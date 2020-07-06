Как развалится Америка: о вероятности сценариев распада США • 42 • Аналитика

В свете последних событий в США в глобальной сети все чаще встречаются рассуждения о предстоящем распаде единого американского государства. Ситуация в Штатах действительно сложная, но есть ли предпосылки для реального развала государства?





Америку разваливает политический курс Трампа

Одним из первых распад США предсказал норвежский профессор Йохан Галтунг. Его называют «Вторым Нострадамусом», но на самом деле Галтунг – не звездочет или астролог, а социолог и математик и свои выводы он обосновывает, исходя из анализа политической и экономической ситуации в США и в мире в целом. В свое время Галтунгу удалось предсказать распад Советского Союза и даже теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По мнению норвежского профессора, к развалу американской государственности ведет политика нынешнего президента США Дональда Трампа. Галтунг считает, что к 2025 году Соединенные Штаты прекратят свое существование как единое государство.



Обозреватель Le Figaro Николя Бавре повторяет тезис Йохана Галтунга о губительности политического курса Трампа для США. По мнению французского автора, Соединенные Штаты ждет печальная судьба СССР. Сейчас американское государство переживает сразу 4 кризиса – последствия пандемии коронавируса, рост массовой безработицы, падение ВВП и массовые беспорядки афроамериканского населения.



Трамп же, давя на Конгресс и силовые ведомства, разрушает складывавшуюся два столетия систему противовесов и сохранения демократии, а поскольку у его главного соперника Джо Байдена шансы победить на президентских выборах меньше, то не исключено, что Трамп вновь станет главой государства и продолжит свой губительный курс.



Российские эксперты видят взрывоопасный потенциал в расовой и этнической структуре американского общества. Так, по мнению доцента МГУ Алексея Фененко, упорство, с которым протестующие сносят памятники основателям и выдающимся лидерам американского государства свидетельствует о том, что это государство они не считают своим. США идут по пути Австро-Венгерской империи, а американская леволиберальная интеллигенция, поддерживающая протесты афроамериканцев, повторяет ошибки российских революционеров начала ХХ века, которые поддерживали сепаратистские движения национальных окраин – польское, прибалтийские, грузинское, малороссийское. Чем это закончилось в Российской империи, также всем известно.



Распад США вряд ли будет этническим или даже расовым

Однако распад США по расовому и, тем более, этническому признаку, все же маловероятен. Если говорить о многочисленных этнических группах США, то ни одна из них, если не брать в расчет индейцев резерваций, не обладает четкой территорией, на которой могло бы быть создано новое государство, и, самое главное, легитимными основаниями для его создания. Единственной внушительной группой населения, способной претендовать на собственное государство, могут быть афроамериканцы, большая часть которых сконцентрирована в южных штатах.





Однако маргиналы из гетто и даже возглавившие их молодые радикальные политики создать собственное государство не способны. Если такое политическое объединение появится, то это будет новое Гаити или новая Либерия, только уже в Луизиане или Миссисипи. Социально благополучной части афроамериканского населения вряд ли по нраву такая перспектива, скорее ей хочется пересмотреть свое социальное положение в рамках США в их нынешнем виде, не разваливая мощное государство. Ведь быть сенатором Соединенных Штатов или сенатором «нового Гаити» это немного разные вещи.



Более вероятным сценарием распада США, если он все же произойдет, может стать раскол страны на несколько государств по политическому принципу. Одно государство (или государства) включит в себя штаты с преобладанием левых демократов во властных структурах, и будет отличаться более либеральной или даже левацкой политикой, значительной ролью афроамериканцев в управлении, формированием новой идеологии, возможно даже отрицающей прежние столпы американской государственности.



В другом государстве, где сохранится «курс Трампа», будут доминировать правые республиканцы, белые националисты, хотя в современных условиях и такому государству не удастся обойтись без участия афроамериканцев в управлении, просто оно будет меньшим, чем в «демократических» штатах, и идеология этого государства (или государств) будет в большей степени наследовать традиции старой американской государственности. Чисто расового раскола не будет, белые и афроамериканцы будут проживать и в «демократическом», и в «республиканском» государствах.





Что же касается латиноамериканской части населения США, то оно также распределится между этими новыми государствами в случае их появления. О возвращении Техаса или Калифорнии Мексике речь, конечно, идти не будет, как и о создании каких-то «латинских» государственных образований: новые Гондурас с Сальвадором в североамериканских штатах ничуть не лучшая перспектива, чем новые Гаити с Либерией.



Таким образом, хотя утверждать о распаде США как о гарантированном сценарии развития событий не стоит, исключать его перспективу также не следует. Но если он произойдет, то его «архитекторами» выступят не уличные лидеры афроамериканцев, а представители все той же американской элиты, не желающие укрепления власти Трампа. Та самая модель двухпартийной политической системы, которая столетие с лишним считалась основой американской стабильности, в этот раз может стать губительным фактором для будущего Соединенных Штатов как единого государства. В свете последних событий в США в глобальной сети все чаще встречаются рассуждения о предстоящем распаде единого американского государства. Ситуация в Штатах действительно сложная, но есть ли предпосылки для реального развала государства?Одним из первых распад США предсказал норвежский профессор Йохан Галтунг. Его называют «Вторым Нострадамусом», но на самом деле Галтунг – не звездочет или астролог, а социолог и математик и свои выводы он обосновывает, исходя из анализа политической и экономической ситуации в США и в мире в целом. В свое время Галтунгу удалось предсказать распад Советского Союза и даже теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По мнению норвежского профессора, к развалу американской государственности ведет политика нынешнего президента США Дональда Трампа. Галтунг считает, что к 2025 году Соединенные Штаты прекратят свое существование как единое государство.Обозреватель Le Figaro Николя Бавре повторяет тезис Йохана Галтунга о губительности политического курса Трампа для США. По мнению французского автора, Соединенные Штаты ждет печальная судьба СССР. Сейчас американское государство переживает сразу 4 кризиса – последствия пандемии коронавируса, рост массовой безработицы, падение ВВП и массовые беспорядки афроамериканского населения.Трамп же, давя на Конгресс и силовые ведомства, разрушает складывавшуюся два столетия систему противовесов и сохранения демократии, а поскольку у его главного соперника Джо Байдена шансы победить на президентских выборах меньше, то не исключено, что Трамп вновь станет главой государства и продолжит свой губительный курс.Российские эксперты видят взрывоопасный потенциал в расовой и этнической структуре американского общества. Так, по мнению доцента МГУ Алексея Фененко, упорство, с которым протестующие сносят памятники основателям и выдающимся лидерам американского государства свидетельствует о том, что это государство они не считают своим. США идут по пути Австро-Венгерской империи, а американская леволиберальная интеллигенция, поддерживающая протесты афроамериканцев, повторяет ошибки российских революционеров начала ХХ века, которые поддерживали сепаратистские движения национальных окраин – польское, прибалтийские, грузинское, малороссийское. Чем это закончилось в Российской империи, также всем известно.Однако распад США по расовому и, тем более, этническому признаку, все же маловероятен. Если говорить о многочисленных этнических группах США, то ни одна из них, если не брать в расчет индейцев резерваций, не обладает четкой территорией, на которой могло бы быть создано новое государство, и, самое главное, легитимными основаниями для его создания. Единственной внушительной группой населения, способной претендовать на собственное государство, могут быть афроамериканцы, большая часть которых сконцентрирована в южных штатах.Однако маргиналы из гетто и даже возглавившие их молодые радикальные политики создать собственное государство не способны. Если такое политическое объединение появится, то это будет новое Гаити или новая Либерия, только уже в Луизиане или Миссисипи. Социально благополучной части афроамериканского населения вряд ли по нраву такая перспектива, скорее ей хочется пересмотреть свое социальное положение в рамках США в их нынешнем виде, не разваливая мощное государство. Ведь быть сенатором Соединенных Штатов или сенатором «нового Гаити» это немного разные вещи.Более вероятным сценарием распада США, если он все же произойдет, может стать раскол страны на несколько государств по политическому принципу. Одно государство (или государства) включит в себя штаты с преобладанием левых демократов во властных структурах, и будет отличаться более либеральной или даже левацкой политикой, значительной ролью афроамериканцев в управлении, формированием новой идеологии, возможно даже отрицающей прежние столпы американской государственности.В другом государстве, где сохранится «курс Трампа», будут доминировать правые республиканцы, белые националисты, хотя в современных условиях и такому государству не удастся обойтись без участия афроамериканцев в управлении, просто оно будет меньшим, чем в «демократических» штатах, и идеология этого государства (или государств) будет в большей степени наследовать традиции старой американской государственности. Чисто расового раскола не будет, белые и афроамериканцы будут проживать и в «демократическом», и в «республиканском» государствах.Что же касается латиноамериканской части населения США, то оно также распределится между этими новыми государствами в случае их появления. О возвращении Техаса или Калифорнии Мексике речь, конечно, идти не будет, как и о создании каких-то «латинских» государственных образований: новые Гондурас с Сальвадором в североамериканских штатах ничуть не лучшая перспектива, чем новые Гаити с Либерией.Таким образом, хотя утверждать о распаде США как о гарантированном сценарии развития событий не стоит, исключать его перспективу также не следует. Но если он произойдет, то его «архитекторами» выступят не уличные лидеры афроамериканцев, а представители все той же американской элиты, не желающие укрепления власти Трампа. Та самая модель двухпартийной политической системы, которая столетие с лишним считалась основой американской стабильности, в этот раз может стать губительным фактором для будущего Соединенных Штатов как единого государства. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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