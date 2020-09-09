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Как "няшный" Мишустин выручил даму: Галантный поступок премьера попал на видео
09 сентября 2020, 22:30 • 35 • Политика
Член Общественной палаты РФ Мария Бутина показала видеозапись, запечатлевшую галантный поступок "няшного" Михаила Мишустина. Премьер-министр в ходе церемонии награждения деятелей культуры лично помог одной из лауреаток отрегулировать микрофон до нужной высоты во время её речи. "Помочь даме - это святое", - добавил один из Telegram-каналов.
Член Общественной палаты РФ, публицист поделилась в своём авторском Telegram-канале "Мария Бутина" видео, где запечатлён один интересный эпизод, который имел место на церемонии награждения деятелей культуры.
Напомним, 9 сентября в столице были вручены премии правительства России в области культуры за 2019 год. Мероприятие должно было состояться значительно раньше, однако его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.
Награды вручал председатель кабмина Михаил Мишустин. На видео попал момент, когда премьер-министр галантно помог одной из лауреаток премии.
Она начала свою благодарственную речь, однако микрофон был ей совсем не по росту. Тогда на выручку пришёл глава правительства, быстро отрегулировав его до нужного уровня.
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