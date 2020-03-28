Как раздували панику во время эпидемий последних лет • 41 • Аналитика

Сколько существует человечество, столько оно, естественно, и болеет. При этом болезни периодически охватывают достаточно большое количество жителей нашей планеты, превращаясь в эпидемии и пандемии. Давно известно, что такие массовые вспышки неизменно сопровождаются паникой, истерией, распространением самых невероятных слухов и предсказаний. Стоит вспомнить, как подобные вещи происходили во время последних нашествий вирусов, получивших в мире наиболее широкую огласку.



Остановимся на трех наиболее ярких случаях: эпидемиях SARS или атипичной пневмонии, вируса лихорадки «Эбола» и свиного гриппа H1N1. Для начала можно выделить некий общий сценарий нагнетания истерии вокруг всех этих заболеваний, не меняющийся от раза к разу.







В некоей "далекой" стране вдруг возникает очаг инфекции, о которой немедля начинают заявлять: мол, болезнь «не имеет аналогов», «врачи никогда не сталкивались ни с чем подобным», «фантастически быстро распространяется», «смертоносна, как никогда ранее».



Впоследствии, как правило, выясняется, что дело мы имеем с несколько видоизмененным штаммом давно известного науке вируса, смертность от которого не намного превышает летальность обычного сезонного гриппа, а заразность преувеличена в разы и даже на порядки. Но дело уже сделано: нездоровый в самом буквальном смысле слова интерес аудитории мировых СМИ вызван, первые семена паники посеяны.



Никто не будет спорить с тем, что SARS (атипичная пневмония), в 2002-2003 годах начавшая распространяться из Китая сперва по странам Юго-Восточной Азии, а затем и по всему миру, заболеванием была опасным. Всемирная организация здравоохранения недаром забила тревогу, предупреждая о возможной пандемии (пусть и несколько запоздало). Однако закончилось все менее 9 тысячами заболевших в 29 странах и 774 летальными исходами. При этом накал страстей в мире царил невероятный: апокалиптические прогнозы о том, что новая хворь выкосит чуть ли не половину человечества, звучали каждый день. Особенно жуткая паника, кстати, царила в самом Китае. Летучих мышей (оказавшихся источником заразы) истребляли десятками тысяч, под горячую руку не щадя и некоторых прочих представвителей фауны. Во всем мире СМИ писали о «громадных котлованах, в которых власти Поднебесной тайком сжигают десятки тысяч трупов». В реальности ничего такого, конечно же, не было.



В 2009 году подоспел свиной грипп. Его очаг был выявлен в Мексике, что крайне напрягло соседние Соединенные Штаты. Весь остальной мир, впрочем, тоже. В данном случае ВОЗ объявила не о возможности пандемии, а о ее "свершившемся начале". С одной стороны, определенные основания к тому были: H1N1 переболело более 250 миллионов человек, из которых более 26 тысяч умерло. Тем не менее, после окончания поднятого до небес ажиотажа на чиновников ВОЗ обрушился шквал обвинений в раздувании страхов и необоснованных заявлениях о масштабах и опасности заболевания. В конечном итоге, как выяснилось, летальность свиного гриппа была не больше, чем у любого другого штамма этой болезни. Особенно обиделись немцы: правительства их федеральных земель с перепугу накупили почти на 240 миллионов евро «чудодейственных вакцин», которые потом не знали куда девать.



Впоследствии против ВОЗ, лошадиными дозами вбрасывавшей в информационное пространство прогнозы развития пандемии (один мрачнее другого), было выдвинуто обвинение в том, что все эти выкладки рождались аналитиками, состоявшими на содержании фармацевтических компаний. Больше всего грешили на швейцарскую фармацевтическую компанию Roche Holding AG, производящую препарат Tamiflu. Создать «стратегические запасы» этого препарата ВОЗ как раз и рекомендовала многим странам. Претензии были весьма серьезными и аргументированными, поддерживал их, к примеру, «Британский медицинский журнал», а также другие авторитетные издания и организации. Но как-то обошлось…



Новая волна ужаса охватила мир при слове «Эбола». Очередная «сверхболезнь», которая, конечно же, «убьет нас всех». Особо таинственный и мрачный ореол вирусу придавало его африканское происхождение, а панику умножали леденящие душу рассказы «очевидцев», усиленно тиражируемые СМИ. Чего только нам не рассказывали об этой болезни! И смертность от нее едва ли не 100%, и распространяется она стремительнее лесного пожара, и излечить от нее, конечно же, "невозможно". Доходило до параноидальных страшилок вроде рассказов о том, что умершие от Эболы… превращаются в зомби и нападают на людей! Было такое, было, и отнюдь не только в желтой прессе.



В Европе взвинченность людей дошла до такого предела, что, к примеру, министерство здравоохранения Франции вынуждено было открыть «горячую линию», куда особо озабоченные кошмарными перспективами пандемии жители страны могли звонить, чтобы излить свои страхи и просто «поинтересоваться ситуацией». В конечном итоге выяснилось, что за пределы «черного континента» эта болезнь, за исключением совершенно единичных случаев, не выходит, воздушно-капельным путем не передается и вообще не имеет такого уж широкого распространения даже в самой Африке. Причина как высокой смертности, так и массовой заражаемости во вполне определенном ряде регионов, – предельно низкий уровень санитарии и медицинского обслуживания. Массового вымирания не случилось.



Знаете, какое, на мой взгляд, самое ужасное из последствий всех этих волн всемирной паники, неизменно оказывавшейся то ли беспочвенной, то ли невероятно преувеличенной? То самое, что предельно конкретно описано в притче про мальчика-пастушка, истошно вопившего: «Волки!», чтобы привлечь к себе внимание. Когда хищники и вправду пришли, его крики просто проигнорировали… Возможно, если бы за последние пару десятилетий мир меньше пугали бы «смертельной пандемией», которая на поверку оказывалась не такой уж смертельной и вовсе не пандемией, то в начале нынешнего года он (мир) более оперативно и действенно отреагировал бы на появление действительно нешуточной угрозы — COVID-19. Что теперь поделаешь. Остается только извлечь уроки на будущее. Сколько существует человечество, столько оно, естественно, и болеет. При этом болезни периодически охватывают достаточно большое количество жителей нашей планеты, превращаясь в эпидемии и пандемии. Давно известно, что такие массовые вспышки неизменно сопровождаются паникой, истерией, распространением самых невероятных слухов и предсказаний. Стоит вспомнить, как подобные вещи происходили во время последних нашествий вирусов, получивших в мире наиболее широкую огласку.Остановимся на трех наиболее ярких случаях: эпидемиях SARS или атипичной пневмонии, вируса лихорадки «Эбола» и свиного гриппа H1N1. Для начала можно выделить некий общий сценарий нагнетания истерии вокруг всех этих заболеваний, не меняющийся от раза к разу.В некоей "далекой" стране вдруг возникает очаг инфекции, о которой немедля начинают заявлять: мол, болезнь «не имеет аналогов», «врачи никогда не сталкивались ни с чем подобным», «фантастически быстро распространяется», «смертоносна, как никогда ранее».Впоследствии, как правило, выясняется, что дело мы имеем с несколько видоизмененным штаммом давно известного науке вируса, смертность от которого не намного превышает летальность обычного сезонного гриппа, а заразность преувеличена в разы и даже на порядки. Но дело уже сделано: нездоровый в самом буквальном смысле слова интерес аудитории мировых СМИ вызван, первые семена паники посеяны.Никто не будет спорить с тем, что SARS (атипичная пневмония), в 2002-2003 годах начавшая распространяться из Китая сперва по странам Юго-Восточной Азии, а затем и по всему миру, заболеванием была опасным. Всемирная организация здравоохранения недаром забила тревогу, предупреждая о возможной пандемии (пусть и несколько запоздало). Однако закончилось все менее 9 тысячами заболевших в 29 странах и 774 летальными исходами. При этом накал страстей в мире царил невероятный: апокалиптические прогнозы о том, что новая хворь выкосит чуть ли не половину человечества, звучали каждый день. Особенно жуткая паника, кстати, царила в самом Китае. Летучих мышей (оказавшихся источником заразы) истребляли десятками тысяч, под горячую руку не щадя и некоторых прочих представвителей фауны. Во всем мире СМИ писали о «громадных котлованах, в которых власти Поднебесной тайком сжигают десятки тысяч трупов». В реальности ничего такого, конечно же, не было.В 2009 году подоспел свиной грипп. Его очаг был выявлен в Мексике, что крайне напрягло соседние Соединенные Штаты. Весь остальной мир, впрочем, тоже. В данном случае ВОЗ объявила не о возможности пандемии, а о ее "свершившемся начале". С одной стороны, определенные основания к тому были: H1N1 переболело более 250 миллионов человек, из которых более 26 тысяч умерло. Тем не менее, после окончания поднятого до небес ажиотажа на чиновников ВОЗ обрушился шквал обвинений в раздувании страхов и необоснованных заявлениях о масштабах и опасности заболевания. В конечном итоге, как выяснилось, летальность свиного гриппа была не больше, чем у любого другого штамма этой болезни. Особенно обиделись немцы: правительства их федеральных земель с перепугу накупили почти на 240 миллионов евро «чудодейственных вакцин», которые потом не знали куда девать.Впоследствии против ВОЗ, лошадиными дозами вбрасывавшей в информационное пространство прогнозы развития пандемии (один мрачнее другого), было выдвинуто обвинение в том, что все эти выкладки рождались аналитиками, состоявшими на содержании фармацевтических компаний. Больше всего грешили на швейцарскую фармацевтическую компанию Roche Holding AG, производящую препарат Tamiflu. Создать «стратегические запасы» этого препарата ВОЗ как раз и рекомендовала многим странам. Претензии были весьма серьезными и аргументированными, поддерживал их, к примеру, «Британский медицинский журнал», а также другие авторитетные издания и организации. Но как-то обошлось…Новая волна ужаса охватила мир при слове «Эбола». Очередная «сверхболезнь», которая, конечно же, «убьет нас всех». Особо таинственный и мрачный ореол вирусу придавало его африканское происхождение, а панику умножали леденящие душу рассказы «очевидцев», усиленно тиражируемые СМИ. Чего только нам не рассказывали об этой болезни! И смертность от нее едва ли не 100%, и распространяется она стремительнее лесного пожара, и излечить от нее, конечно же, "невозможно". Доходило до параноидальных страшилок вроде рассказов о том, что умершие от Эболы… превращаются в зомби и нападают на людей! Было такое, было, и отнюдь не только в желтой прессе.В Европе взвинченность людей дошла до такого предела, что, к примеру, министерство здравоохранения Франции вынуждено было открыть «горячую линию», куда особо озабоченные кошмарными перспективами пандемии жители страны могли звонить, чтобы излить свои страхи и просто «поинтересоваться ситуацией». В конечном итоге выяснилось, что за пределы «черного континента» эта болезнь, за исключением совершенно единичных случаев, не выходит, воздушно-капельным путем не передается и вообще не имеет такого уж широкого распространения даже в самой Африке. Причина как высокой смертности, так и массовой заражаемости во вполне определенном ряде регионов, – предельно низкий уровень санитарии и медицинского обслуживания. Массового вымирания не случилось.Знаете, какое, на мой взгляд, самое ужасное из последствий всех этих волн всемирной паники, неизменно оказывавшейся то ли беспочвенной, то ли невероятно преувеличенной? То самое, что предельно конкретно описано в притче про мальчика-пастушка, истошно вопившего: «Волки!», чтобы привлечь к себе внимание. Когда хищники и вправду пришли, его крики просто проигнорировали… Возможно, если бы за последние пару десятилетий мир меньше пугали бы «смертельной пандемией», которая на поверку оказывалась не такой уж смертельной и вовсе не пандемией, то в начале нынешнего года он (мир) более оперативно и действенно отреагировал бы на появление действительно нешуточной угрозы — COVID-19. Что теперь поделаешь. Остается только извлечь уроки на будущее. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





41 Источник Похожие новости Самолёт альпийских лугов Страшные мартовские годовщины The National Interest, а чего вы, собственно, хотели? Звёзды, полосы, восходящее солнце, гиперзвук и многообещающие планы Эволюция танковой брони: вчера, сегодня, завтра Коронавирус: как перестать паниковать и успокоиться? Новости партнеров