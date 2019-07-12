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Как расследовали убийства журналистов в Донбассе
12 июля 2019, 20:39 • 103 • Украина
ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июля 2019 года суд в городе Павии в Италии приговорил бывшего военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство на Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом деле и о других случаях расследований убийств журналистов на Донбассе с начала вооруженного конфликта в 2014 году.
Суд по делу о гибели Андреа Роккелли
24 мая 2014 года в районе с. Андреевка близ Славянска (Донецкая обл.) в результате минометного обстрела погибли итальянский журналист из фотообъединения Cesuralab Андреа (Энди) Роккелли (Andrea "Andy" Rocchelli), собиравший документальные материалы о конфликте в Донбассе, и его российский переводчик Андрей Миронов. Ранения получил французский фотограф Вильям Рогелон (William Roguelon), сотрудничавший с агентством Wostok Press.
30 июня 2017 года в Италии по делу о гибели Роккелли был арестован гражданин Украины, имеющий также итальянское гражданство, Виталий Маркив. Он был задержан в аэропорту Болоньи, когда прилетел навестить мать. По данным следствия, в конце 2013 года проживавший в Италии Маркив отправился на Украину, где участвовал в беспорядках на "майдане". Позже он вступил в один из так называемых добровольческих батальонов (входили в структуру Национальной гвардии Украины), принимавших участие в военных действиях на юго-востоке Украины. Как полагают итальянские следователи, именно Виталий Маркив возглавлял вооруженный отряд, обстрелявший группу, в которой находился Роккелли. По другой версии, Маркив передал информацию о передвижении группы Андреа Роккелли военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно свидетельству Вильяма Рогелона, обстрел из 40-60 минометных залпов со стороны украинской армии продолжался не менее получаса сначала по машине, а затем по укрытию, где репортеры пытались спастись. В связи с этим следствие сделало вывод, что журналистов могли убить намеренно. Маркив свою вину отрицал.
Официальные украинские власти произошедшее называли "инцидентом военного времени". Судебный процесс по этому делу начался в Павии 6 июля 2018 года.
Дело о причастности Надежды Савченко к убийству журналистов ВГТРК
17 июня 2014 года близ пос. Металлист (пригород Луганска) съемочная группа Всероссийской гостелерадиокомпании (ВГТРК) попала под минометный обстрел ВСУ. На месте погиб звукорежиссер Антон Волошин, специальный корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице от полученных ранений.
Впоследствии президент РФ Владимир Путин наградил погибших сотрудников ВГТРК орденами Мужества посмертно. 23 июня 2014 года в Воронежской области была задержана офицер ВСУ Надежда Савченко. Следственный комитет (СК) РФ предъявил ей обвинение в пособничестве в убийстве Антона Волошина и Игоря Корнелюка. По версии следствия, она корректировала артобстрел блокпоста ополченцев провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), где в 17 июня находилась и съемочная группа ВГТРК. 24 апреля 2015 года. Надежде Савченко в окончательной редакции были предъявлены обвинения в совершении убийства и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных по мотивам ненависти к социальной группе (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса РФ), и незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК РФ). 22 марта 2016 года Савченко была признана виновной в убийстве журналистов, а также в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении границы РФ, и приговорена Донецким городским судом Ростовской области к 22 годам колонии общего режима. Савченко свою вину не признала, но отказалась обжаловать решение суда.
Приговор вступил в силу 5 апреля. 25 мая 2016 года она была помилована президентом РФ Владимиром Путиным и вернулась на Украину. Указ о ее помиловании был подписан главой государства по просьбе родственников погибших журналистов ВГТРК - Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
Заочное обвинение в причастности к убийству Анатолия Кляна
30 июня 2014 года рядом с войсковой частью А-1428 под Авдеевкой в 15 км от Донецка погиб оператор российского Первого канала Анатолий Клян, получивший смертельное ранение в живот.
Автобус, в котором находились журналисты Первого канала, телекомпаний РЕН ТВ и "Мир 24", а также матери украинских солдат-срочников, попал под обстрел ВСУ. Огнестрельное ранение в шею получил водитель автобуса, который смог вывезти машину из-под огня. Обстреляна была и передвигавшаяся на другом автомобиле съемочная группа российского телеканала LifeNews - корреспондент Кирилл Ольков и оператор Марат Абулхатин, они не пострадали. Указом президента РФ Владимира Путина от 2 июля 2014 года Анатолий Клян был посмертно награжден орденом Мужества. 27 февраля 2018 года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение подполковнику ВСУ Николаю Маломену в причастности к убийству оператора Первого канала по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности"). По данным следствия, именно Маломен 29 июня 2014 года отдал приказ своим подчиненным в случае приближения к расположению войсковой части вооруженных или гражданских лиц открывать по ним огонь на поражение без предупреждения.
Расследование по факту убийства фотокорреспондента Андрея Стенина
6 августа 2014 года украинские военнослужащие обстреляли колонну беженцев, следовавшую по шоссе близ Донецка (автодорога Снежное - Дмитровка).
В результате был сожжен сопровождавший колонну автомобиль, в котором находились фотокорреспондент Международного информагентства "Россия сегодня" Андрей Стенин, работавший в Донецке, Славянске и других городах Донбасса, а также корреспонденты онлайн-издания ополченцев "Информационный корпус" Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Указом президента РФ Владимира Путина от 5 сентября 2014 года Андрей Стенин был посмертно награжден орденом Мужества. По сообщению СК РФ в августе 2018 года, Украина все эти годы отказывается предоставлять российскому следствию информацию по запросам о правовой помощи о военнослужащих, которые могут быть причастны к убийству Андрея Стенина во время служебной командировки. В СК РФ также отметили, что результаты украинского расследования по факту убийства Стенина российской стороне также не известны.
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