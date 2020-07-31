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Как "слить" выборы: Люди в Астрахани требуют правды после скандала с подписями
31 июля 2020, 20:50 • 65 • Политика
Люди в Астрахани требуют правды после скандала с подписями в пользу Сергея Чаплыгина. Кандидата сняли с голосования после выводов эксперта в стиле "хайли лайкли".
Руководителя Астраханского отделения общества "Двуглавый орёл" Сергея Чаплыгина отстранили от участия в выборах в городскую думу Астрахани. Причиной стало почерковедческое исследование подписей, собранных в его поддержку. Кандидат собрал максимально допустимое количество подписей - 58, однако эксперт заявил, что 7 из них недостоверны. Но есть нюанс. Специалист и сам не уверен в своих словах. Документы он составил в стиле "хайли лайкли", пересыпая текст словом "возможно". Мол, возможно, подписи подделаны. Возможно, они недостоверны...
Сергей Чаплыгин - кандидат-самовыдвиженец. Более того, он лично занимался сбором подписей - без помощников. Так сказать, не стал привлекать специально обученных людей. И каждый из подписавшихся готов подтвердить достоверность своего автографа. В том числе авторы тех подписей, что забраковал так называемый эксперт.
Заявления авторов подписей уже направлены с подробнейшим разъяснением. Открытым остаётся вопрос: кому понадобилось снять независимого кандидата? Будет очень обидно, если выборы превратятся в историю о том, как "слить" свободное волеизъявление в пользу "партии власти". Царьград будет внимательно следить за развитием событий.
В завершение лишь отметим, что теперь список всех кандидатов, баллотировавшихся на выборах в гордуму, выглядит так:
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