Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "сп...
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК поя...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревен...
Главная / Политика

Как "слить" выборы: Люди в Астрахани требуют правды после скандала с подписями

31 июля 2020, 20:50  •  65 • Политика
Люди в Астрахани требуют правды после скандала с подписями в пользу Сергея Чаплыгина. Кандидата сняли с голосования после выводов эксперта в стиле "хайли лайкли".
Руководителя Астраханского отделения общества "Двуглавый орёл" Сергея Чаплыгина отстранили от участия в выборах в городскую думу Астрахани. Причиной стало почерковедческое исследование подписей, собранных в его поддержку. Кандидат собрал максимально допустимое количество подписей - 58, однако эксперт заявил, что 7 из них недостоверны. Но есть нюанс. Специалист и сам не уверен в своих словах. Документы он составил в стиле "хайли лайкли", пересыпая текст словом "возможно". Мол, возможно, подписи подделаны. Возможно, они недостоверны...
Сергей Чаплыгин - кандидат-самовыдвиженец. Более того, он лично занимался сбором подписей - без помощников. Так сказать, не стал привлекать специально обученных людей. И каждый из подписавшихся готов подтвердить достоверность своего автографа. В том числе авторы тех подписей, что забраковал так называемый эксперт.
Заявления авторов подписей уже направлены с подробнейшим разъяснением. Открытым остаётся вопрос: кому понадобилось снять независимого кандидата? Будет очень обидно, если выборы превратятся в историю о том, как "слить" свободное волеизъявление в пользу "партии власти". Царьград будет внимательно следить за развитием событий.
В завершение лишь отметим, что теперь список всех кандидатов, баллотировавшихся на выборах в гордуму, выглядит так:
  • генеральный директор ООО "Новая эра" Александр Дарьянов ("Единая Россия");
  • подсобный рабочий детсада №91 Ольга Родина (ЛДПР);
  • депутат думы Астраханской области Мария Лиджиева ("Справедливая Россия");
  • секретарь Межрегиональной общественной организации "Комитет по правам человека и законности" Владимир Болдырев ("Родина");
  • безработный Артём Сердюков (самовыдвижение).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектакле"
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилась внезапная версия
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности минских "диверсантов"
31 июля 2020, 15:05
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
31 июля 2020, 10:05
Безпалько: Лукашенко показал Западу мощную пощечину Москве от Минска
31 июля 2020, 17:05
Путин впервые оценил задержание граждан России в Минске: Разговор получился основательным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2020, 01:05
В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
30 июля 2020, 01:05
Сирия уже забрала 130 ящиков: Стало известно, какие богатства скрывает "хранилище Судного дня"
27 июля 2020, 05:05
Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России
25 июля 2020, 00:05
"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "Прогресс МС-15" к МКС
25 июля 2020, 09:05
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"
27 июля 2020, 22:05
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.