Порошенко саботировал все от начала до конца. Поняв, что Минские договоренности за год (как предполагалось вначале) в жизнь не воплотить, их продлили на… неопределенный срок.

Результаты встречи были настолько плохи, что по ее итогам не стали даже делать итоговую пресс-конференцию. Журналисты, стоя в сумерках во дворе Елисейского дворца (а в Париже именно так - либо в пресс-центре, но через дорогу, либо под открытым небом во дворе), не могли поверить, что лидеры вот так сядут в машины и разъедутся.

Но именно это и произошло.

В следующем году отношения между Россией и Украиной еще ухудшились: от многочисленных обвинения со стороны Киева во всем подряд до задержания в Крыму украинских диверсантов. И в Кремле официально заявили, что «до отказа Украиной от политики террора и провокаций смысла в «нормандском формате» нет». И тем не менее Путин пошел навстречу Меркель, позвавшей участников «нормандской четверки» в октябре 2016-го в Берлин.

В этот раз всю прессу разместили даже не в соседнем здании, как в Париже, а в соседнем квартале. Разговор проходил в сверхзакрытом виде. Журналистам пришлось довольствоваться коротким видео с начала встречи и обсуждать - куда же девалась хваленая немецкая принципиальность в исполнении законов. Рядом с Путиным за столом переговоров сидел Владислав Сурков, находящийся под действием санкций ЕС и вроде как не имеющий права въезда в Европу.

Но перезапустить «минский процесс» не удалось и на немецкой территории - Киев упорно отказывался исполнять политические пункты «Минска», наоборот пытаясь откреститься от этих соглашений. Отвечать на вопросы журналистов Путину пришлось поздно ночью в одном из залов берлинского аэропорта.

- Все участники сегодняшней встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения, - заявил он, как об одном из главных итогов переговоров. Но дальше этой аксиомы никакого прогресса так и не просматривалось. Порошенко своей воинственной риторикой загнал Украину в такой градус психоза, что ни о каких уступках Донбассу, ни о каком особом статусе для него, амнистии или хотя бы отведении войск слышать в Киеве не хотели.

После этого на надеждах о чем-то договориться с режимом Порошенко и в Москве, и в Париже, и в Берлине поставили крест.

Из небытия «нормандский формат» воскрес только с избранием нового президента Украины.

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ВСТРЕЧА 9 ДЕКАБРЯ В ПАРИЖЕ

Чего ждать от встречи в «нормандском формате» сейчас? Зачем Зеленский при поддержке Меркель и Макрона так настаивает на этом саммите? Чего Киев хочет добиться от Путина?

По программе максимум - полностью отказаться от Минских договоренностей, грузом висящих на киевской власти все эти годы. Разорвать закон об особом статусе Донбасса, который, кстати, в декабре и заканчивается. И не объявлять амнистию ополченцам Донбасса. Потому что иначе националисты в Киеве завопят: «За что кровь проливали?!»

Ирония в том, что другого сценария у Зеленского нет. Даже похоронив все, что подписано Порошенко, он не сможет предложить Донбассу ничего нового. А все, что за пределами Минских договоренностей, это новый виток гражданской войны.

А чего хочет Путин?

Чтобы Киев сдвинулся с мертвой точки и хотя бы маленькими шажками начал выполнять обещанное людям. Не зря же каждый разговор президента России с коллегами из Германии и Франции завершается уже сакральной фразой: альтернативы «Минску» нет.

Возможен ли принципиальный сдвиг позиций, прорыв?

Почти невероятно. Потому что и Путин, и Зеленский за столом в Париже будут представлять не шахматные фигуры, а живых людей. Путин - 2 миллиона жителей Донбасса (и еще столько же беженцев оттуда), которые хотят мира и будущего в России или с Россией. Зеленский - партию войны и националистов, тех, для кого Россия - враг.