Как "няшный" Мишустин выручил даму: Галантный поступок премьера попал на видео

Член Общественной палаты РФ, публицист поделилась в своём авторском Telegram-канале "Мария Бутина" видео, где запечатлён один интересный эпизод, который имел место на церемонии награждения деятелей культуры.

Напомним, 9 сентября в столице были вручены премии правительства России в области культуры за 2019 год. Мероприятие должно было состояться значительно раньше, однако его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

Награды вручал председатель кабмина Михаил Мишустин. На видео попал момент, когда премьер-министр галантно помог одной из лауреаток премии.

Она начала свою благодарственную речь, однако микрофон был ей совсем не по росту. Тогда на выручку пришёл глава правительства, быстро отрегулировав его до нужного уровня.