Как "заработать" на завод в 18 лет? Служить Отечеству или богатеть - чиновников поставят перед выбором

В эфире программы "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько обсудил с экспертом Национального антикоррупционного комитета Виктором Цымбалом тему национализации "элиты" и борьбы с коррупцией. Оба участника дискуссии считают, что необходимо ужесточать запреты и контроль над чиновниками.

"Вот, смотрите, я не хочу показаться кровожадным, но я бы распространил эти нормы не только на высокопоставленных чиновников. Во-первых, на чиновников всех уровней власти. Всё-таки у нас президент - он такой гуманный, предлагает ограничиться первыми лицами либо имеющими, что называется, доступ к ДСП, к документам для служебного пользования и так далее. Я бы распространил, на самом деле, на всех. Они же по своему желанию идут на государственную службу. Служить народу и Отечеству. Ну, значит, их надо обременять. Ограничивать и так далее. Я бы пошёл дальше. Я бы это распространил и на членов семей", - признался Пронько.

Виктор Цымбал поддержал ведущего, заметив, что почему-то в нынешних реалиях родство кончается на несовершеннолетних детях.

"Сын чиновника в 18 лет уже может иметь металлургический завод. Уже может "заработать" на металлургический завод. Легко", - подчеркнул Цымбал, отметив, что поэтому он бы распространил практику контроля расходов и запретов на членов семей чиновников, причём не только на "первый круг".

"У нас есть ещё всевозможные тети, дяди и так далее. Нынешнее законодательство, кстати, позволяет, и есть судебная практика изъятия имущества вообще у третьих лиц, которые не могут доказать, что они его приобрели законно", - напомнил Цымбал.

Он напомнил дело экс-полковника Александра Захарченко, отметив, что механизмы изъятия имущества в стране есть.

"Еще раз повторяю, что у нас есть механизмы, которые позволяют это сделать. Другой вопрос, что все юридические те или иные действия всегда могут быть оспоримы. Нет у нас неоспоримых действий. Всегда что-нибудь изменяется. Амнистия появляется, например. Или, например, декриминализируется один закон или криминализируется что-то другое", - заключил эксперт.