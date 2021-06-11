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Как разрушить Россию: всего три шага, чтобы уничтожить русских
11 июня 2021, 13:35 • 47 • Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева в ходе круглого стола в Общественной палате России говорила о принципах информационной войны, развязанной против России. Если говорить глобально, нужно сделать всего три шага, чтобы разрушить наше общество, а значит, и страну.
Сегодня деструктивная информация, вредящая нашему обществу, толком не блокируется, напомнила Инга Юмашева. И об этой проблеме эксперты говорят не первый день, а резолюция круглого стола на указанную тему рассматривается на уровне Госдуму:
Инга Юмашева подчеркнула, что информационная война против России развязана по простой причине. К нам нельзя подобраться извне, поэтому и разрушать общество решено изнутри:
Подобная информационная война активно ведётся в соцсетях. И оружие нацелено на самых молодых людей.
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