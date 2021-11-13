Как работает мягкая сила Шойгу? Ответ в паре фото

Кадр, сделанный до старта переговоров министра обороны России и французской коллеги, показал, как работает мягкая сила Сергея Шойгу.

В Париже накануне состоялась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции. В ходе переговоров министр обороны России Сергей Шойгу предложил французской коллеге проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности и определить шаги по деэскалации обстановки в Европе.

Предложение прозвучало в ходе пленарного заседания русско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Встреча проходила в формате "2+2", в ней принимали участие главы оборонных и внешнеполитических ведомств, о чём "Первый русский" писал ранее. Впрочем, есть кое-что, не попавшее в наш небольшой отчёт.

Журналисты обратили внимание на букет, преподнесённый Сергеем Шойгу министру вооружённых сил Франции Флоранс Парли. Оборонное ведомство Франции возглавляет дама, и Шойгу, проявляя мягкую силу, не изменяет себе. Флоранс Парли, польщённая вниманием Сергея Кужугетовича, также попала в кадр. Кстати, в ходе встречи в 2019 году цветы также присутствовали - делимся и этим фото.