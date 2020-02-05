Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Откуда взялся коронавирус? Как он повлияет на экономику? (Николай Стариков)
«Российская техника имеет огромное преимущество»: как развивается военное сотруд...
Хмеймим прикрылся "Панцирем": Несущийся со стороны Средиземного моря Б...
«Не для того, чтобы продлить свои полномочия»: Путин рассказал о предложенных им...
Главная / В мире

Как развалить Россию – план для Европарламента

05 февраля 2020, 02:54  •  64 • В мире
Главный рецепт – сделать образцом трансформации России «пример успешной Украины»
В Европейском парламенте сформировалась группа депутатов, которые ставят целью «возвращение России на демократические европейские рельсы развития». Лидером этой группы считают литовского консерватора Андрюса Кубилюса. Сам он говорит, что «сложился союз единомышленников, в котором первые скрипки объективно играют посланцы Литвы и Польши как представители геополитически активных государств, как лучше остальных в Европейском союзе и НАТО понимающие тончайшие манёвры президента России».
Андрюс Кубилюс, депутат от Литвы. Фото: ru.delfi.lt
В 2025 году председательствовать в ЕС будет Польша, в 2027-м – Литва, в 2028 году – Латвия. К этому времени, по словам представительницы Варшавы в законодательном органе ЕС Анны Фотыги, брюссельской союзницы Кубилюса, уйдёт с политической арены канцлер Германии Ангела Меркель, а президент Франции Эммануэль Макрон укрепится в кресле континентального лидера. В результате, уверяет Фотыга, Варшава окончательно станет столицей № 5 в Евросоюзе. Появится окно возможностей для принятия важных стратегических решений. Чтобы его использовать с максимальным КПД, уже сегодня необходима «долгосрочная стратегия Запада в отношении РФ, появления которой очень опасаются в Кремле, где довольствуются краткосрочными инициативами – диалогами, идеями двустороннего партнёрства». Впрочем, такая политика Москвы помогает ей проламывать солидарную западную изоляцию так, как это удалось сделать России в Парламентской ассамблее Совета Европы, куда делегация ГД РФ возвратилась триумфатором.
Анна Фотыга, депутат от Польши. Фото: laripablica.ts
Что конкретно предлагает группа Кубилюса? План этих европарламентариев включает три ступени: устрашение (detterence), сдерживание (containment), трансформация (transformation). Двух первых ступенях коснёмся вскользь, о последней поговорим подробнее.
Первая ступень связана с обнаружением исходящих из России военных угроз силами НАТО или расположенными на континенте военными объектами армии США. Евросоюзу хорошо бы последовать за Соединёнными Штатами и так же, как США в 2017 году, определить «Россию и Китай самыми большими вызовами для безопасности». Тогда «устрашение» станет для европейцев целью политики Евросоюза.
На второй ступени должно быть организовано сопротивление гибридным угрозам со стороны Кремля, предотвращающее «оккупацию умов и сердец». Предполагается исключить вмешательство в выборы, манипулирование программами политических партий, в том числе – за деньги. Для контроля за «агрессивной международной чёрной бухгалтерией» бывший депутат Европарламента пани Фотыга предлагает использовать опять-таки возможности НАТО.
Наконец, третий шаг: надо не только обороняться от «агрессивной России», но и думать, как помочь ей стать государством европейского типа. «Такая трансформация – единственная возможность избежать угроз, – пишет Кубилюс. – Помочь россиянам должны два момента: пример успешной Украины и ясный сигнал Запада о том, как со временем могут выглядеть отношения РФ и Европы, какую конфигурацию приобрести и чем потепление связей окажется полезным России».
После таких широковещательных заявлений депутат Европарламента от Литвы начинает повторяться. Высказывает недовольство тем, что руководители Евросоюза отмалчиваются, когда речь заходит о глубокой интеграции Украины, Молдовы и Грузии. Кубилюс критикует официальный Берлин, который стремится к расширению Евросоюза за счёт Балкан, развивая программу «Берлинского процесса» 2014 года. Немцев поддерживают в этом французы, итальянцы, австрийцы и словенцы, которые скептически оценивают шансы Грузии, Молдавии и Украины стать членами ЕС. Например, об Украине говорят слишком категорично: «Или Бандера, или Европейский союз». Предлагать такую дилемму, считает евродепутат от Литвы, нельзя, когда речь идёт о странах-союзницах, поддерживающих Брюссель против Москвы и сопротивляющихся её имперским амбициям.
«Необходим «Берлинский процесс - 2», который стал бы привлекательным для наших друзей на Украине, в Молдавии и Грузии. Депутатам Европарламента от Литвы и Польши следует сконцентрироваться на достижении этой цели», – говорит Кубилюс, сожалея, что Вильнюс и Варшава, сами не имея долгосрочной геополитической стратегии, «не могут в полной мере использовать и потенциал геополитических лидеров».
Кто же он такой, этот Андрюс Кубилюс, которого за глаза всегда звали Кубиком, а его многочисленные политические прожекты – кубилизмами?
В Литве Кубилюса знают как подписанта Акта независимости от 11 марта 1990 года, одного из учредителей право-консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы», бессменного (с 1990 года) депутата сейма и дважды премьер-министра (1999-2000 и 2008-2012 гг.). На рубеже веков его кабинет проводил курс либеральных реформ, который привёл к обнищанию населения и бегству Кубилюса за границу. В 2008 году его снова призвали в кресло главы правительства как «антикризисного менеджера».
Граждане Литвы и спустя 11 лет не без содрогания вспоминают «ночную экономическую реформу» Кубилюса, в результате которой были заморожены заработные платы, урезаны пенсии и выросли цены на продукты, товары массового спроса и услуги ЖКХ. К слову, пенсии и зарплаты отдельных категорий госслужащих в Литве до сих пор не возвращены на докризисный уровень. Даля Грибаускайте тогда справедливо заметила: «Правительство Кубилюса переложило ответственность за преодоление кризиса на плечи малоимущих и пенсионеров». Однако Кубилюсу критика нипочём, ведь за ним закрепилась слава «специалиста по кризисным ситуациям». В 2015 году Порошенко пригласил его в Киев на работу в команду зарубежных советников для «содействия в проведении реформ».
После этого политическому неудачнику не удалось стать первым ни в партии, ни в парламенте, ни правительстве Литвы. Разработанный Кубилюсом «Новый план Маршалла» для Украины в Европейском союзе тихо замолчали, и поддержки он не получил.
В мае 2019 года Андрюс Кубилюс ушёл в Европейский парламент. Его страшит перспектива возрождения России в границах СССР и, чтобы отогнать этот мираж из кошмарных снов лимитрофов, Кубилюс рекомендует коллегам по Европарламенту очередной кубилизм – сделать образцом трансформации России «пример успешной Украины». То есть работать над расчленением и развалом России. Это называется у нашего Кубика обеспечить «возвращение России на демократические европейские рельсы развития».
Анатолий ИВАНОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 13:39
Польское участие: с чем связан интерес Варшавы к проекту создания европейского танка
05 февраля 2020, 02:39
«Российская техника имеет огромное преимущество»: как развивается военное сотрудничество РФ и Индии
04 февраля 2020, 20:24
Были готовы схватиться за оружие: Сирийские курды едва успели разнять военных России и США - СМИ
04 февраля 2020, 07:24
"Штамм из Китая до сих пор не передали": Голикова отчиталась о борьбе с коронавирусом
04 февраля 2020, 20:09
Зона эскалации: российские военные сообщили об отснятой «Белыми касками» инсценировке применения химоружия в Сирии
04 февраля 2020, 10:24
«Вопрос национальных корней»: почему православные в Черногории выступили против закона о религиозных объединениях
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 февраля 2020, 02:54
Хмеймим прикрылся "Панцирем": Несущийся со стороны Средиземного моря БПЛА с...
05 февраля 2020, 01:09
Помпео открыл глаза Киеву: Крым потерян. У России невозможно что-то забрать
05 февраля 2020, 01:28
А Ломаченко и Усик, конечно, «обезяны"
05 февраля 2020, 02:39
«Российская техника имеет огромное преимущество»: как развивается военное сотрудничес...
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2020, 21:39
Лукашенко пытался нагнуть Россию, но запустил "майдан"
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
01 февраля 2020, 22:40
Вляпались в историю: провал Зеленского ставит под вопрос российско-украинские отношения
31 января 2020, 05:54
Лукашенко объявил России войну за нефть (Telegram. Обзор)
30 января 2020, 10:24
В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент
01 февраля 2020, 16:12
Арест гарантирован! Эксперт описал КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ последствия для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.