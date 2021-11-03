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Как референдум может навредить Лукашенко: объяснил Цепкало

03 ноября 2021, 13:25  •  67 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У жителей Белоруссии появится возможность проведения новых акций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может отказаться от идеи проведения референдума по изменению конституции. Об этом заявил оппозиционер Валерий Цепкало. По его мнению, всенародное голосование может быть опасно для действующего главы государства.
Лукашенко обещал внести поправки в основной закон страны еще в прошлом году на фоне массовых акций протестов. Сам референдум должен состояться уже в начале 2022 года, хотя текст новой конституции белорусам до сих пор не представлен. 
"Никакого референдума [Лукашенко] проводить не будет", – заявил Цепкало.
По словам политика, президенту Белоруссии нужна "общественная апатия", то есть нежелание граждан участвовать в политических процессах. Он отметил, что любая подобная акция способна привести к консолидации народа, что для Лукашенко якобы является негативным фактором. 
Оппозиционер подчеркнул, что конституционный референдум может юридически открыть для общества "окно возможностей". По его мнению, Лукашенко не хочет, чтобы жители Белоруссии начали снова выходить на улицы и выражать свою гражданскую позицию.
Напомним, ранее руководитель НАУ Павел Латушко обвинил Александра Лукашенко в копировании экономической политики нацистской Германии. По мнению оппозиционера, власти Белоруссии хотят лишить граждан банковских вкладов.

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