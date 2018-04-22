Как разрубить петлю анаконды? • 291 • Аналитика







Что с нами делают?





Во-первых , нас окружают военными базами с плацдармами для обезоруживающего молниеносного удара. От Аляски и Окинавы до Скандинавии через всё южное, юго-восточное и юго-западное направления. Петля анаконды! Вот только Арктику, судя по всему, отхватить не удастся. Хоть она и остаётся одним из самых опасных с точки зрения ракетно-ядерного удара направлений. В природе анаконда действует способом удушения. Западным стратегам показалось, что этого мало, и они решили устранить эту «недоработку» природы и окружили нас лабораториями бактериологического оружия, более подробно см. [1].



Критический для «анаконды» момент наступит в момент оборудования ударных военных плацдармов на Украине. Это будет означать, что время «Ч» установлено, и таймер отсчёта запущен. А пока анаконда брызжет ядом, о чём свидетельствуют, то периодически возникающие болезни домашнего скота и птицы в окрестностях биологических лабораторий, то эпидемии тяжёлого гриппа в нетипичные времена года.



Во-вторых , геополитическое давление. По всему периметру России развёрнута жёсткая борьба за влияние на элиты соседних стран. Где кнутом, а где пряником, наш геостратегический «партнёр» понуждает эти страны к союзу в борьбе с Россией. Понуждает поддерживать военные, экономические, дипломатические, коммуникационные, гуманитарные, информационные и даже научные санкции в целях усиления давления на нашу страну.



Появляются всё новые базы НАТО, организуются учения, вводятся комплексные меры экономического воздействия, высылаются дипломаты, выдумываются поводы для срыва строительства газопроводов, нарушения авиа сообщений, снижается уровень культурного обмена, развёрнута беспрецедентная информационная война, а наши ведущие учёные не могут публиковать свои статьи в международных научных изданиях даже в соавторстве с западными коллегами.



Уже организована новая «бархатная революция» в Армении. Казахстан вместо кириллицы вводит латиницу. В режиме неустойчивого «шатуна» находится Белоруссия (справедливости ради, надо заметить, что к этому приложили руку и наши структуры). На Украине легализуется собственная автокефальная церковь под лозунгом православия с целью полного вытеснения Русского патриархата из пределов «незалежной».



В-третьих , информационная война. Её цель – дискредитировать Россию в глазах общественности западных стран, но не только. Ставится цель довести репутацию страны до нерукопожатного уровня, сделать её изгоем, максимально унизив на международной арене. Этим самим готовится платформа общественного мнения для реального устранения России из системы международных отношений. Подробно об информационной войне изложено в [2]. В качестве повторения скажу: как бы мы ни оправдывались на организуемые провокации, клевету и ложь, это лишь ухудшает наше положение на информационном фронте. Потому что в информационной войне не бывает обороны, есть только наступление. А его мы не ведём: не умеем или не хотим, а может быть, и не разрешают.



В-четвёртых , экономическое положение страны. Несмотря на утверждения органов государственной статистики о наметившемся росте экономики, истинное её положение незавидное. Действия определённых кругов, находящихся у руля экономических структур, привели к тому, что теперь мы рост экономики измеряем не к лучшим её годам, а к худшим. Мы декларируем рост относительно предыдущего падения. К тому же само понятие «роста» не вполне характеризует её реальное положение. Подробно о разнице между экономическим ростом и экономическим развитием можно посмотреть здесь [3]. В этой статье подробно разложено, что и как делают с нашей экономикой, попутно искажая истинную картину мира. «Гамбургский счёт» от Трампа и Госдепа



Типичный пример: Россия в последние годы регулярно собирает рекордные урожаи зерновых. Не беда, что лучшие сорта продаются за рубеж, для внутреннего потребления в случае чего хватит. Но ведь хранить зерно негде. Значительная часть элеваторов, хлебоприёмных предприятий и зернохранилищ была построена в 50–70-е годы прошлого века, их износ составляет в среднем 70–80 процентов. На момент строительства использовались существовавшие технологии, которые на сегодняшний день устарели.



Многие элеваторы расположены в отделённых от мест сбора урожая местах, в некоторых случаях даже неизвестны владельцы элеваторов. Не хватает и вагонов для подвоза зерна в морские порты, а наличный подвижной состав изрядно изношен, требует замены или ремонта. Но и он зачастую используется для транспортировки других сыпучих грузов. Говорят, что выручка России от продажи зерна превышает даже выручку от продажи вооружения. А кто получает эту выручку? Сельхозпроизводство находится в частных руках, в том числе в собственности зарубежных компаний. Поэтому за рубеж зерно продаётся через оффшоры со всеми вытекающими для бюджета последствиями. Владельцы же инфраструктуры заинтересованы не в её развитии, а в выжимке всего, что можно ещё выжать из отрасли для своей прибыли.



В-пятых , «пятая колонна». Не секрет, что значительная часть нашей «элиты» (простите за кинологический термин, у нас теперь так принято) оказалась на крючке западных спецслужб. Это связано с наличием в зарубежных краях недвижимости, бизнеса, проживания и обучения членов семей элитных представителей российского общества. О грозящей опасности этого капкана автор предупреждал ещё в 2000 году в своём труде [4]. Однако никто не прислушался, и теперь попали, как кур в ощип, см. «закон о сомнительных капиталах» Великобритании и «кремлёвские списки госдепа». Находясь на крючке у властей наших стратегических конкурентов очень, очень трудно отстаивать национальные интересы – своё бы имущество спасти. Итоги недели. Доказательств нет, но «мы не сомневаемся»



В-шестых , генетическая война. Эта война охватывает не только создание целевого генетического оружия для снижения рождаемости, распространения неспецифических заболеваний, но и работу с продовольствием. Генетически модифицированные продукты – лишь часть этой войны. Знаете ли вы, что до 95 процентов семян под посев овощей завозятся из-за рубежа? Причём это патентованные наименования, поэтому мы не имеем права изымать семена из созревших плодов, чтобы посадить их в будущем году самостоятельно или вывести на их основе новые сорта. Поэтому однажды мы можем остаться без своих овощей. Огромная прореха в продовольственной безопасности страны!



В-седьмых , санкционная война. Целью санкций, принимаемых западными странами, в первую очередь, США, является изменение внешней и внутренней политики России путём нанесения неприемлемого ущерба финансам страны, а заодно определённому влиятельному кругу лиц, её экономике, а также международной репутации. Кроме того, они ставят целью снижение уровня жизни населения для провоцирования политической нестабильности, внутреннего давления на власть страны, вплоть до смены действующего политического режима, активации лоббистского давления на власть [5].



Несмотря на консолидацию народных масс вокруг фигуры В.В. Путина после присоединения Крыма, эффект от санкций постепенно накапливается. А эффект от ответных санкций России в отношении стран Запада только усиливает эти негативные тенденции – мы не можем противопоставить Западу ничего существенного, что могло бы повлиять на их решимость в развязанной экономической войне. Это вызвано общим снижением уровня жизни, разочарованием от бессилия против провокаций уже не только со стороны могущественных стран, но и от недавно братской нам Украины. Очень подробно, даже дотошно, анализ воздействия санкций на экономику страны изложен здесь [5], до ста страниц убористого текста с диаграммами и поясняющими графиками. Здесь были обработаны более пятидесяти источников, поэтому добавить к столь подробному и компетентному анализу практически нечего. Сирия в глобальном контексте: условия для «идеального шторма»?



Таким образом, подсчёт ракет, кораблей и самолётов противоборствующих сторон в Сирии – это лишь малая часть общей картины мира, в котором оказалась наша Родина. Расчёт американцев на то, что всё информационное пространство после бомбардировки Сирии будет заполнено победными реляциями об успехе советских систем ПВО сорокалетней давности, полностью оправдался – несть числа вдохновлённым комментариям.



Однако глобальная цель удара достигнута. Её суть состояла в том, чтобы довести до потенциальных союзников России, а также до покупателей её оружия простую мысль о том, что ни оружие России, ни даже присутствие российских войск на территории ваших государств не защитит вас от наших бомб и ракет. Сбили 71 ракету из 102-х? Это 70 процентов? Хорошо, мы направим 500 ракет, сколько вы собьёте? А из тысячи ракет и бомб сколько вы собьёте? Нашли две неразорвавшиеся ракеты? Ещё неизвестно, почему они не разорвались. Может быть, подсунули «куклу» в качестве начинки, хотя наверняка знать этого никто не может.



В Сирии идёт разведка боем со стороны США с некоторым участием союзников, а основная битва идёт комплексно, тщательно продумано и взвешенно в отношении рисков, с которыми они могут столкнуться, развязав борьбу с Россией.



Что мы можем противопоставить в борьбе за выживание?



Отметим, что мы эту борьбу даже не начинали. Я хочу пропустить военный компонент, на этот счёт материалов на данном ресурсе достаточно. Что касается новых видов вооружений, которые президент представил в своём докладе Федеральному собранию, то они находятся в разных степенях боевой готовности – от испытаний до процедуры принятия на вооружение, а это далеко от широкого внедрения в боевую подготовку войск и постановку на боевое дежурство. Поэтому и заспешили наши оппоненты с усилением давления на Россию, их эксперты говорят, что через пять лет победить Россию в войне будет невозможно. Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна»



С союзниками у нас неубедительно, наши естественные партнёры на словах нас поддерживают, но на деле получается далеко не всегда. Слишком много страху на них нагнали, да и своя элита у них имеется, которая, как и наши молодцы, на тот же крючок подсажена. Для приобретения новых и возвращения старых союзников необходимо создать соответствующие условия. В первую очередь должна быть экономическая выгода и безопасность от внешних угроз такого союза с Россией. Но пока нет первого фактора, второй не столь очевиден на фоне первого.



Об информационном противоборстве достаточно сказано в упомянутом мною выше источнике [2]. Можно лишь констатировать, что информационная война нами ведётся неверно, мы увязаем в деталях провокаций, постоянно оправдываемся, как школьник перед строгим учителем. При этом пропускаем удар за ударом: от «Боинга» и Скрипалей до несчастного судна «Норд».



В то же время положение должно быть таковым, чтобы никому и в голову не могла прийти мысль о причинении вреда гражданину России. А нас бьют везде с громкой помпой, широко освещая все сопутствующие унижения. В довершение к этому пишут, что Израиль уже заявил об уничтожении С-300 в случае его поставки вооружённым силам Сирии. И ведь уничтожат! Были сообщения, что так они уже делали несколько лет назад.



Об экономике. «Модернизировать бизнес не может тот, кто создавал этот бизнес» (Ли Якокка). Поэтому действующая команда экономического блока, если она останется, лишь усугубит наше и без того плачевное положение. Но будет ещё хуже, если вернётся ранее изгнанный из правительства персонаж, разработавший тухлую стратегию экономического развития до 2035 года. Натовский сценарий массированного авиационного удара: точка невозврата



Настала пора новых технологий управления экономическим развитием. Подчёркиваю, экономическим развитием, а не экономическим ростом . И в действующей команде трудно выделить достаточно компетентную фигуру в этой сфере, о чём я писал в своих статьях, опубликованных на этом ресурсе, ранее.



От бесконечных форумов толку мало, лишь дополнительные траты бюджета, которые, скорее всего, уже отнесены к расходам на мероприятия «экономического роста», «инноваций» и «цифровизации».



О «пятой колонне» сказано много. Но где реальные меры по её нейтрализации? С коррупцией, похоже, бороться как-то начали, но ведь именно «пятая колонна» вкупе с либеральной оппозицией ставит палки в колёса реальному экономическому развитию. А у нас на всех государственных телеканалах либералы, а с ними и приглашённые западные и украинские «эксперты», получают гонорары за выливаемую ими грязную ложь на нашу страну.



Что касается генетической войны, то попробуйте обратиться в ФАНО за финансированием хотя бы исследований этого грозного фактора. Четыреста учёных РАН уже писали президенту письмо о состоянии фундаментальной науки. Его и переслали в ФАНО, на которое они жаловались.



О санкциях. От санкций мы никак не спасёмся. Они будут только усиливаться и ужесточаться, становясь всё изощрённее. Контр санкции особого действия на Запад не возымеют. Даже если они и принесут какие-то убытки, то просто допечатают деньги, денежный станок у них в руках. Более того, афишированные в СМИ контрсанкции могут иметь негативные последствия (особенно в отдалённой перспективе) для нас в большей степени, чем для наших конкурентов. При этом надеяться на здравый смысл со стороны наших разработчиков контр мер трудно – от выступлений большинства из них на тематических ток-шоу порой волосы дыбом встают.



И ещё об одном довольно странном явлении стоит упомянуть, поскольку оно стало приобретать системный характер. В последнее время появились сообщения о фактической ликвидации либо физической расправе над людьми, имеющими непосредственное отношение к безопасности страны. Это и погибший в СИЗО «русский Илон Маск» Валерий Пшеничный, и подвергшийся удару по голове и пыткам генеральный директор «Корпорации «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов (гиперзвук), и задержанный Александр Гомзин — генеральный директор Опытно-конструкторского бюро им. Симонова, специализирующегося на разработке беспилотной авиатехники («загадочный русский беспилотник») [6]. Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Ответ критикам



Нормальному человеку вряд ли придёт в голову, что генеральный директор, каким бы корыстным он ни был, возьмёт на себя смелость заниматься рискованными мошенническими операциями с финансами госзаказа по обороне. И почему носители государственных секретов столь беззащитны перед обычными грабителями? Не хочется думать, но на ум приходит сравнение с уничтожением основных разработчиков ядерной промышленности Ирана одной могущественной спецслужбой. Но даже если это не так, то в любом варианте очевиден ущерб от подобных случаев обороноспособности страны. Хоть на уровне технических результатов разработок, хоть на уровне морально-психологического состояния производственных коллективов, от которых требуется напряжённая творческая работа.



В сухом остатке: против нас уже развязана полномасштабная комплексная (хотите — гибридная, хотите — сетецентричная) война. Она включает множество компонентов, основные из которых мы кратко рассмотрели. Это война на выживание только одной из сторон и помощи нам ожидать неоткуда. Также маловероятна надежда на восстановление нормальных взаимоотношений с западным миром при условии соблюдения нашего суверенитета, государственной целостности и стратегических интересов. Этого в первую очередь не хочет сам западный мир.



Что делать в сложившихся условиях?



Вариант 1: решительно и наступательно бороться теми силами и средствами, которые нам доступны, и которые, по крайней мере, сравнимы с силами и средствами нашего визави, нанося ему неприемлемый ущерб. Имеющееся у нас в распоряжении время, а его очень мало, нужно использовать для усиления своих конкурентных преимуществ. Солсбери — фабрика дымовых завес



Вариант 2: точечно отвечать на агрессивные действия, заботясь о минимальном ущербе для себя и сохраняя дверь для восстановления отношений открытой, заодно пытаясь спасти своё зарубежное имущество и деньги.



Вариант 3: принять точку зрения либеральной части российского общества, и «лечь» под Запад, потеряв собственную идентичность.



Предложите другие варианты!



Справка: В природе, чтобы победить анаконду, надо отрубить ей голову.



Источники:

1. Окружены заразой // https://newinform.com/25003-okruzheny-zarazoi-vokrug-rossii-mnozhatsya-bazy-nato-i-laboratorii-ssha

2. Россия – воинственная страна? Это ложь! // https://topwar.ru/139180-voyna-bez-pravil.html.

3. Инфляция или мошенничество? Как отличить первое от второго // https://topwar.ru/139896-chto-takoe-inflyaciya-i-pochemu-ona-ne-moshennichestvo.html.

4. Лукашев А.В., Пониделко А.В. Чёрный PR как способ овладения властью, или Бомба для имиджмейкера. СПб., Бизнес-пресса, 2000.

5. http://voprosik.net/chem-zapad-mozhet-davit-rossiyu.

6. Арестован разработчик «загадочного русского беспилотника» // https://lenta.ru/news/2018/04/20/arestgomzina. События последних лет позволяют утверждать, что Запад пошёл в свой последний поход. Поход на Восток. Поход на Россию. Ставкой этого похода является тысячелетиями ожидаемая победа над непокорной Русью. Но исходов у этого похода может быть три: первый, ожидаемый Западом: уничтожение самого непокорного на Земле народа; второй – боевая ничья, когда на планете останутся лишь радиоактивные мутанты; третий – всё произойдёт как всегда, т.е. опять, как и каждый раз в течение предыдущего тысячелетия, будут те же «грабли». Только в этот раз грабли таки расшибут вдребезги упрямый лоб., нас окружают военными базами с плацдармами для обезоруживающего молниеносного удара. От Аляски и Окинавы до Скандинавии через всё южное, юго-восточное и юго-западное направления. Петля анаконды! Вот только Арктику, судя по всему, отхватить не удастся. Хоть она и остаётся одним из самых опасных с точки зрения ракетно-ядерного удара направлений. В природе анаконда действует способом удушения. Западным стратегам показалось, что этого мало, и они решили устранить эту «недоработку» природы и окружили нас лабораториями бактериологического оружия, более подробно см. [1].Критический для «анаконды» момент наступит в момент оборудования ударных военных плацдармов на Украине. Это будет означать, что время «Ч» установлено, и таймер отсчёта запущен. А пока анаконда брызжет ядом, о чём свидетельствуют, то периодически возникающие болезни домашнего скота и птицы в окрестностях биологических лабораторий, то эпидемии тяжёлого гриппа в нетипичные времена года., геополитическое давление. По всему периметру России развёрнута жёсткая борьба за влияние на элиты соседних стран. Где кнутом, а где пряником, наш геостратегический «партнёр» понуждает эти страны к союзу в борьбе с Россией. Понуждает поддерживать военные, экономические, дипломатические, коммуникационные, гуманитарные, информационные и даже научные санкции в целях усиления давления на нашу страну.Появляются всё новые базы НАТО, организуются учения, вводятся комплексные меры экономического воздействия, высылаются дипломаты, выдумываются поводы для срыва строительства газопроводов, нарушения авиа сообщений, снижается уровень культурного обмена, развёрнута беспрецедентная информационная война, а наши ведущие учёные не могут публиковать свои статьи в международных научных изданиях даже в соавторстве с западными коллегами.Уже организована новая «бархатная революция» в Армении. Казахстан вместо кириллицы вводит латиницу. В режиме неустойчивого «шатуна» находится Белоруссия (справедливости ради, надо заметить, что к этому приложили руку и наши структуры). На Украине легализуется собственная автокефальная церковь под лозунгом православия с целью полного вытеснения Русского патриархата из пределов «незалежной»., информационная война. Её цель – дискредитировать Россию в глазах общественности западных стран, но не только. Ставится цель довести репутацию страны до нерукопожатного уровня, сделать её изгоем, максимально унизив на международной арене. Этим самим готовится платформа общественного мнения для реального устранения России из системы международных отношений. Подробно об информационной войне изложено в [2]. В качестве повторения скажу: как бы мы ни оправдывались на организуемые провокации, клевету и ложь, это лишь ухудшает наше положение на информационном фронте. Потому что в информационной войне не бывает обороны, есть только наступление. А его мы не ведём: не умеем или не хотим, а может быть, и не разрешают., экономическое положение страны. Несмотря на утверждения органов государственной статистики о наметившемся росте экономики, истинное её положение незавидное. Действия определённых кругов, находящихся у руля экономических структур, привели к тому, что теперь мы рост экономики измеряем не к лучшим её годам, а к худшим. Мы декларируем рост относительно предыдущего падения. К тому же само понятие «роста» не вполне характеризует её реальное положение. Подробно о разнице между экономическим ростом и экономическим развитием можно посмотреть здесь [3]. В этой статье подробно разложено, что и как делают с нашей экономикой, попутно искажая истинную картину мира.Типичный пример: Россия в последние годы регулярно собирает рекордные урожаи зерновых. Не беда, что лучшие сорта продаются за рубеж, для внутреннего потребления в случае чего хватит. Но ведь хранить зерно негде. Значительная часть элеваторов, хлебоприёмных предприятий и зернохранилищ была построена в 50–70-е годы прошлого века, их износ составляет в среднем 70–80 процентов. На момент строительства использовались существовавшие технологии, которые на сегодняшний день устарели.Многие элеваторы расположены в отделённых от мест сбора урожая местах, в некоторых случаях даже неизвестны владельцы элеваторов. Не хватает и вагонов для подвоза зерна в морские порты, а наличный подвижной состав изрядно изношен, требует замены или ремонта. Но и он зачастую используется для транспортировки других сыпучих грузов. Говорят, что выручка России от продажи зерна превышает даже выручку от продажи вооружения. А кто получает эту выручку? Сельхозпроизводство находится в частных руках, в том числе в собственности зарубежных компаний. Поэтому за рубеж зерно продаётся через оффшоры со всеми вытекающими для бюджета последствиями. Владельцы же инфраструктуры заинтересованы не в её развитии, а в выжимке всего, что можно ещё выжать из отрасли для своей прибыли., «пятая колонна». Не секрет, что значительная часть нашей «элиты» (простите за кинологический термин, у нас теперь так принято) оказалась на крючке западных спецслужб. Это связано с наличием в зарубежных краях недвижимости, бизнеса, проживания и обучения членов семей элитных представителей российского общества. О грозящей опасности этого капкана автор предупреждал ещё в 2000 году в своём труде [4]. Однако никто не прислушался, и теперь попали, как кур в ощип, см. «закон о сомнительных капиталах» Великобритании и «кремлёвские списки госдепа». Находясь на крючке у властей наших стратегических конкурентов очень, очень трудно отстаивать национальные интересы – своё бы имущество спасти., генетическая война. Эта война охватывает не только создание целевого генетического оружия для снижения рождаемости, распространения неспецифических заболеваний, но и работу с продовольствием. Генетически модифицированные продукты – лишь часть этой войны. Знаете ли вы, что до 95 процентов семян под посев овощей завозятся из-за рубежа? Причём это патентованные наименования, поэтому мы не имеем права изымать семена из созревших плодов, чтобы посадить их в будущем году самостоятельно или вывести на их основе новые сорта. Поэтому однажды мы можем остаться без своих овощей. Огромная прореха в продовольственной безопасности страны!, санкционная война. Целью санкций, принимаемых западными странами, в первую очередь, США, является изменение внешней и внутренней политики России путём нанесения неприемлемого ущерба финансам страны, а заодно определённому влиятельному кругу лиц, её экономике, а также международной репутации. Кроме того, они ставят целью снижение уровня жизни населения для провоцирования политической нестабильности, внутреннего давления на власть страны, вплоть до смены действующего политического режима, активации лоббистского давления на власть [5].Несмотря на консолидацию народных масс вокруг фигуры В.В. Путина после присоединения Крыма, эффект от санкций постепенно накапливается. А эффект от ответных санкций России в отношении стран Запада только усиливает эти негативные тенденции – мы не можем противопоставить Западу ничего существенного, что могло бы повлиять на их решимость в развязанной экономической войне. Это вызвано общим снижением уровня жизни, разочарованием от бессилия против провокаций уже не только со стороны могущественных стран, но и от недавно братской нам Украины. Очень подробно, даже дотошно, анализ воздействия санкций на экономику страны изложен здесь [5], до ста страниц убористого текста с диаграммами и поясняющими графиками. Здесь были обработаны более пятидесяти источников, поэтому добавить к столь подробному и компетентному анализу практически нечего.Таким образом, подсчёт ракет, кораблей и самолётов противоборствующих сторон в Сирии – это лишь малая часть общей картины мира, в котором оказалась наша Родина. Расчёт американцев на то, что всё информационное пространство после бомбардировки Сирии будет заполнено победными реляциями об успехе советских систем ПВО сорокалетней давности, полностью оправдался – несть числа вдохновлённым комментариям.Однако глобальная цель удара достигнута. Её суть состояла в том, чтобы довести до потенциальных союзников России, а также до покупателей её оружия простую мысль о том, что ни оружие России, ни даже присутствие российских войск на территории ваших государств не защитит вас от наших бомб и ракет. Сбили 71 ракету из 102-х? Это 70 процентов? Хорошо, мы направим 500 ракет, сколько вы собьёте? А из тысячи ракет и бомб сколько вы собьёте? Нашли две неразорвавшиеся ракеты? Ещё неизвестно, почему они не разорвались. Может быть, подсунули «куклу» в качестве начинки, хотя наверняка знать этого никто не может.В Сирии идёт разведка боем со стороны США с некоторым участием союзников, а основная битва идёт комплексно, тщательно продумано и взвешенно в отношении рисков, с которыми они могут столкнуться, развязав борьбу с Россией.Отметим, что мы эту борьбу даже не начинали. Я хочу пропустить военный компонент, на этот счёт материалов на данном ресурсе достаточно. Что касается новых видов вооружений, которые президент представил в своём докладе Федеральному собранию, то они находятся в разных степенях боевой готовности – от испытаний до процедуры принятия на вооружение, а это далеко от широкого внедрения в боевую подготовку войск и постановку на боевое дежурство. Поэтому и заспешили наши оппоненты с усилением давления на Россию, их эксперты говорят, что через пять лет победить Россию в войне будет невозможно.С союзниками у нас неубедительно, наши естественные партнёры на словах нас поддерживают, но на деле получается далеко не всегда. Слишком много страху на них нагнали, да и своя элита у них имеется, которая, как и наши молодцы, на тот же крючок подсажена. Для приобретения новых и возвращения старых союзников необходимо создать соответствующие условия. В первую очередь должна быть экономическая выгода и безопасность от внешних угроз такого союза с Россией. Но пока нет первого фактора, второй не столь очевиден на фоне первого.Об информационном противоборстве достаточно сказано в упомянутом мною выше источнике [2]. Можно лишь констатировать, что информационная война нами ведётся неверно, мы увязаем в деталях провокаций, постоянно оправдываемся, как школьник перед строгим учителем. При этом пропускаем удар за ударом: от «Боинга» и Скрипалей до несчастного судна «Норд».В то же время положение должно быть таковым, чтобы никому и в голову не могла прийти мысль о причинении вреда гражданину России. А нас бьют везде с громкой помпой, широко освещая все сопутствующие унижения. В довершение к этому пишут, что Израиль уже заявил об уничтожении С-300 в случае его поставки вооружённым силам Сирии. И ведь уничтожат! Были сообщения, что так они уже делали несколько лет назад.Об экономике. «Модернизировать бизнес не может тот, кто создавал этот бизнес» (Ли Якокка). Поэтому действующая команда экономического блока, если она останется, лишь усугубит наше и без того плачевное положение. Но будет ещё хуже, если вернётся ранее изгнанный из правительства персонаж, разработавший тухлую стратегию экономического развития до 2035 года.Настала пора новых технологий управления экономическим развитием.. И в действующей команде трудно выделить достаточно компетентную фигуру в этой сфере, о чём я писал в своих статьях, опубликованных на этом ресурсе, ранее.От бесконечных форумов толку мало, лишь дополнительные траты бюджета, которые, скорее всего, уже отнесены к расходам на мероприятия «экономического роста», «инноваций» и «цифровизации».О «пятой колонне» сказано много. Но где реальные меры по её нейтрализации? С коррупцией, похоже, бороться как-то начали, но ведь именно «пятая колонна» вкупе с либеральной оппозицией ставит палки в колёса реальному экономическому развитию. А у нас на всех государственных телеканалах либералы, а с ними и приглашённые западные и украинские «эксперты», получают гонорары за выливаемую ими грязную ложь на нашу страну.Что касается генетической войны, то попробуйте обратиться в ФАНО за финансированием хотя бы исследований этого грозного фактора. Четыреста учёных РАН уже писали президенту письмо о состоянии фундаментальной науки. Его и переслали в ФАНО, на которое они жаловались.О санкциях. От санкций мы никак не спасёмся. Они будут только усиливаться и ужесточаться, становясь всё изощрённее. Контр санкции особого действия на Запад не возымеют. Даже если они и принесут какие-то убытки, то просто допечатают деньги, денежный станок у них в руках. Более того, афишированные в СМИ контрсанкции могут иметь негативные последствия (особенно в отдалённой перспективе) для нас в большей степени, чем для наших конкурентов. При этом надеяться на здравый смысл со стороны наших разработчиков контр мер трудно – от выступлений большинства из них на тематических ток-шоу порой волосы дыбом встают.И ещё об одном довольно странном явлении стоит упомянуть, поскольку оно стало приобретать системный характер. В последнее время появились сообщения о фактической ликвидации либо физической расправе над людьми, имеющими непосредственное отношение к безопасности страны. Это и погибший в СИЗО «русский Илон Маск» Валерий Пшеничный, и подвергшийся удару по голове и пыткам генеральный директор «Корпорации «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов (гиперзвук), и задержанный Александр Гомзин — генеральный директор Опытно-конструкторского бюро им. Симонова, специализирующегося на разработке беспилотной авиатехники («загадочный русский беспилотник») [6].Нормальному человеку вряд ли придёт в голову, что генеральный директор, каким бы корыстным он ни был, возьмёт на себя смелость заниматься рискованными мошенническими операциями с финансами госзаказа по обороне. И почему носители государственных секретов столь беззащитны перед обычными грабителями? Не хочется думать, но на ум приходит сравнение с уничтожением основных разработчиков ядерной промышленности Ирана одной могущественной спецслужбой. Но даже если это не так, то в любом варианте очевиден ущерб от подобных случаев обороноспособности страны. Хоть на уровне технических результатов разработок, хоть на уровне морально-психологического состояния производственных коллективов, от которых требуется напряжённая творческая работа.против нас уже развязана полномасштабная комплексная (хотите — гибридная, хотите — сетецентричная) война. Она включает множество компонентов, основные из которых мы кратко рассмотрели. Это война на выживание только одной из сторон и помощи нам ожидать неоткуда. Также маловероятна надежда на восстановление нормальных взаимоотношений с западным миром при условии соблюдения нашего суверенитета, государственной целостности и стратегических интересов. Этого в первую очередь не хочет сам западный мир.Вариант 1: решительно и наступательно бороться теми силами и средствами, которые нам доступны, и которые, по крайней мере, сравнимы с силами и средствами нашего визави, нанося ему неприемлемый ущерб. Имеющееся у нас в распоряжении время, а его очень мало, нужно использовать для усиления своих конкурентных преимуществ.Вариант 2: точечно отвечать на агрессивные действия, заботясь о минимальном ущербе для себя и сохраняя дверь для восстановления отношений открытой, заодно пытаясь спасти своё зарубежное имущество и деньги.Вариант 3: принять точку зрения либеральной части российского общества, и «лечь» под Запад, потеряв собственную идентичность.Предложите другие варианты!Источники: Автор: Анатолий Лукашев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 291 Источник Похожие новости «Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют Синайская кампания. Часть 3-я. Финал и эпилог Героин и военные базы. Всё идёт по плану!

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