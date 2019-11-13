Как работает западная методичка в любой стране, где есть нефть или газ: Три прыжка - и уже госпереворот

Волнения в латиноамериканской стране начались 20 октября, в день президентских выборов. На них с 47% победил Эво Моралес, его конкурент Карлос Меса получил 37%. По боливийским законам, 10-процентного разрыва при условии, что лидер гонки набирает больше 40%, достаточно для выигрыша.

Оппозиция во главе с Месой результаты голосования не признала и обвинила власти в фальсификации. Организация американских государств (ОАГ) во главе с США предложила провести проверку голосования.

Боливийское правительство согласилось и направило приглашения послам США, Бразилии и Аргентины. Конкурента Моралеса такой вариант не устроил. "Мы накануне легализации мошеннических результатов подсчёта", - заявил он оппозиционным СМИ.

На следующий день, 21 октября, он вывел на улицы Потоси, Санта-Круса и других городов страны толпы протестующих. Митингующие крушили штаб-квартиры правящей партии "Движение к социализму" и избирательные участки. По стране прокатилась серия забастовок. Протестующие ворвались в штаб-квартиру госканалов и заблокировали их работу.

Моралес назвал митинги "попыткой госпереворота" и ввёл чрезвычайное положение. Напряжение не стихало, и 10 ноября президент объявил о готовности провести новые выборы. Однако в этот же день неожиданно заявил о своей отставке. Вместе с ним покинуло свои посты всё высшее руководство Боливии.

"Возьми любую страну, где есть нефть или газ. Два прыжка - и... появляется "умеренная оппозиция", один прыжок - и... госпереворот. А дальше хаос, кровь и страна катится в пропасть. Методичка работает, зараза", - прокомментировала в своём микроблоге в Twitter пользователь Марина Саакян.

Скриншот: Twitter/@marinochka_san

Действительно, в очередной раз мир увидел, как США, уже традиционно прикрываясь лозунгами "борьбы за демократию и права человека", подготовили и провели в этой латиноамериканской стране госпереворот. И дело не только в нефти или газе, а в богатейших запасах лития в боливийских недрах: в Боливии сосредоточено до 70% мировых запасов этого легкого щелочного металла.

При Моралесе, который победил на выборах в 2005 году, все недра Боливии были объявлены национальным достоянием. И это сразу лишило доступа к полезным ископаемым иностранные корпорации. Правительство Моралеса принимало от них только технические рекомендации по добыче.

Госпереворот в Боливии поставил страну на грань гражданской войны. С уходом со своего поста президента Эво Моралеса беспорядки только усилились.

"Крайняя степень радости от смены власти в стране всегда выглядит одинаково", - прокомментировала журналистка Юлия Витязева, публикуя видеозапись, на которой запечатлены улицы боливийской столицы.