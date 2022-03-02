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Как разрывали Россию на высшем уровне: Онемел даже президент США

02 марта 2022, 09:21  •  273 • Политика
Ненавистники России всегда пытались разорвать нашу страну изнутри, нанося тем самым мощные и самые болезненные удары. Экс-министр иностранных дел России Андрей Козырев, рекомендовавший накануне нашим дипломатам сложить полномочия и отказаться от поддержки специальной освободительной операции, не был исключением в этой сложной цепи внутренних предателей. То, что выдал на тот момент официальный представитель русских, ввело в ступор даже президента США. Ричард Никсон просто онемел.
Напомним, что в своём Twitter-аккаунте Козырев призвал русских дипломатов уйти в отставку и не поддерживать освободительную спецоперацию в Донбассе и на Украине.
Как рассказал ТАСС источник в МИД России, Козырев был настолько антирусским элементом правительственной системы России, что после его отставки за 20 лет существования Дня дипломата русские представители дипведомств ни разу его не поздравили с этим профессиональным праздником. Более того – многие стыдились того факта, что работали в своё время с ним.
По словам собеседника ТАСС, Козырев также является автором крылатой фразы: "У России нет национальных интересов". Информатор рассказал о том, что, когда Козырев произнёс эту фразу в ответ на вопрос на тот момент президента США Ричарда Никсона, он "уточнив, не будет ли у США совета по выстраиванию нашего курса, американский президент онемел и лишь покачал головой".
Источник добавил, что Козырев уже давно ведёт антирусскую подрывную работу, живя за границей.
"Свою награду Андрей Владимирович уже получил, на его тридцать серебреников набежали проценты", - отметил он.

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