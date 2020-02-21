Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает...
И это всё о нём… О первом лице от первого лица
"Лично Эрдогану большой кукиш": военкор Блохин объяснил дерзость Турци...
На Украине возбудили пять дел после беспорядков из-за эвакуации из КНР
Главная / Политика

Как "заработать" на завод в 18 лет? Служить Отечеству или богатеть - чиновников поставят перед выбором

21 февраля 2020, 19:09  •  35 • Политика
В эфире программы "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько и адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал пришли к выводу, что нужно ужесточать контроль не только за расходами чиновников, но и за родственниками госслужащих. По словам Цымбала, это не нормально, когда сын чиновника в 18 лет может "заработать" себе на металлургический завод.
В эфире программы "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько обсудил с экспертом Национального антикоррупционного комитета Виктором Цымбалом тему национализации "элиты" и борьбы с коррупцией. Оба участника дискуссии считают, что необходимо ужесточать запреты и контроль над чиновниками.
"Вот, смотрите, я не хочу показаться кровожадным, но я бы распространил эти нормы не только на высокопоставленных чиновников. Во-первых, на чиновников всех уровней власти. Всё-таки у нас президент - он такой гуманный, предлагает ограничиться первыми лицами либо имеющими, что называется, доступ к ДСП, к документам для служебного пользования и так далее. Я бы распространил, на самом деле, на всех. Они же по своему желанию идут на государственную службу. Служить народу и Отечеству. Ну, значит, их надо обременять. Ограничивать и так далее. Я бы пошёл дальше. Я бы это распространил и на членов семей", - признался Пронько.
Виктор Цымбал поддержал ведущего, заметив, что почему-то в нынешних реалиях родство кончается на несовершеннолетних детях.
"Сын чиновника в 18 лет уже может иметь металлургический завод. Уже может "заработать" на металлургический завод. Легко", - подчеркнул Цымбал, отметив, что поэтому он бы распространил практику контроля расходов и запретов на членов семей чиновников, причём не только на "первый круг".
"У нас есть ещё всевозможные тети, дяди и так далее. Нынешнее законодательство, кстати, позволяет, и есть судебная практика изъятия имущества вообще у третьих лиц, которые не могут доказать, что они его приобрели законно", - напомнил Цымбал.
Он напомнил дело экс-полковника Александра Захарченко, отметив, что механизмы изъятия имущества в стране есть.
"Еще раз повторяю, что у нас есть механизмы, которые позволяют это сделать. Другой вопрос, что все юридические те или иные действия всегда могут быть оспоримы. Нет у нас неоспоримых действий. Всегда что-нибудь изменяется. Амнистия появляется, например. Или, например, декриминализируется один закон или криминализируется что-то другое", - заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 15:54
"Универсальность Конституции имеет пределы": Хабриева призвала сохранить границы Основного закона
21 февраля 2020, 15:54
Where’s cold hard cash? Для перевода цитаты Путина использовали американскую идиому
21 февраля 2020, 15:54
В Совфеде решили привлечь к труду больше заключённых
21 февраля 2020, 02:54
С поправкой на инфляцию: Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции
21 февраля 2020, 15:54
Нас объединяет Церковь: Путин задал всего один вопрос по церковному расколу на Украине
21 февраля 2020, 12:39
Силуанов объяснил происхождение зарплат в конвертах
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2020, 12:24
«Стыд на весь мир»: как эвакуация украинцев из Китая обернулась скандалом
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает &quo...
21 февраля 2020, 01:09
День национального позора: украинцев, вывезенных из Уханя, забросали камнями под Полт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2020, 10:39
"Война с Россией продлится 48 часов. И всё!": Киеву не надо орать про марионеток, настало время "смотреть в глаза" - Малофеев
15 февраля 2020, 00:09
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
15 февраля 2020, 09:39
Облегчённый арсенал: на что будут способны российские БПЛА с новыми малогабаритными боеприпасами
16 февраля 2020, 19:39
Захарова считает, что конференция в Мюнхене перешла от русофобского крена к антикитайскому
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
17 февраля 2020, 17:39
Донбасс накануне больших перемен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.