Как разворовывали армию Молдовы

Ракетные комплексы продали гражданину Украины

Новый министр обороны Молдовы Павел Войку рассказал на пресс-конференции 15 августа о незаконных сделках по продаже вооружения, о масштабных схемах разворовывания армейского имущества и о будущем складов боеприпасов в селе Кобасна на территории ПМР.

По словам министра, за два месяца работы ему удалось раскрыть несколько незаконных сделок по продаже вооружения и армейского имущества, и далеко не факт, что это все нарушения. Участником преступных схем был Центр по подготовке специалистов для Национальной армии – именно в этот Центр передавалось всё списанное имущество в огромных количествах. Начиная с 2015 года таким образом было продано более 200 единиц транспорта, генераторы, резервуары, запчасти, полевые кухни.

Разворовывание имущества армии осуществлялось и через международный аэропорт в Маркулештах. Аэропорту, например, передали в собственность 40 тонн боеприпасов, которые затем были проданы. Эти боеприпасы, как удалось выяснить, были отправлены в Армению. Только вмешательство Службы информации и безопасности остановило продажу следующей партии боеприпасов, на этот раз пытались продать 100 тонн.

Также Павел Войку рассказал о том, что «были проданы три из четырёх имеющихся ракетных установок».

Один такой комплекс стоит около 3 млн долларов, а продавались они по 660 тысяч долларов – единственной компании, допущенной на аукцион, причём с офшорными счетами. Владельцем этой компании является гражданин Украины.

«Эта сделка была совершена при попустительстве тогдашнего министра обороны Анатолия Шалару – он через начальника Генштаба, допустил эту продажу. В настоящее время по этим фактам начато уголовное преследование, открыто два уголовных дела. Мы передали дополнительную информацию в органы уголовного преследования», – сообщил министр.

Ещё одно нарушение, которое удалось раскрыть – «часть земель вокруг военных полигонов сдавалась в аренду в три раза дешевле, чем их реальная рыночная стоимость».

Рассказал Войку и о проблеме военных складов в селе Колбасна (Кобасна) в Приднестровье. По словам министра, эту проблему он обсуждал «с американскими и российскими партнёрами Молдовы».

«После поездки в США, где я рассказал о ситуации с боеприпасами, был мой визит в Российскую Федерацию, где состоялась встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Встреча прошла в обстановке полной открытости, мы обсудили ряд тем, в том числе возможность проведения инспекции на складах, а также возможность начать переговоры по вопросу эвакуации и ликвидации наиболее опасных вооружений», – отметил министр обороны, добавив, что проблема эта должна быть решена исключительно путём переговоров. Российская сторона рассмотрит предложенную инициативу и даст ответ в самое ближайшее время, до конца августа.

«Мы – маленькая страна, и нам повезло, что мы в хороших отношениях с нашими соседями. Прекращение диалога с Российской Федерацией в 2010–2013 годах было искусственным и понадобилось, чтобы создать пугало и хорошо выглядеть перед кем-то», – сказал министр, подчеркнув, что теперь необходимо эти отношения полностью восстановить.

Что касается проблемы Приднестровья, то, по мнению Войку, «её решение полностью зависит от политической воли».

Напомним, что на военных складах в селе Колбасна находится более 20 тысяч тонн боеприпасов, которые свезены туда после вывода советских войск из стран Европы. Затем планировалась их постепенная утилизация, которая прекратилась после начала приднестровского конфликта. Сегодня эти самые крупные военные склады в Европе находятся под охраной Оперативной группы российских войск.