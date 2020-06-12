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Как работает Геббельс-ТВ Зеленского в Крыму и на Донбассе

12 июня 2020, 10:25  •  127 • В России

ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА НА «ДЕОККУПАЦИЮ»

- Я считаю, что нам нужно начать информационную войну и победить в ней, - расписал свой план покорения Крыма и Донбасса Владимир Зеленский ровно год назад. - Люди, живущие на оккупированных территориях, должны вернуться в поле понимания, что они украинцы. Для этого нужно сделать мощный русскоязычный канал, который был бы международным и вещал на территорию Крыма, Донецка и Луганска, Европы, США и Израиля. Который прагматично показывал бы реальные новости и реальную жизнь на Украине.

Прошел год. И вот на «голубых экранах» замелькали первые программы, призванные перековать заблудших сепаров в самых свидомых из украинцев.

Канал, не боясь аналогий со скандальной программой, назвали «Дом». Или «Дiм» по-украински. «Одна из целей канала – деоккупация сознания украинских граждан. 54% людей на оккупированных территориях не имеют доступа к украинским телеканалам, - заявила и.о гендиректора «Дома» Юлия Островская на презентации канала. И запустила тестовое вещание. На этот год под телевизионную «деоккупацию» Киев выделил 257 миллионов гривен (примерно 700 млн. руб.). На что же они пошли?

Я потратил день, чтобы изучить ассортимент «блюд», предлагаемых для жителей Донбасса и Крыма.

Ровно год назад Владимир Зеленский расписал свой план покорения Крыма и ДонбассаФото: REUTERS

«ЭТОТ НЕ СОВРЕТ!»

Прямого эфира телеканала «Дом» я не нашел даже в Интернете. Предполагается, что большую часть времени на нем транслируют «лучшие развлекательные программы» Украины, 15% контента – конечно, студия Квартал 95, в которой юморил до своего президентства сам Зеленский. А в промежутках между сериалами и «смехопонарамами» - уже вещи посерьезнее - новости и авторские программы. Вот с ними-то я и ознакомился.

В начале каждой передачи «А как там Дома» ее бессменный ведущий Алексей Мацука подчеркивает интонацией ведущего «Детского радио», что он вообще-то – журналист из Донецка. И может в любое время дня и ночи показать на карте Трудовские, Калининский, Ленинский и другие районы столицы Донбасса. Знание географии родного города должно, видимо, вызвать доверие у зрителя: «Я рассказываю, как дела там, дома, в Донецке». Из Киева рассказывает, разумеется.

Как в ЛДНР отмечали Пасху? Вопреки рекомендациям нарушали эпидемиологические меры безопасности, целовали крест и иконы: «Самопровозглашенные власти ничего не сделали, чтобы ограничить поток людей,» - убежденно бубнит Мацука.

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А как там дома, дончанам рассказывает Алексей Мацука...из Киева. Фото: YouTube/Телеканал ДОМ

Как живут пенсионеры? «Послушайте, как тяжело старикам в Зайцево на подконтрольной Украине территории, - делает хитрый заход ведущий. И тут же следует вывод: - А теперь представьте, каково людям с той стороны!»

Как заставляют получать российские паспорта? Люди «вынуждены давать взятки», чтобы получить заветный документ. А старикам его «дают в последнюю очередь». И вообще выдача не останавливается, несмотря на карантин – люди стоят в очередях в Ростове. Для многих российский паспорт – это «лишь возможность устроиться на работу». Непонятно, чего в этом сюжете больше – рекламы или очевидных противоречий. Если заставляют, то зачем люди дают взятки, чтобы получить быстрее? С логикой у украинского пропагандиста все сложно. Но вы ее и не ищите. Не для того строили «Дом». Просто верьте.

А как там в прифронтовых районах? Со слов Мацуки - не хватает лекарств, нет врачей, высокие цены. Дети живут в постоянном стрессе – стрельба, залпы. Но о том, кто стреляет по этим прифронтовым районам журналист умалчивает.

- Мацука годами болтал о том, что СМИ не должны финансироваться из бюджета. А теперь сам в «Домике». Ну да лицемерие - норма жизни для грантоеда, - смеется из Донецка местный журналист Игорь Гомольский. - Просто оцените красоту игры! Человек, который не бывал здесь с начала 2014-го года, рассказывает нам о том, как мы здесь живем. Ну, то есть, не нам, а украинцам, но типа нам. А ну, быстренько все скрытно развернули антенны, шоб боевики не заметили! Слушаем, что нам Леха за дела наши расскажет. Этот не соврет!

СТАЛИНО — ЭТО НЕ ПРО СТАЛИНА

Антенны, правда, надо разворачивать какие-то специальные. В своих соцсетях я провел опрос жителей Донбасса и Крыма. Оказалось, «Дом» не ловится нигде. А если бы и ловился, вряд ли стал бы любимой кнопкой. Не знаю, на что потратят четверть миллиарда гривен, но до заветной «целевой аудитории» они явно не достучатся. И она, аудитория эта, не узнает, что, оказывается, «хочет возвести в пантеон героев Иосифа Сталина».

У Донецка ведь не может быть ничего общего с «кровавым тираном». Что? Когда-то город носил имя Сталино? Так это не про вождя. Завкафедрой украинской истории Донецкого национального университета (та его часть, что бежала в Винницу) Надежда Темирова охотно объяснит вам на «Дому», что топоним родился от слова сталь. Правда в протоколе заседания Малого Президиума Всеукраинского Центрального исполкома от 22 апреля 1924 года об этом нет ни слова: «Просьба Юзовского окружного исполкома про смену названия г. Юзовки (ныне Донецк, – ред.) и Юзовского округа, назвать их именем (товарища) Сталина (докл. т. Буценко).

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Постановили: Просьбу Юзовского окружного исполкома про смену названия г. Юзовки и его округа на г. «Сталин» и «Сталинский» округ выполнить».

Особая боль «Дома» - празднование Дня Победы и Бессмертный полк в ЛДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Особая боль «Дома» - празднование Дня Победы. Отличная тема для программы «5 вопросов на злобу дня». В передаче от 8 мая на них отвечает… старший научный сотрудник отдела истории государственного террора советского периода Института истории Украины Роман Подкур: «Для стран постсоветского пространства, безусловно, 9 мая - день скорби. А парады – это всегда элемент пропаганды. Для России – это структурный элемент их имперской идеологии. Но величие страны определяется не количеством войск, а высокой технологичностью промышленности и благосостоянием общества». Алло, это Украина говорит? И не про себя?

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«Группировки ЛДНР провели праздничные мероприятия. Вручали продуктовые наборы и паспорта ДНР. С флагами непризнанных республик и РФ. Мальчики и девочки в военной форме читали стихи и вручали цветы», - с северо-корейским надрывом сообщают в другой программе. А еще, о ужас, был опубликован список мест, где можно бесплатно получить георгиевскую ленту. А ведь это, напоминает «Дом», запрещенный на Украине символ.

«На автопробеге «Бессмертный полк», у некоторых были портреты не ветеранов, а «боевиков» ЛДНР», - ябедничает в эфире ведущий. Это он не видел шествия прошлых лет с портретами детей, убитых украинскими силовиками.

"Насладиться" авторскими программами телеканала на территории ЛДНР непросто - не ловит. Фото: YouTube/Телеканал ДОМ

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МИР РОЗОВЫХ ПОНИ

Новости сверстаны по жесткому макету из трех блоков, краткое содержание которых можно уместить в тезисы: «В ЛДНР все плохо, Россия - враг», «На Украине все хорошо, давайте дружить», «А вот еще в мире кое что произошло». То же самое и про Крым: Гибель дельфинов, вандализм, безработица.

«Быть или не быть. Это я о воде в Крыму, - словно издевается ведущая. - Вот так выглядит канал в Раздольненском районе. Стены рушатся, дно густо заросло сорняками. В Институте мелиорации уверены, что Крым скважины уже не спасут. Властям придется растягивать запасы воды». Журналистка, конечно, не расскажет, кто устроил крымчанам водную блокаду. Впрочем, они об этом знают и без нее.

Судя по тому, что в среднем у каждой программы в Ютубе 500 просмотров, можно смело сказать, что затея Зеленского с ментальной деоккупацией рухнула также оглушительно, как и его собственный рейтинг. Мягко говоря, наивно было полагать, что можно вернуть людей, называя их в своих репортажах «боевиками», «сепаратистами», «группировками» и «незаконными формированиями».

- Может они несут эту ересь не для нас, а для своих сограждан, - предположил мой знакомый, директор донецкого рекламного агентства Роман Головин. - Они либо прикидываются, либо действительно совершенно не в курсе настроений наших людей. Вот и разговаривают вроде на русском языке, но их тут никто не понимает. Они живут в своем мире розовых пони, считая, что мы тут спим и видим возвращение Украины, и переживаем по поводу отсутствия Дня вышиванки. У нас есть, конечно, масса проблем. Масса! Но мы с ними сами разберемся.

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