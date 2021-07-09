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Как разрушить НАТО одним ударом: Полковник США указал на слабое место

09 июля 2021, 23:40  •  134 • Политика
Американский полковник Ганцингер предрёк НАТО развал в результате удара России и Китая. Это низвергнет Америку до уровня второстепенной державы и разрушит альянс, считает он.
НАТО потерпит сокрушительное поражение в войне с Россией и Китаем, так как военный блок выбрал неправильный курс развития вооружённых сил. Такое мнение высказал полковник ВВС США в отставке Марк Ганцингер.
По его словам, в Пентагоне руководствуются фразой "качество превыше количества" и потому сокращают численность армии, делая ставку на новые технологии. Полковник отмечает, что последние 30 лет американское военное ведомство "разрушало, чтобы строить", и теперь наступил час расплаты.
Ганцингер утверждает, что сейчас США не хватит сил для отражения нападения равного себе по силе противника, а также сдержать ядерный удар и защитить территорию страны. Военный указывает, что у американских военных нет средств для быстрого реагирования на атаку со стороны России и Китая.
Только авиация - бомбардировщики и истребители пятого поколения - могут оперативно отреагировать на такой глобальный вызов,
- заявил Марк Ганцингер в колонке для Defense News.
При этом американский полковник в отставке напомнил, что со времен холодной войны 66 % бомбардировщиков ВВС США отправили на свалку. По его оценкам, нынешняя мощь США вполовину меньше той, что была в 91-м году.
Ганцингер добавил, что если Россия и Китай одновременно нанесут удар по Тайваню и прибалтийским странам, а США не сможет дать на это оперативный ответ, это низвергнет Америку до уровня второстепенной державы. А это, в свою очередь, разрушит военный блок НАТО.

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