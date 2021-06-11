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Как разрушить Россию: всего три шага, чтобы уничтожить русских

11 июня 2021, 13:35  •  47 • Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева в ходе круглого стола в Общественной палате России говорила о принципах информационной войны, развязанной против России. Если говорить глобально, нужно сделать всего три шага, чтобы разрушить наше общество, а значит, и страну.
Сегодня деструктивная информация, вредящая нашему обществу, толком не блокируется, напомнила Инга Юмашева. И об этой проблеме эксперты говорят не первый день, а резолюция круглого стола на указанную тему рассматривается на уровне Госдуму:
Родительское сообщество уже устало бить в набат. И меры борьбы с деструктивным контентом, конечно, должны быть включены в актуальную повестку нового состава Госдумы. Нам сегодня нужно ужесточать наказания за навязывание детям опасных идей, моделей поведения. Нам нужно прорабатывать более эффективные механизмы блокировки подобной информации.
Инга Юмашева подчеркнула, что информационная война против России развязана по простой причине. К нам нельзя подобраться извне, поэтому и разрушать общество решено изнутри:
Деструктивный контент – это часть политики, направленной на разрушение нашей страны изнутри. Разрушение наших семей, традиционных ценностей. Это воздействие на умы, сердца – и психологическое, и физическое, которое приводит к повреждению здоровья наших детей. Это вопрос национальной безопасности. Глобальная цель разрушения – это смена репродуктивного поведения, взаимоотношений в семье, это прямой удар по демографии. Такие идеи, созданные и продвигаемые интересантами для влияния на политику других стран нацелены на сокращение населения в этих странах. Понятно, что малочисленное население такую большую территорию, как Россия, просто не сможет защитить. И если задаться вопросом, как сменить национальное правительство, если вы ядерная держава и извне к вам никак не достучаться, то очевидный ответ – зайти изнутри. В итоге эта агрессия направляется на Церковь, армию и семью, поскольку именно эти три направления – хранители наших традиций.
Подобная информационная война активно ведётся в соцсетях. И оружие нацелено на самых молодых людей.

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