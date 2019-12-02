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Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу

02 декабря 2019, 09:09  •  532 • Политика
Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока" - 8 января 2020 года. Как газопровод позволит обойти европейские законы и снести украинские газовые амбиции, рассказал эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что газопровод "Турецкий поток" будет запущен в Стамбуле 8 января 2020 года. Важность этого события объяснил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
По его словам, новый газопровод позволит выполнить все требования европейского законодательства в энергетической сфере и не попасть под санкции. Когда голубое топливо будет доходить до Турции, оно будет попадать в местный газовый хаб, а затем на биржу. Таким образом, российский газ будет превращаться в газ той компании, которая его купит, что автоматически выводит его из-под действия третьего европейского энергопакета, пояснил эксперт.
Он добавил, что за последние годы модель продажи газа сильно изменилась. Теперь цена газа формируется на специализированных биржах, которые называются хабами, и цена на голубое топливо в них очень сильно скачет даже в течение одного дня.
"Украинцы хотят, чтобы цена на газ формировалась через хабы. Прогнозирую, что большая часть российского газа будет поставляться партнёрам по биржевым ценам", - сказал Рустам Танкаев в эфире НСН.
При этом он отмечает, что эти цены выше цен, прописанных в контрактах на поставку газа. Эксперт указывает, что из-за сокращения добычи и роста спроса на голубое топливо цены на него будут только расти. По мнению Танкаева, это должно принести "Газпрому" большие выгоды, если компания не совершит никаких ошибок.

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