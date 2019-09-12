Как разведка США поставила звёздно-полосатый флаг на русском секретном полигоне

Автор:

Покровский Александр

Полетело по сетям, прошелестело по газетам сообщение: «Разведслужбы США установили…»

Давайте замнём пока для ясности, что именно они установили. Возьмём сообщение, так сказать, в чистой квантовой форме.

Итак, разведка что-то установила. Явно секретное, если – разведка. Установила – что дальше? Доложила руководству. Причём даже ему доложила в форме примерно такой: «По сообщению агента Седого, ранее всегда отличавшегося надёжностью и достоверностью поставляемой информации, стало известно…» И умное руководство никогда не спрашивает имя, фамилию и должность агента Седого.

Далее. Разведка при помощи агента смогла залезть во что-то очень секретное. Ну, скажем, на испытательный полигон крылатой ракеты неограниченной дальности на ядерной движительной установке. Каковой установки, как и ракеты, у страны с такой успешной разведкой нет. И не предвидится. Потому что она пробовала-пробовала, всё было неудачно – и бросила это дело, приравняв к поискам вечного двигателя или чёрной кошки, убежавшей из тёмной комнаты.

Что делает разведка в этом случае? Сидит на полигоне тише воды ниже травы, агентом Седым глупую мордочку строя, чтоб никто не догадался. И потом добытые данные в виде анекдотов о Штирлице забористым шифром в лесочке на шашлычках связной агентессе пересказывает. А потом ещё и отснятую микроплёнку в ходе поцелуя изо рта в рот передаёт. Хотя о чём мы? Агентесса для этих надобностей в американской разведке – уже немодно…

Фото: Минобороны России/mil.ru

В общем, понятно: поступать иначе – всё равно что тому же Штирлицу при входе в кабинет Мюллера ушанку с красной звездой на крючок повесить.

Тем не менее американская разведка поступила именно так…

Звёздно-полосатый флаг на сверхсекретном русском полигоне

Разведка США не пошла к руководству. Она пошла к журналистам. И рассказала телеканалу CNBC, что русские с ноября 2017-го по февраль 2018 года проводили на сверхсекретном полигоне испытательные пуски сверхсекретной ракеты «Буревестник», она же Skyfall. При этом, впрочем, американцам ничего не угрожало: все пуски прошли неудачно. Самый удачный из образцов «вечной» ракеты «неограниченной дальности» полетал лишь две минуты, преодолев расстояние в 22 мили. В минуту – 11 миль. Тысяча километров в час. Чуть быстрее замшелого «Томагавка». В ходе самого короткого полёта ракета пролетела 8 км за 4 секунды. То есть 2 км в секунду. То есть уже 7200 км в час. То есть 6 Махов. То есть – гиперзвук.

У русских что, целая россыпь «Буревестников» с разными ядерными двигателями? Так если у них есть гиперзвуковая ракета на ядерном двигателе – пусть взрывается сколько хочет, рано или поздно всё равно будет доработана до надёжного состояния! У американцев-то даже концепции чего-либо подобного нет!

Но, в общем, после серии эпических неудач с дозвуковой/гиперзвуковой ракетой русские руки не опустили и в 2019 году пальнули ещё одним изделием. Тоже неудачно.

Но, судя по всему, у агента Седого есть информаторы на самом верху Кремля. Не иначе как в самой рубиновой звезде сидит. В общем, мужественно поиграв желваками, мрачно поведала американская разведка своим телевизионщикам, что недодавленные санкциями упрямые русские только ускорили работу над «Буревестником». И к 2025 году намерены ракету довести до боевого состояния и поставить на вооружение.

Фото: Минобороны России / mil.ru

То есть американским шпионам мало было поставить свой флаг на секретном полигоне, они его ещё и в 14-м корпусе Кремля вывесили…

Нет успехов – займёмся пропагандой

На самом деле всё понятно – ни одна разведка мира так «палить» свои успехи не будет. Если это реально успехи. Агент Трианон не ходил по МИДу, размахивая американским флажком. И генерал Поляков телефонные справочники Генерального штаба Вооружённых сил СССР и ГРУ не публиковал в газете The New York Times‎. А Первое главное управление КГБ СССР не рассказывало в программе «Время», как идут дела в английской МИ-6, гордясь успехами «кембриджской пятёрки».

Значит, перед нами не реальная утечка от разведки. Перед нами банальная разводка. Информационная. Пропаганда, иначе говоря.

На что же она нацелена?

Тоже понятно. Такую дезинформацию пускают в двух случаях. Чтобы скрыть за её туманом истинную информацию, добытую разведкой. И чтобы оттенить успехи этой самой разведки перед своим обывателем. И перед чужим. Чтобы тот знал и боялся: у нас, в нашей (дальше эпитеты в зависимости от недовольства руководством) стране от американцев секретов нет. Они всезнающи, всеведущи и… Дальше опять – в зависимости от. Но понятно, что ракеты наши – дрянь, успехи наши – фикция, оружие наше – мультики. Пора сдаваться Любе Песец или как там её…

Фото: MOD Russia/Globallookpress

Наш ответ Чемберлену…

Его очень точно сформулировал в разговоре с Царьградом военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин:

Всегда при создании новой техники бывают неудачные испытания. Вот у нас, например, стоит на вооружении самая тяжёлая, самая большая в мире ракета, которая называется «Сатана». У неё первые 26 полётов были неудачными. А теперь она самая грозная ракета, которую боится весь Запад.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец вообще издевнулся над американской разведкой:

Если они засекли только пять наших испытаний, то надо все 15 американских разведок и все 6 английских просто разгонять! Зачем им народ только деньги платит? Безусловно, испытаний было гораздо больше.

Ни одно выдающееся оружие не рождается, как ребёнок, через девять месяцев, подчеркнул один из самых знающих военных обозревателей России. Оно проходит зачастую через трагические испытания. Через решение огромного количества проблем. «Мы идём к высоким параметрам, – заявил Баранец. – Мы испытываем. Мы сейчас пытаемся сделать оружие, которого, по-моему, в этом веке не будет ещё ни у кого».

Кстати, история теперь раскрыла, через сколько аварий пришлось пройти нашей космонавтике, прежде чем Гагарин сказал «Поехали!». Через много. К звёздам, к сожалению, приходится идти через тернии.

Но в космос первыми вышли мы.