Как развалить Россию – план для Европарламента

Главный рецепт – сделать образцом трансформации России «пример успешной Украины»

В Европейском парламенте сформировалась группа депутатов, которые ставят целью «возвращение России на демократические европейские рельсы развития». Лидером этой группы считают литовского консерватора Андрюса Кубилюса. Сам он говорит, что «сложился союз единомышленников, в котором первые скрипки объективно играют посланцы Литвы и Польши как представители геополитически активных государств, как лучше остальных в Европейском союзе и НАТО понимающие тончайшие манёвры президента России».

Андрюс Кубилюс, депутат от Литвы. Фото: ru.delfi.lt

В 2025 году председательствовать в ЕС будет Польша, в 2027-м – Литва, в 2028 году – Латвия. К этому времени, по словам представительницы Варшавы в законодательном органе ЕС Анны Фотыги, брюссельской союзницы Кубилюса, уйдёт с политической арены канцлер Германии Ангела Меркель, а президент Франции Эммануэль Макрон укрепится в кресле континентального лидера. В результате, уверяет Фотыга, Варшава окончательно станет столицей № 5 в Евросоюзе. Появится окно возможностей для принятия важных стратегических решений. Чтобы его использовать с максимальным КПД, уже сегодня необходима «долгосрочная стратегия Запада в отношении РФ, появления которой очень опасаются в Кремле, где довольствуются краткосрочными инициативами – диалогами, идеями двустороннего партнёрства». Впрочем, такая политика Москвы помогает ей проламывать солидарную западную изоляцию так, как это удалось сделать России в Парламентской ассамблее Совета Европы, куда делегация ГД РФ возвратилась триумфатором.

Анна Фотыга, депутат от Польши. Фото: laripablica.ts

Что конкретно предлагает группа Кубилюса? План этих европарламентариев включает три ступени: устрашение (detterence), сдерживание (containment), трансформация (transformation). Двух первых ступенях коснёмся вскользь, о последней поговорим подробнее.

Первая ступень связана с обнаружением исходящих из России военных угроз силами НАТО или расположенными на континенте военными объектами армии США. Евросоюзу хорошо бы последовать за Соединёнными Штатами и так же, как США в 2017 году, определить «Россию и Китай самыми большими вызовами для безопасности». Тогда «устрашение» станет для европейцев целью политики Евросоюза.

На второй ступени должно быть организовано сопротивление гибридным угрозам со стороны Кремля, предотвращающее «оккупацию умов и сердец». Предполагается исключить вмешательство в выборы, манипулирование программами политических партий, в том числе – за деньги. Для контроля за «агрессивной международной чёрной бухгалтерией» бывший депутат Европарламента пани Фотыга предлагает использовать опять-таки возможности НАТО.

Наконец, третий шаг: надо не только обороняться от «агрессивной России», но и думать, как помочь ей стать государством европейского типа. «Такая трансформация – единственная возможность избежать угроз, – пишет Кубилюс. – Помочь россиянам должны два момента: пример успешной Украины и ясный сигнал Запада о том, как со временем могут выглядеть отношения РФ и Европы, какую конфигурацию приобрести и чем потепление связей окажется полезным России».

После таких широковещательных заявлений депутат Европарламента от Литвы начинает повторяться. Высказывает недовольство тем, что руководители Евросоюза отмалчиваются, когда речь заходит о глубокой интеграции Украины, Молдовы и Грузии. Кубилюс критикует официальный Берлин, который стремится к расширению Евросоюза за счёт Балкан, развивая программу «Берлинского процесса» 2014 года. Немцев поддерживают в этом французы, итальянцы, австрийцы и словенцы, которые скептически оценивают шансы Грузии, Молдавии и Украины стать членами ЕС. Например, об Украине говорят слишком категорично: «Или Бандера, или Европейский союз». Предлагать такую дилемму, считает евродепутат от Литвы, нельзя, когда речь идёт о странах-союзницах, поддерживающих Брюссель против Москвы и сопротивляющихся её имперским амбициям.

«Необходим «Берлинский процесс - 2», который стал бы привлекательным для наших друзей на Украине, в Молдавии и Грузии. Депутатам Европарламента от Литвы и Польши следует сконцентрироваться на достижении этой цели», – говорит Кубилюс, сожалея, что Вильнюс и Варшава, сами не имея долгосрочной геополитической стратегии, «не могут в полной мере использовать и потенциал геополитических лидеров».

Кто же он такой, этот Андрюс Кубилюс, которого за глаза всегда звали Кубиком, а его многочисленные политические прожекты – кубилизмами?

В Литве Кубилюса знают как подписанта Акта независимости от 11 марта 1990 года, одного из учредителей право-консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы», бессменного (с 1990 года) депутата сейма и дважды премьер-министра (1999-2000 и 2008-2012 гг.). На рубеже веков его кабинет проводил курс либеральных реформ, который привёл к обнищанию населения и бегству Кубилюса за границу. В 2008 году его снова призвали в кресло главы правительства как «антикризисного менеджера».

Граждане Литвы и спустя 11 лет не без содрогания вспоминают «ночную экономическую реформу» Кубилюса, в результате которой были заморожены заработные платы, урезаны пенсии и выросли цены на продукты, товары массового спроса и услуги ЖКХ. К слову, пенсии и зарплаты отдельных категорий госслужащих в Литве до сих пор не возвращены на докризисный уровень. Даля Грибаускайте тогда справедливо заметила: «Правительство Кубилюса переложило ответственность за преодоление кризиса на плечи малоимущих и пенсионеров». Однако Кубилюсу критика нипочём, ведь за ним закрепилась слава «специалиста по кризисным ситуациям». В 2015 году Порошенко пригласил его в Киев на работу в команду зарубежных советников для «содействия в проведении реформ».

После этого политическому неудачнику не удалось стать первым ни в партии, ни в парламенте, ни правительстве Литвы. Разработанный Кубилюсом «Новый план Маршалла» для Украины в Европейском союзе тихо замолчали, и поддержки он не получил.