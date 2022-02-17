Как разделят Украину? Русские предложили "не жадничать"

Слухи о якобы готовящемся русском вторжении третий месяц активно муссируют издания США и Великобритании, последнее "назначили" на 16 февраля. В Москве неоднократно заявляли, что мы ни на кого нападать не собираемся, но Киев должен понимать опасность вероятных провокаций: ответ Москвы будет жёстким. Первый министр госбезопасности ДНР, соруководитель "Союза ополченцев Донбасса" Андрей Пинчук убеждён: большой войны в любом случае не будет. В интервью Царьграду он рассказал, что, за исключением четырёх областей, украинцы будут массово сдаваться и принимать русское гражданство. А что касается остальных – "лучше не жадничать".

Царьград: Сейчас много говорят о возможных последствиях военной провокации Украины. В одном из недавних интервью рок-певица Юлия Чичерина заявила, что на самом деле Украина давно готова войти в состав России. Корректно ли утверждать подобное про все регионы этой страны?

Андрей Пинчук: Ключ к этому вопросу простой, стоит лишь вспомнить, какой Украина вышла из Советского Союза после его распада в 1991 году и в каком виде она входила в состав СССР. Если посмотреть карту первоначальных её областей, то вы увидите, насколько сильно эта территория отличается от нынешней Украины. Точка отсчёта – это вхождение Украины в состав Союза. Смотрим, как прирастали её территории: это Буковина (нынешняя Черновицкая область), этнически румынская территория; это Закарпатье, которое, по сути, только в 54–56 году стало частью Украины, а вообще это этническая Венгрия; и это Польша, которая претендует на Львов и на Ивано-Франковск. В теории на Буковину могла претендовать ещё Австрия, но она от своих претензий отказалась в рамках Австро-Венгрии.

– Этнически жители этих регионов – не украинцы?

– Там проживает много этнических граждан, которые не являются ни украинцами, ни русскими. И даже юридически жители большей части Черновицкой, например, области имеют не одно гражданство, как минимум – украинское и румынское, потому что это этнические румыны. То же самое и с Закарпатьем – Венгрия абсолютно не скрывает, что работает со своими соотечественниками, и это люди, которые кровными узами связаны именно с Венгрией, поэтому они никогда ни с Украиной, ни с Россией.

Спорный вопрос, конечно, по Польше и Львову, так как они вообще считают, что это город Лемберг. С другой стороны, Польша сама долгое время входила в состав России как княжество Польское…

– А как обстоит ситуация с остальными территориями Украины?

– Все остальные земли – это этническая территория России. Её даже сложно назвать Украиной. Как и с Крымом, где исторически была русская территория, по всей этой территории присоединялись другие земли. Это и в Сумах, и в Полтаве. Ну какая Полтава – Украина? Как Пётр I у шведов отбил Полтаву, с тех пор это русская территория. Одесса, опять же, не украинский город, как бы ни пытались его украинизировать. Его основали русские офицеры по указанию Екатерины II, он исторически – русский.

В общем, всё, на самом деле, очень просто. Мы должны не жадничать, я считаю. Те территории, которые совсем недавно стали частью Украины, должны быть воссоединены со своей исторической частью, а всё остальное – наше.

– И даже сегодняшняя столицы Украины – Киев?

– Киев любят называть матерью городов русских. Если бы украинствующие персонажи чуть лучше изучали историю, то они знали бы, что в рамках единого Русского мира происходила постоянная конкуренция между столицами: между Новгородом и Тверью, между Суздалем и Новгородом, между Новгородом и Киевом, между Киевом и Москвой, теперь между Москвой и Петербургом. Это наша историческая этническая традиция – конкуренция между столицами: где сегодня центр, кто сегодня сильнее. Всегда были две головы. У Киева есть свои исторические амбиции, он помнит, что когда-то был столицей, хотя забыл, что не был первым в рамках славянского мира столицей. Это очень важный геополитический, геостратегический центр русского мира, и, несомненно, это русская территория.

– Историческая правда – это хорошо, конечно. Но что с населением? Готовы ли сами украинцы стать русскими гражданами?

– Понимаете, часто люди путают общественное мнение и общественное сознание. Общественное мнение – вещь крайне изменчивая, украинский национализм изначально завладевал лишь небольшой частью населения, которая успешно благодаря советской власти была выкорчевана, это давно ушло в жанр фольклора. И весь украинский национализм – это воинствующий этнический фольклор.

– Русофобия строится на фольклоре? Или всё же на западной пропаганде?

– Рост русофобии – это как раз изменчивое общественное мнение, которое меняется, как наклон травы при изменении ветра. У этнических украинцев с точки зрения исторической ненависти и исторических претензий намного больше заложена на генетическом многолетнем уровне ненависть, например, к полякам, но из-за пропаганды этот пласт оказался временно перевёрнутым, и поляки оказались внезапно братьями, потому что они тоже против русских. Этот пример подтверждает, насколько не нужно рассчитывать на то, как не любят "москалей" и Путина, просто потому что это средство тотального оболванивания.

Андрей Пинчук. Фото: Андрей Кара / Телеканал Царьград

– Возвращаясь к теме Донбасса. Когда под влиянием Румынии Молдавия напала на Приднестровье, в молдавской армии начались массовые случаи дезертирства. Люди были не готовы умирать и убивать на этой войне своих же соседей. На ваш взгляд, насколько вероятна такая ситуация со стороны украинцев в случае, если киевский режим решится напасть на Донбасс?

– Не сомневаюсь в том, что такая провокация будет, просто потому что нынешнему украинскому руководству деваться некуда. Они завязли в зависимости от американцев, а у Штатов есть острая потребность в активизации военных действий. И мы слышим, как Зеленский подвывает вместе со своим кабмином: мол, нас провоцируют, нас заставляют. Этот случай можно описать как "мыши плакали и плевались, но продолжали жрать кактус".

Что касается народа – я так скажу. На Западной Украине в самых её русофобских частях есть старый бородатый анекдот: гуцулик снимает ружьё со стены и говорит: "Пойду стрельну "москалика", а жена его спрашивает: "А если он тебя?" На что он удивляется: "А меня-то за что?" То есть понимания того, что их тоже могут стрельнуть, у многих украинцев в сознании нет. Как только этот факт получит своё подтверждение, я вас уверяю, вы сразу же увидите огромное количество скрытых до того момента фанатов России. Татуировки себе сделают с Путиным. Уверен, у многих депутатов Рады такие уже есть. На всякий случай, рядом с Бандерой.

– А ведь история уже знает такие примеры. Но обычно они связаны с политикой самого Киева.

– Прекрасный пример – Илья Кива, один из ярых активистов Майдана, боевик Донбасса. Пытался неприличные действия совершать в Верховной раде, куда его потом взяли депутатом. Такой вот русофоб вдруг несколько месяцев назад стал ярым сторонником Путина, начал говорить, что в России живут его братья. Всё просто: его стала гнобить украинская власть. Все станут русскими патриотами точно так же.

Уверен, никакой войны до последнего украинца не будет, никаких партизанских боёв, не надо переоценивать боевой дух украинцев. Они замечательные бойцы только тогда, когда есть за что по-настоящему сражаться и умирать. Но когда они понимают, что это всё карточный домик, то война сразу заканчивается.

Это каждый раз в истории происходит одинаково, такие у нас отношения с братьями, ничего не поделаешь. Такая уж у нас семья, другой нет.