Как расценивают украинскую армию: полевой эксперимент НАТО • 91 • Аналитика

Сталкиваясь время от времени с утверждением о том, что «давно не видевшие настоящей войны» солдаты и офицеры Североатлантического альянса могли бы «многому поучиться» у своих коллег с Украины, с 2014 года «мужественно противостоящих агрессии на Востоке страны», просто диву даешься. До чего же трескучие пропагандистские фразы, запущенные в обращение безответственными политиками иногда оказываются живучими и даже где-то убедительными для определенных категорий людей.



Так как же расценивают украинскую армию в НАТО.







Да, армии стран НАТО самым пристальным образом следят за действиями ВСУ. Однако, вовсе не с «восхищением» или хотя бы элементарным уважением, а скорее с неподдельным интересом чисто практического свойства. Так экспериментаторы в лаборатории внимательно отслеживают действия подопытных животных, «кладущих жизнь на алтарь науки». Ну, или в данном случае – жертвующих собой для подготовки войны НАТО против России.



Глупо было бы утверждать, что украинские военные за время идущей в стране гражданской войны не улучшили собственные навыки и выучку. Особенно – в сравнении с сонными и спокойными временами Януковича, когда армия на Украине превратилась во что-то парадно-ненужное, прозябая в едва ли не полном забвении. Даже всеобщий призыв на действительную военную службу в 2013 году был отменен: а зачем он нужен? Вооруженные силы страны к 2017 году планировали сократить до 120 с небольшим тысяч человек. Сегодня их численность перевалила за четверть миллиона, 150 тысяч из которых имеют реальный боевой опыт. Что тут скажешь? Любая армия или воюет или загнивает. Процесс развала идет быстрее или медленнее, явно или в скрытой форме, но неминуемо. В этом отношении Украина явно сделала шаг вперед. Однако, если разбираться в деталях, картина видится несколько по-иному.



Прежде всего, стоит вспомнить о том, кто именно в свое время принялся рассказывать о том, что украинское «вийсько» годится в учителя Североатлантическому альянсу. Эта идея принадлежит двум наиболее одиозным политикам «нэзалэжной» - экс-президенту Петру Порошенко, заявившему, что «партнеры из стран НАТО приезжают к нам учиться бить врага, давать отпор агрессии и побеждать в гибридной войне». И бывшему главе МИД Павлу Климкину, утверждавшему, что североатлантисты должны учиться у ВСУ «боеготовности, выносливости и тактике». По поводу тактики и «бить врага» - то это как раз про армию пережившую Дебальцевский и Иловайский котлы, а также множество других, пусть и меньших по масштабах, но все таких же позорных поражений. С «победой» тоже как-то, по-моему, не складывается. Выносливость? О, да! Равных себе в области выживания в совершенно скотских условиях украинские военные и вправду не имеют.



Что там еще? «Боеготовность»... Если мерить ее по введению новых образцов формы, придумыванию званий, знаков различия и воинских приветствий, максимально отличающихся от принятых в Советской армии, то да. Тут Украина впереди планеты всей. Если верить пропагандистским заявлениям о «ежегодном поступлении в войска сотен образцов новых вооружений» и тому подобному, то все просто замечательно. Особенно, при том условии, что «за скобками» остаются неприятные факты о том, что абсолютное большинство этих самых «новых образцов» являются несколько «подшаманенным» вооружением советской эпохи. При этом многие из них, вроде печально известного миномета «Молот» реальную опасность представляют как раз для личного состава ВСУ, а не для его противника. Что там еще? Особой гордостью военных пропагандистов «нэзалэжной» является тот факт, что «при Януковиче» в армии служило менее двух сотен женщин, а сейчас – более 27 тысяч. Достижение, однако...



О морально-психологическом состоянии украинской армии, призывников для которой приходится буквально отлавливать, а для ветеранов – снимать ролики социальной рекламы, призывающие не тащить домой из зоны боевых действий хотя бы гранаты, впоследствии постоянно взрывающиеся в мирных городах и селах, разговор вообще отдельный. Равно как и о громадных небоевых потерях - от пьянства, наркотиков, неуставных взаимоотношений. Черту под разговорами о том, кто у кого «учится», на мой взгляд, подводит тот неоспоримый факт, что как раз вооруженные силы Украины начиная с 2014 года переполнены западными инструкторами и прочими военными специалистами, зачастую играющими роль не просто контролеров, а надсмотрщиков. Никак не наоборот... Настоящий полевой, а то и лабораторный, эксперимент. Экспериментируют как на методах ведения войны, так фактически и на каждом подразделении - когда важен эффект дестабилизации. В полевых условиях обкатываются те замыслы, которые родились далеко за пределами Украины.



Ключом к пониманию повышенного интереса Запада, стран НАТО и, прежде всего, американских военных, к действиям украинских коллег являются слова бывшего временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора. Отбросив в сторону реверансы, этот господин открыто говорит, чему именно они учатся: «Они узнают от украинцев о российской тактике и технике, об их действиях, предшествующих атакам, о том, как русские думают и как они воюют...» И уточняет, что в будущей войне с русскими преимуществом для армии США станет «опыт, добытый украинскими солдатами и офицерами». Именно так выглядит правда, и никак иначе. Сталкиваясь время от времени с утверждением о том, что «давно не видевшие настоящей войны» солдаты и офицеры Североатлантического альянса могли бы «многому поучиться» у своих коллег с Украины, с 2014 года «мужественно противостоящих агрессии на Востоке страны», просто диву даешься. До чего же трескучие пропагандистские фразы, запущенные в обращение безответственными политиками иногда оказываются живучими и даже где-то убедительными для определенных категорий людей.Так как же расценивают украинскую армию в НАТО.Да, армии стран НАТО самым пристальным образом следят за действиями ВСУ. Однако, вовсе не с «восхищением» или хотя бы элементарным уважением, а скорее с неподдельным интересом чисто практического свойства. Так экспериментаторы в лаборатории внимательно отслеживают действия подопытных животных, «кладущих жизнь на алтарь науки». Ну, или в данном случае – жертвующих собой для подготовки войны НАТО против России.Глупо было бы утверждать, что украинские военные за время идущей в стране гражданской войны не улучшили собственные навыки и выучку. Особенно – в сравнении с сонными и спокойными временами Януковича, когда армия на Украине превратилась во что-то парадно-ненужное, прозябая в едва ли не полном забвении. Даже всеобщий призыв на действительную военную службу в 2013 году был отменен: а зачем он нужен? Вооруженные силы страны к 2017 году планировали сократить до 120 с небольшим тысяч человек. Сегодня их численность перевалила за четверть миллиона, 150 тысяч из которых имеют реальный боевой опыт. Что тут скажешь? Любая армия или воюет или загнивает. Процесс развала идет быстрее или медленнее, явно или в скрытой форме, но неминуемо. В этом отношении Украина явно сделала шаг вперед. Однако, если разбираться в деталях, картина видится несколько по-иному.Прежде всего, стоит вспомнить о том, кто именно в свое время принялся рассказывать о том, что украинское «вийсько» годится в учителя Североатлантическому альянсу. Эта идея принадлежит двум наиболее одиозным политикам «нэзалэжной» - экс-президенту Петру Порошенко, заявившему, что «партнеры из стран НАТО приезжают к нам учиться бить врага, давать отпор агрессии и побеждать в гибридной войне». И бывшему главе МИД Павлу Климкину, утверждавшему, что североатлантисты должны учиться у ВСУ «боеготовности, выносливости и тактике». По поводу тактики и «бить врага» - то это как раз про армию пережившую Дебальцевский и Иловайский котлы, а также множество других, пусть и меньших по масштабах, но все таких же позорных поражений. С «победой» тоже как-то, по-моему, не складывается. Выносливость? О, да! Равных себе в области выживания в совершенно скотских условиях украинские военные и вправду не имеют.Что там еще? «Боеготовность»... Если мерить ее по введению новых образцов формы, придумыванию званий, знаков различия и воинских приветствий, максимально отличающихся от принятых в Советской армии, то да. Тут Украина впереди планеты всей. Если верить пропагандистским заявлениям о «ежегодном поступлении в войска сотен образцов новых вооружений» и тому подобному, то все просто замечательно. Особенно, при том условии, что «за скобками» остаются неприятные факты о том, что абсолютное большинство этих самых «новых образцов» являются несколько «подшаманенным» вооружением советской эпохи. При этом многие из них, вроде печально известного миномета «Молот» реальную опасность представляют как раз для личного состава ВСУ, а не для его противника. Что там еще? Особой гордостью военных пропагандистов «нэзалэжной» является тот факт, что «при Януковиче» в армии служило менее двух сотен женщин, а сейчас – более 27 тысяч. Достижение, однако...О морально-психологическом состоянии украинской армии, призывников для которой приходится буквально отлавливать, а для ветеранов – снимать ролики социальной рекламы, призывающие не тащить домой из зоны боевых действий хотя бы гранаты, впоследствии постоянно взрывающиеся в мирных городах и селах, разговор вообще отдельный. Равно как и о громадных небоевых потерях - от пьянства, наркотиков, неуставных взаимоотношений. Черту под разговорами о том, кто у кого «учится», на мой взгляд, подводит тот неоспоримый факт, что как раз вооруженные силы Украины начиная с 2014 года переполнены западными инструкторами и прочими военными специалистами, зачастую играющими роль не просто контролеров, а надсмотрщиков. Никак не наоборот... Настоящий полевой, а то и лабораторный, эксперимент. Экспериментируют как на методах ведения войны, так фактически и на каждом подразделении - когда важен эффект дестабилизации. В полевых условиях обкатываются те замыслы, которые родились далеко за пределами Украины.Ключом к пониманию повышенного интереса Запада, стран НАТО и, прежде всего, американских военных, к действиям украинских коллег являются слова бывшего временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора. Отбросив в сторону реверансы, этот господин открыто говорит, чему именно они учатся: «Они узнают от украинцев о российской тактике и технике, об их действиях, предшествующих атакам, о том, как русские думают и как они воюют...» И уточняет, что в будущей войне с русскими преимуществом для армии США станет «опыт, добытый украинскими солдатами и офицерами». Именно так выглядит правда, и никак иначе. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





91 Источник Похожие новости От Ирака до Прибалтики: Основные проблемы и недостатки танка «Абрамс» Быть готовыми к военному решению на Донбассе: откровения замсекретаря СНБО Украины Конец эпохи «Фантомов»: Япония завершает эксплуатацию истребителей F-4EJ «Чёрный январь» - 30 лет: кто виноват в гибели бакинцев в январе 1990 «Газпром» отдаёт сибиряков угольщику Сербия усилится за счет российского оружия Новости партнеров