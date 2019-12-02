|
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу
02 декабря 2019, 09:09 • 532 • Политика
Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока" - 8 января 2020 года. Как газопровод позволит обойти европейские законы и снести украинские газовые амбиции, рассказал эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что газопровод "Турецкий поток" будет запущен в Стамбуле 8 января 2020 года. Важность этого события объяснил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
По его словам, новый газопровод позволит выполнить все требования европейского законодательства в энергетической сфере и не попасть под санкции. Когда голубое топливо будет доходить до Турции, оно будет попадать в местный газовый хаб, а затем на биржу. Таким образом, российский газ будет превращаться в газ той компании, которая его купит, что автоматически выводит его из-под действия третьего европейского энергопакета, пояснил эксперт.
Он добавил, что за последние годы модель продажи газа сильно изменилась. Теперь цена газа формируется на специализированных биржах, которые называются хабами, и цена на голубое топливо в них очень сильно скачет даже в течение одного дня.
При этом он отмечает, что эти цены выше цен, прописанных в контрактах на поставку газа. Эксперт указывает, что из-за сокращения добычи и роста спроса на голубое топливо цены на него будут только расти. По мнению Танкаева, это должно принести "Газпрому" большие выгоды, если компания не совершит никаких ошибок.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
532
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 ноября 2019, 05:39
|
28 ноября 2019, 10:54
|
27 ноября 2019, 02:24
|
28 ноября 2019, 13:54
|
26 ноября 2019, 16:39
|
26 ноября 2019, 10:09
|
01 декабря 2019, 16:39